Una avalancha de órdenes de venta de bitcoins hunde un momento el precio de la criptomoneda a 8.900 dólares

La casa de cambios de criptomonedas BitMex, una de las grandes firmas del sector, vivió un hundimiento repentino (un 'flash crash') del precio del bitcoin en la madrugada de este martes. Una avalancha de órdenes de venta de bitcoins, de unas 1.000 unidades de la 'cripto', sobrepasó a todos los compradores y llegó a hundir el precio a tan solo 8.900 dólares durante unos minutos.

La avalancha comenzó sobre las 22.00, hora peninsular española, del lunes. Un solo vendedor comenzó a sacar al mercado más de 400 bitcoins de golpe, en paquetes de 10 a 50 unidades. Cada unidad se pagaba a unos 65.000 dólares, por lo que la transacción habría costado unos 26 millones de dólares.

Sin embargo, la realidad es que el mercado del bitcoin está muy fragmentado y no tiene demasiada liquidez. En una bolsa de cualquier país avanzado hay miles de personas con grandes cantidades de dinero en los bolsillos comprando y vendiendo en cada momento, e incluso una venta repentina de una cantidad millonaria de acciones de una empresa provocaría una caída de sus precios. En el mercado del bitcoin, en el que los usuarios normalmente compran y venden centésimas o milésimas de la moneda en cada operación y en el que cada casa de cambio opera por separado de las demás, simplemente no había nadie con el dinero suficiente para comprar todas las monedas que estaban saliendo a ese mercado de golpe.

El resultado, como sugiere la ley de la oferta y la demanda, es desplomar el precio. Durante las siguientes horas, el precio de venta de cada moneda cayó primero a 50.000 dólares, después a 40.000, y llegó a tocar los 38.000, con lo que el vendedor se estaba dejando casi un 40% del valor potencial en cada operación.

Pero la situación se agravó un par de horas más tarde, cuando el vendedor sacó una nueva remesa de casi 600 bitcoins, hasta alcanzar las 980 unidades en total. Si ya faltaban compradores, esa segunda avalancha hundió el precio hasta el subsuelo: una de esas monedas llegó a venderse por apenas 8.900 dólares, menos del 15% del valor teórico de la cripto. Una señal de que el vendedor, probablemente una de las 'ballenas' que manejan miles de bitcoins, quería deshacerse de sus monedas a cualquier precio, por necesidad de dinero o simplemente para abandonar el mercado y recoger todas las ganancias que pudiera.

La avalancha de ventas en BitMex ha afectado al mercado al contado de criptomonedas, pero no al de derivados, según la propia firma. En este último, los precios no se han visto trastocados y no se han liquidado posiciones en consecuencia, ya que estos índices son independientes de los del spot. Si hubieran estado vinculados, las repercusiones habrían sido mucho mayores. Además, salvo esta desinversión en cascada, la plataforma funciona "con normalidad", añade la compañía.

"Las órdenes de venta han sido tan seguidas y grandes que los creadores del mercado externos y otros operadores independientes no han podido reaccionar. En línea con nuestros estándares, el equipo de cumplimiento normativo está investigando las cuentas implicadas y las transacciones que han desencadenado ese movimiento de precios", explica BitMex en X (Twitter).

Caídas en el bitcoin

El incidente ha contribuido a presionar un poco más los precios a la baja dentro del actual contexto de corrección. Una avalancha como la acontecida en un mercado no muy líquido y que se nutre de los precios de las diferentes casas de cambio para obtener la media general, acaba notándose. Aunque sus efectos hayan sido muy limitados, tienen incidencia en la fijación de precios.

El bitcoin ha dado una rentabilidad extraordinaria en lo que va de año. Tras la quiebra de FTX, la principal criptomoneda se ha recuperado en apenas 16 meses, renovando varias veces máximos históricos. Sin embargo, esa racha ahora se ha frenado y la caída es de en torno al 13% desde el último récord en los 73.790 dólares.

Lo sucedido en la plataforma de BitMex es una anécdota más dentro de otros acontecimientos que afectan a la cotización. Es posible que los inversores hayan optado por recoger beneficios o que hayan tomado una postura de mayor cautela ante la decisión de política monetaria de mañana de la Reserva Federal (Fed). Aunque se espera que el organismo no toque los tipos de interés, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) podría empeorar sus perspectivas de recortes de tipos, pasando de contemplar tres descensos a dos para este año. Esto no sería una buena noticia para los activos de mayor riesgo, lo que el mercado podría estar anticipando.