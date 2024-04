Festivo en las bolsas europeas, que siguen por encima de soportes

Después de un mes de marzo en verde, el quinto consecutivo para la renta variable europea, abril comenzará también con el mismo buen tono en las bolsas mundiales, según apuntan los futuros americanos antes de la apertura, ya que en Europa las bolsas permanecerán cerradas este lunes.

La resiliencia de la economía europea, junto con unos datos de inflación que apuntan a acercarse ya a los objetivos marcados por el BCE, deja vía libre a la institución para comenzar este mes de junio la reducción de los tipos de interés y apoyar así nuevas alzas en la bolsas.

Desde el punto de vista técnico, la semana pasada el EuroStoxx 50 superó la importante resistencia psicológica de los 5.000 puntos "y lo hizo tras abrir un hueco alcista que me gusta en la medida que me facilita la labor de identificar el soporte que no debería ser perdido en un contexto de fortaleza y de continuidad alcista a corto plazo", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Este soporte se encuentra en la parte inferior de este hueco, esto es, los 5.000 puntos, zona que de ser perdida, apuntaría a que comenzaría una corrección bajista que podría llevar al EuroStoxx 50 a buscar al menos el hueco de Nvidia, abierto desde los 4.770 puntos", agrega. "Mientras eso no suceda, la tendencia seguirá siendo incuestionablemente alcista en todos los plazos de referencia y habrá que seguir disfrutando de la misma", concluye.

Nuevo máximo histórico del oro

En una sesión en la que no habrá referencias bursátiles en Europa, destaca sobremanera las nuevas alzas que está cosechando el oro, que revalida sus máximos históricos ya por encima de los 2.250 dólares por onza, con subidas que a primera hora de la jornada se acercan al 3%.

Detrás de las compras de oro, según indican los expertos, están los grandes bancos centrales, especialmente los de China y Rusia, así como las perspectivas de que la Fed comenzará a bajar los tipos en el mes de junio y las tensiones geopolíticas que perduran.