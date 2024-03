"Va a ser complicado que los alcistas puedan seguir imponiéndose en bolsa sin que se forme una consolidación"

A tenor de las últimas semanas de alzas que se han registrado en las bolsas de Europa, sobre todo tras el hueco alcista abierto después de conocer la última decisión de la Fed sobre los tipos de interés y la posterior rueda de prensa, la sensación que impera entre analistas e inversores es la de que los toros no tienen límites.

"El contexto de continuidad alcista a corto plazo en las bolsas de Europa no está riesgo", señala en ese sentido Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

"Sin embargo", advierte, "el cierre de una sesión bajo los 5.000 puntos o los 4.976 puntos, que son los mínimos de la semana pasada, implicaría el comienzo de una corrección bajista que podría llevar al EuroStoxx 50 a buscar al menos el Hueco de Nvidia abierto desde los 4.770 puntos.

En el caso del Ibex 35, para que a corto plazo haya evidencias técnicas que sugieran un agotamiento comprador, lo mínimo exigible es que el índice cierre una jornada por debajo de los mínimos de la sesión previa, "algo que no ha sucedido desde hace dieciséis sesiones", recalca Cabrero, quien recuerda que los últimos mínimos están en los 10.911 puntos.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

Y es que el selectivo español lleva tres semanas de registro alcista en un movimiento que le ha llevado de forma vertical de los 10.000 enteros a los 10.963 puntos, lo cual le ha dejado a un suspiro de los máximos de 2017, "donde entiendo que va a ser complicado que las subidas puedan seguir imponiéndose sin que se forme una consolidación", explica Cabrero.

La tranquilidad de Wall Street

Al otro lado del Atlántico, la tendencia que define el mercado norteamericano es incuestionablemente alcista y eso es un gran apoyo para las bolsas de Europa. "Solamente se pondría en aprietos a corto plazo esta tendencia si una eventual caída lleva a sus principales índices a cerrar el hueco que abrieron el pasado jueves al alza, tras la reunión de la Fed", explica Cabrero.

Mientras estos huecos sigan abiertos, para lo cual el Nasdaq 100 no debería de cerrar una sesión bajo los 18.244 puntos y el S&P 500 bajo los 5.224 puntos, no habrá ninguna evidencia técnica que sugiera un agotamiento comprador. "La siguiente y definitiva cota a vigilar sería que el Nasdaq 100 perdiera los 17.800 puntos, pero mientras eso no suceda la tendencia alcista se mantendrá intacta y hay que seguir disfrutando", sentencia el experto.