Fondos para tener en el radar tras haber ganado los Premios Morningstar España 2024

Los Premios Morningstar a la Excelencia Inversora celebrados esta semana reconocen a los fondos y gestoras que no sólo se han distinguido por su rentabilidad histórica ajustada al riesgo, sino que los analistas consideran que tienen potencial para seguir superando a su índice de referencia en los próximos años. A continuación desgranamos las estrategias que siguen los ganadores de este año.

Mejor fondo de renta variable España

Xtrackers Spain ETF 1C

El premio al mejor fondo de bolsa española se lo llevó un ETF, algo que puede llamar la atención en un primer momento si se tiene en cuenta la amplia oferta de fondos activos que existen en la categoría de bolsa española, entre los que se encuentran productos de reconocidas gestoras value, como Cobas, Magallanes, Horos o Azvalor, que estuvo entre las finalistas con Azvalor Iberia -el otro fondo que aspiraba al premio fue Fidelity Iberia-. El ETF en cuestión es Xtrackers Spain ETF 1C, que pertenece a DWS. Este fondo indexado consiguió una rentabilidad del 27,03% el año pasado frente al 22,76% que sumó el Ibex 35, o el 20,24% que se revalorizaron de media los fondos de bolsa española activos.

No es la primera vez que ha optado a este premio, y es que uno de sus rasgos de identidad es su consistencia a la hora de generar rentabilidades con el paso de los años. "Los datos históricos, como el Barómetro Activo/Pasivo de Morningstar, revelan que los fondos de gestión pasiva han superado en general a sus homólogos activos, especialmente en horizontes temporales más largos. La excelente rentabilidad ajustada al riesgo también refuerza el proceso. Esto puede verse en el alfa a cinco años del fondo calculado en relación con el índice de la categoría, lo que sugiere que el proceso tuvo éxito durante ese periodo", señalan en Morningstar.

Una carta de presentación rápida de este producto debería incluir que permite acceder a una representación amplia del mercado español porque replica al índice Solactive Spain 40, que invierte en las 40 acciones de elevada y mediana capitalización más representativas de la economía española. Y lo hace, además, sin sesgos de ningún tipo (ni value ni growth), y con un coste bajo. La comisión de gestión es del 0,3% por año y recalcula los pesos de cada componente cada trimestre.

Otra de las características de ETF es que "en el proceso de selección se añaden una serie de reglas para mejorar la liquidez, ya que se escogen las más negociadas durante los últimos seis meses y se ajusta el peso por la representación de las acciones libres cotizadas (free-float), es decir, ajustando la capitalización por el número de acciones libres en circulación donde no se consideran las acciones en poder de socios mayoritarios", explica Antonio Royo-Villanova, product specialist Xtrackers de DWS.

Una de las principales diferencias entre este ETF y los de la competencia es precisamente el índice que replica. "Nuestro ETF replica un índice único en el mercado frente a los competidores que utilizan el Ibex 35 o MSCI Spain, donde este último solo invierte actualmente en 17 compañías", describe Royo-Villanova. De forma recurrente este ETF ha conseguido batir al índice Solactive Spain 40 tanto a corto como a largo plazo, y también ha sido capaz de obtener rentabilidades diferenciales respecto al Ibex 35: a un año logra una rentabilidad extra del 2,42%y a 3 años esta cifra se eleva hasta el 5,52%.

Mejor fondo de bolsa europea

Brandes European Value A Euro

Con una rentabilidad del 24,63%, Brandes European Value A Euro fue el fondo más rentable de su categoría en 2023 -pertenece a la de renta variable europea de gran capitalización value- y también es el mejor fondo de bolsa europea de 2023 para Morningstar. Lo de value es importante porque es una de las señas de identidad de la gestora a la que pertenece, Brandes Investment Partners, una firma independiente creada hace 50 años, en 1974, por Charles Brandes, discípulo de la escuela de inversión en valor de Benjamin Graham.

"Esta estrategia es puramente bottom-up, con un claro enfoque en la valoración y la voluntad de ir en contra de la multitud. El equipo de análisis global de la empresa examina periódicamente el mercado europeo con filtros de valoración, liquidez y rentabilidad para proponer ideas", explican en Morningstar. El fondo está gestionado por un equipo de cinco miembros: Jeffrey Germain, Amelia Maccoun Morris, Shingo Omura, Luiz G. Sauerbronn, y Brent Woods.

El año pasado, los valores que más rentabilidad aportaron a su cartera fueron los de materiales (sobre todo los de construcción), industriales (especialmente los aeroespaciales) y de consumo básico (sobre todo minoristas y empresas de productos alimentarios). Desde el punto de vista geográfico, el fondo se benefició en mayor medida de su exposición a Reino Unido -que es la región con más peso en su cartera, junto a Francia-. "Es importante señalar que, por nuestra filosofía, estos valores con mejores resultados se compraron en periodos en los que la dinámica específica de las empresas o de los sectores había deprimido excesivamente los precios y, en el caso del Reino Unido, cuando las cuestiones políticas y macroeconómicas crearon oportunidades de comprar empresas infravaloradas para nosotros", señalan en Brandes. "Opinamos que la capacidad de ser paciente es clave para tener éxito como inversor en valor", dicen.

De cara al futuro, el fondo sobrepondera el sector de servicios de comunicación y bienes de consumo básico, al tiempo que mantiene posiciones significativamente inferiores a las del índice del índice de referencia en consumo discrecional, tecnología e industriales. Desde el punto de vista geográfico, las mayores asignaciones de la cartera siguen estando en Francia y el Reino Unido.

El buen comportamiento de Brandes European Value A Euro, que defiende cuatro estrellas Morningstar sobre un máximo de cinco, viene de atrás. En los últimos quince años ha generado una rentabilidad anualizada del 9,76% para sus partícipes. En un periodo de diez años, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 5,81%.

Mejor fondo de bolsa global

Artisan Global Value A USD Acc

Otro fondo de estilo valor ha sido considerado el mejor de bolsa global para Morningstar. Se trata de Artisan Global Value A USD. Este vehículo no invierte en función de los tipos de interés o predicciones de futuro: "En los últimos años hemos tenido una pandemia surgida de la nada, seguida de una orgía de estímulos monetarios y fiscales, de la esperanza de un auge sostenible del crecimiento, de una espiral inflacionista, seguida de la casi certeza de una recesión. Ahora, la apuesta abrumadora es un aterrizaje suave y unos tipos a la baja. Si alguien todavía cree que conoce el futuro o hacia dónde se dirigen los mercados, debería pasar por la consulta del médico más cercano para que le examinen", reflexionan.

Los principios que definen a Artisan son la inversión en valor, el pensamiento a largo plazo y la gestión del riesgo. Todo esto les lleva a centrarse en empresas que cotizan con un descuento sobre su valor intrínseco, que sean de calidad, con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo que se traduzcan en atractivos rendimientos de capital. Y también es necesario que sean compañías financieramente sólidas. "Debemos basarnos en datos, hechos e información en lugar de en las emociones, algo que no es fácil hacer siempre", describen. "También queremos asegurarnos de que la dirección trabaja en nuestros intereses y no en los suyos", señalan. "Con estos principios como guía, creemos que recorremos un camino atractivo sin grandes baches que puedan destruir valor", dicen.

Artisan Global Value A USD cerró el año pasado con una rentabilidad del 21,29%, que es casi el doble de lo que se revalorizó de media su categoría (la de renta variable global de gran capitalización estilo valor. Su buen comportamiento no es aislado, ya que en los últimos diez años ha generado una rentabilidad anualizada del 9,5%, una cifra similar a la que ha conseguido en los últimos cinco años.

En cuanto a su posicionamiento actual, la mayor parte de la cartera está invertida en Estados Unidos (46,5%), seguido de Reino Unido, y Suiza. Por sectores, el de finanzas es el que tiene más representación, con un 31,1%; seguido del de cuidado de la salud y consumo discrecional, ambos con un peso superior al 11%. De cara a este año, en Artisan sostienen que "el mundo actual es muy diferente del que hemos conocido en la última década. En nuestra opinión, es probable que la inflación siga siendo más alta que antes del Covid. El riesgo geopolítico es mayor. Los niveles de deuda pública son realmente preocupantes. Seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante más de una década: trabajar duro cada día para hacer crecer los ahorros de nuestros clientes junto con los nuestros propios, gestionando el riesgo lo mejor que podamos", indican.

Mejor fondo mixto

Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc

Aunque muchos inversores siguen pensando que los ETF o fondos cotizados se dedican únicamente a replicar un índice, lo cierto es que en los últimos años han surgido numerosas propuestas de ETF activos que tratan de ir un paso más allá de la mera replicación, intentando aportar un valor diferencial. En este sentido, las gestoras pasivas también cuentan en su oferta comercial con fondos mixtos, a la manera de las carteras de los gestores automatizados, que combinan diversos fondos cotizados para tratar de obtener un rendimiento adecuado según el perfil de riesgo del inversor.

Y una de las firmas que está demostrando su fortaleza respecto a la competencia es Vanguard con su gama de fondos Life Strategy, en la que la exposición a renta variable comienza en el 20% en la cartera más conservadora, y aumenta en 20 puntos porcentuales hasta la cartera más agresiva, que asigna el 80% a bolsa y el 20% a renta fija. La asignación de activos se revisa anualmente en función de la estrategia de inversión.

Y tanto éxito están teniendo que Vanguard Life Strategy 60% Equity ETF EUR ha ganado en la categoría de mejor fondo mixto en los Premios de Morningstar de 2024. El fondo, que logró un rendimiento del 12,38% el año pasado, cuatro puntos por encima que los fondos de su categoría, los mixtos moderados globales en euros.

"Los ETF de Vanguard Life Strategy han tenido éxito entre los inversores por varias razones. En primer lugar, no tratamos de hacer market timing ni lograr un rendimiento superior a corto plazo: nuestro objetivo se centra en que sea sólido y constante a largo plazo. En segundo lugar, la diversificación ofrecida a través de los ETF es algo que ayuda al cliente a evitar obstáculos comunes del mercado, como la exposición a riesgos idiosincrásicos. Y además es una solución que permite utilizarla de diversas maneras, como un componente de la cartera, como núcleo de la misma o incluso como una cartera completa", explica Monheet Dhir, responsable de productos especializados de Vanguard para Europa, para quien tener una asignación estratégica de activos con un proceso de reequilibrio disciplinado garantiza transparencia y estabilidad en las carteras.

La estrategia que subyace en esta gama de fondos cotizados es simple, según Dhir. "Los mercados de valores tienden a superar a los bonos cuando la economía está creciendo y el entorno para las compañías es favorable, mientras que los precios de los bonos tienden a subir cuando la economía se contrae (o se espera que lo haga), o al menos cuando los mercados de valores caen durante un período de tiempo sostenido.

Hay que considerar que los premios de Morningstar en realidad valoran la capacidad de los fondos de lograr un buen rendimiento en el futuro, por lo que el galardón de Vanguard es un reconocimiento implícito a la gestión pasiva frente a la activa.

Mejor fondo de renta fija y mejor gestora

BlueBay Investment Grade Bd R EUR / RBC BlueBay AM

RBC BlueBay Asset Management está de enhorabuena este año en los Premios Morningstar España ya que ha ganado en la categoría de mejor fondo de renta fija en euros, con BlueBay Investment Grade Bond R EUR, que ya consiguió hace dos años, y también como mejor gestora global, un reconocimiento que llega después de que hace poco más dos años la firma abriera su sucursal en el mercado español, al frente de la cual se encuentra Borja Mateo.

BlueBay es la gestora especializada en renta fija de Royal Bank of Canada, que cuenta en su oferta con productos como el mencionado, que gestiona más de 2.000 millones de euros, que junto a BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund y BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund son tres de los productos más demandados dentro de una plataforma global donde la firma maneja 105.000 millones de euros, con 49 estrategias especializadas de ocho subclases de activos de renta fija.

Solamente en fondos de crédito con grado de inversión, BlueBay cuenta con 44.000 millones de euros en activos bajo gestión. y un equipo de 133 profesionales entre analistas y gestores. La experiencia es una de las grandes bazas del equipo. El caso del BlueBay Investment Grade Bond es un buen ejemplo. Está gestionado por Andrzej Skiba, Marc Stace y Thomas Mould desde junio de 2016, aunque los tres llevan trabajando juntos en la firma en los últimos 18 años.

¿Cuál ha sido la clave del éxito del fondo, que gana un 1,01% anualizado a diez años, muy por encima del 0,07% de su categoría y del 0,12% del índice de referencia que emplea Morningstar? "Nuestra filosofía de inversión se basa en la creencia de que los mercados financieros son ineficientes y pueden explotarse mediante una gestión activa basada en análisis propios de alta calidad. Para lograrlo, se requiere un equipo de especialistas en inversiones experimentado que adopte un enfoque forense, pero que también sepa cómo traducir su investigación en decisiones para generar alfa. Esto requiere habilidad para utilizar todo el conjunto de instrumentos de inversión para generar un rendimiento superior en todos los entornos de mercado", señala el equipo gestor.

Estos resultados han permitido que la gestora se haya convertido en una referencia dentro del universo de la renta fija, aunque cuenta con una oferta más amplia. BlueBay se fundó en 2001 y fue adquirida por Royal Bank of Canada a finales de 2010. "Lo que más se valora de BlueBay es la claridad en el proceso de inversión, la gestión del riesgo y las rentabilidades sostenibles en el tiempo, y lo que más nos diferencia es la estabilidad de los equipos de gestión y la cultura colaborativa dentro de la firma", subraya Mateo.

Mejor gestora sostenible

Comgest

Aunque los temas de sostenibilidad se han puesto de moda en los últimos años, empujados por la regulación en Europa y por una mayor concienciación por parte de las nuevas generaciones de inversores, hay gestoras que llevan aplicando los criterios ESG desde hace mucho tiempo. Tanto como los 39 años que lleva la firma francesa Comgest situándolos en el centro de su estrategia, lo que ha permitido a la firma fundada por Jean François Canton y Wedig Von Gaudecker ganar el premio a mejor gestora sostenible en los Premios de Morningstar España 2024. Ya en 2013 crearon un equipo especialmente dedicado a los factores ESG, aplicando sus Quality Levels al análisis de las empresas.

"Tenemos una clasificación interna de los criterios ESG para las empresas en las que invertimos, lo que repercute en el modelo propio de descuento de las inversiones. También nos comprometemos con las compañías y esta es una actividad que sólo los inversores activos con carteras concentradas y una visión a largo plazo son capaces de establecer", subrayan en la gestora, que tiene 30.000 millones de euros en activos bajo gestión y cuenta con unas 16 estrategias de renta variable, algunas de ella pioneras como su fondo de bolsa asiática, lanzado en 1989.

"El 94% de nuestros fondos están clasificados como artículo 8, según la directiva europea, y la mayoría de ellos están registrados y son traspasables en España", aseguran en la firma, que inició su actividad en el mercado ibérico en 2016 y que cuenta entre sus clientes con muchos bancos privados, family offices y sociedades de gestión de activos.

"Dada nuestra preferencia por carteras de alta concentración y baja rotación, consideramos que nuestras actividades de compromiso con las empresas a largo plazo es un factor clave, ya que podemos desarrollar relaciones significativas para gestionar mejor la exposición a los riesgos ESG, así como para maximizar las oportunidades de creación de valor.", apuntan en la gestora, que subrayan que han integrado de forma natural los criterios ESG en su proceso de inversión y han reforzado su equipo de análisis con personas especializadas en estos temas. "Los criterios no financieros son tan importantes como los financieros y forman parte de nuestra evaluación de la calidad", recalcan.

Una estrategia que les lleva a considerar que "la calidad de las empresas y los criterios ESG son dos caras de la misma moneda", por lo que consideran un honor recibir este premio y "lo tomamos como un reconocimiento a nuestra firme dedicación de integrar los criterios ESG a nuestra filosofía de inversión de crecimiento de calidad a largo plazo".

La gestora francesa cuenta con oficinas Hong Kong, Dublin, Düsseldorf, Amsterdam, Tokio, Singapur, Boston, Londres, Milán, Bruselas, Sidney y Viena, aparte de la sede en París. Jan-Peter Dolff se convirtió en el nuevo CEO en abril del año pasado.

Entre los fondos más destacados de la firma se encuentran Comgest Growth Global EUR R, Comgest Growth Europe Opps EUR R y Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR R, presentes en la Liga Global de la gestión activa de elEconomista.es, algunos de los cuales se encuentran en el primer cuartil de rentabilidad de la clasificación.

Entre las firmas finalistas en esta categoría se encontraban BNP Paribas y Candriam, firma que el año pasado ganó el galardón.