El fondo de criptos de A&G ya se revaloriza un 41% en el año gracias a la subida del bitcoin

La aprobación en Estados Unidos de una decena larga de ETF sobre el bitcoin al contado ha atraído el interés de numerosos inversores, lo que ha permitido una revalorización de este criptoactivo del 68% en el año, hasta colocarse cerca de los 68.000 dólares.

Y esta subida de la criptodivisa más conocida ha favorecido a los fondos que invierten en activos relacionados, como el Criptomonedas A FIL, de A&G, que con una revalorización cercana al 41% se ha convertido en el fondo de inversión más rentable entre los más de 8.000 que están disponibles a la venta en España, según Morningstar, con datos a 22 de marzo.

No es el único hedge fund o fondo de inversión libre español relacionado con el mundo de las criptodivisas que hay en el mercado, ya que a mediados de marzo apareció Renta 4 Cripto FIL, muy similar en la gestión al del banco privado.

El tirón de los ETF sobre bitcoin en Estados Unidos, que ha acaparado entre enero y febrero el 12% de los flujos netos en fondos cotizados en el mercado norteamericano, no se puede reproducir en Europa, donde solo se puede invertir en criptodivisas mediante vehículos de inversión de manera indirecta, a través de derivados o productos estructurados. De ahí que algunas gestoras hayan visto la oportunidad de facilitar la inversión en las divisas digitales mediante fondos de inversión libre, con acceso a partir de 10.000 euros, en los que no rigen las limitaciones de los fondos tradicionales. El inconveniente de este tipo de fondos es que no tienen liquidez diaria.

Otro hedge de este tipo al que tiene acceso el inversor español desde Luxemburgo es el de la firma Protein Capital, que está presente en Allfunds para los inversores institucionales. Este vehículo invierte principalmente en las veinte criptodivisas más importantes por capitalización bursátil. Y probablemente no serán los últimos en ver la luz en el futuro cercano.