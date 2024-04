Sabadell no tiene ninguna recomendación de venta por parte de los analistas por primera vez en la historia

Pese a estar en niveles de cotización que no visitaba desde 2018, los analistas siguen pensando que todavía no es el momento de vender las acciones de Banco Sabadell, y por primera vez en su historia no tiene ninguna recomendación de venta por parte de las casas de análisis que siguen su comportamiento en bolsa. Así, el consenso de expertos cree que es momento de mantener los títulos del banco en cartera.

Aunque los expertos siguen aconsejando mantener al banco, su recomendación anota una mejora desde mediados de marzo, lo que significa que está más cerca del consejo de compra (que actualmente solo levantan dos bancos: Santander y CaixaBank).

Y es que, la subida de más del 31% en bolsa que acumula en el año, que la ubica como la cuarta firma más alcista del Ibex 35, no limita su potencial alcista. Sabadell alcanza niveles en bolsa que no visitaba desde 2018, pero los expertos creen que las acciones del banco podrían revalorizarse un 9% más en los próximos meses, hasta llegar al precio objetivo de 1,59 euros.

De hecho, en el último mes, seis de las doce firmas que revisan los títulos del banco le otorgan una valoración superior a la de la media del consenso. Grupo Santander es la que le da un mayor recorrido, con un precio justo de 2,26 euros. Uno de los titulares que ha protagonizado el banco en el último mes es la posible fusión con Unicaja, tras hacerse pública la existencia de contactos informales con políticos y supervisores que llevarían a explorar una operación de fusión entre ambas a medio-largo plazo. Una noticia que avivió las acciones de la antigua caja malagueña pero que no sentó tan bien en Sabadell, aunque la potente subida de las últimas semanas haya borrado del todo esa caída.

"Creemos que una operación entre Sabadell y Unicaja, como se ha mencionado recientemente en la prensa, no sería especialmente beneficiosa para Sabadell a corto plazo según nuestro análisis, que incluye una serie de hipótesis basadas en transacciones y nuestras previsiones de empresa independiente, y no mejoraría su ROTE ni su perfil de calidad de activos a corto plaz ", explican desde Bankinter.

En cuanto a los resultados del ejercicio anterior, el banco no se sale de la foto del sector e informaba de un beneficio de 1.332 millones de euros durante 2023, cifra que supera en un 55,1% el resultado cosechado el año anterior. La entidad catalana batía así con las previsiones de los analistas.

Sin embargo, aunque los beneficios alcanzaban niveles récord, el NII [margen de interés] de la entidad se quedaba por debajo del esperado, lo que ocasionaba algunos vientos de cola. Desde Barclays confían en que las perspectivas para 2024 son resistentes, "con cierta mejora del NII y un CoR decreciente, lo que llevaría a un RoTE superior al de 2023 (11,5%), lo que respalda nuestra opinión positiva sobre el valor".

La misma idea defienden desde Bloomberg Intelligence, ya que indican que, según sus cálculos, "el margen de intereses de Sabadell podría crecer de un dígito bajo a medio en 2024, ligeramente por encima del consenso". Desde la firma añaden que esto es clave para el objetivo de rentabilidad sobre recursos propios tangibles del 11,5%, ya que el margen de intereses representa alrededor del 80% de los ingresos netos. "La cartera de préstamos del banco está sesgada hacia productos a tipo fijo, lo que sugiere una revalorización de activos más lenta que la de sus homólogos españoles", completan.