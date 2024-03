El pasado 7 de marzo, Iberdrola lanzaba una opa (oferta pública de adquisición) para alcanzar el 100% de su filial estadounidense, Avangrid, en la que posee ya el 81,6%. La operación rondaría los 2.300 millones de euros. Iberdrola tiene munición más que suficiente para realizar esta compra, tras haberse embolsado 5.700 millones de euros con la venta de su negocio en México.

La opa fue bien recibida por los analistas y también por las cotizaciones: el 7 de marzo, Iberdrola subió en bolsa un 2,6% y Avangrid se disparó un 13%. Después, las dos moderaron las alzas, y desde el anuncio hasta hoy, la española sube un 0,9%, aproximadamente, y la estadounidense cerca de un 11%. Le puede interesar: Iberdrola lanza una oferta por el 6,9% de la distribuidora brasileña Cosern.

Con esta operación, Iberdrola se hace con una compañía que crece el doble de rápido que ella: de cara a 2024, 2025 y 2026, los analistas estiman para Avangrid un aumento del beneficio neto que roza el 10% (si hacemos la media del crecimiento previsto para los 3 próximos años), frente al 4,5% que esperan en el caso de la utility española (con datos del consenso de mercado que recoge FactSet). El ebitda (resultado bruto de explotación) también engordará el doble: en Avangrid subirá, de media, un 8,9% anual entre este año y 2026, frente a un 4,1% en Iberdrola. Las cifras son mucho mayores en Iberdrola, segunda eléctrica del mundo por capitalización, que al final de ese periodo -en 2026- debería acercarse ya, según las previsiones de este consenso, a los 5.500 millones de euros de beneficio neto, frente a unos 960 millones de euros en Avangrid.

La filial norteamericana ya había advertido de que sus ganancias subirían a buen ritmo: en su última presentación de resultados aclararon que esperan un beneficio por acción ajustado de 2,32 dólares por acción en 2024, frente a los 2,09 dólares en el ejercicio de 2023, lo que implica un incremento del 11%.

El objetivo de la eléctrica española con esta compra es, tal y como explicó en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "ampliar su presencia e inversión en mercados con una robusta calificación crediticia y con alto potencial para las inversiones en el negocio de redes". Estados Unidos es el país donde Iberdrola cuenta con más activos de redes, e Iberdrola tiene el objetivo de seguir creciendo allí, dado que EEUU tiene, según explican fuentes del sector, una capacidad de crecimiento "bestial". Al mismo tiempo, Avangrid también representa aproximadamente la cuarta parte de los activos totales de energías renovables de Iberdrola (unos 10.000 megavatios frente a un total de 42.000 megavatios a nivel global).

La operación es "una medida sensata", señalaron los analistas de Santander, dado que Iberdrola "adquiriría activos que conoce bien por un PER 2024 de 15,2 veces de cara a 2024, que está en línea con sus pares estadounidenses (Dominion, NextEra...), sin dilución de ganancias", además de "apuntalar significativamente el crecimiento en EEUU". "La operación de Iberdrola sobre Avangrid tiene sentido", consideró Patricio Álvarez, analista de Bloomberg Intelligence; esta oferta "reitera su intento de impulsar la exposición al crecimiento de EEUU sin presionar el balance. Aún así, la prima implícita del 6,8% frente al último cierre, que equivale a un PER (multiplicador de beneficios) de 15 veces para 2024, puede no impresionar a los accionistas minoritarios, dado que el rango de valoración histórico de Avangrid está más cerca de las 17-18 veces", advertía. Los analistas de Goldman Sachs veían tres aspectos positivos: simplifica la cartera de Iberdrola; permite a la española obtener una mayor exposición a una región en crecimiento, gracias a las oportunidades de repotenciación eólica, y, sobre todo, el crecimiento potencial de dos dígitos en las redes eléctricas en los Estados Unidos. "Esta decisión refuerza la visión estratégica de que la compañía se centrará en el crecimiento orgánico proporcionado por sus actividades reguladas en Estados Unidos", apuntaron desde Barclays.

El caso de Telefónica Deutschland

El mismo día en que Iberdrola lanzaba su opa sobre Avangrid, otra grande del Ibex 35, Telefónica, anunciaba una opa de exclusión sobre su filial alemana, a través de la compra del 5,65% del capital que aún no controla. La operación es totalmente distinta de la de Iberdrola, para empezar en su cuantía, que como máximo ascendería a 395 millones de euros (frente a los más de 2.000 de Iberdrola en Avangrid). En su caso, Telefónica compra una compañía en la que los analistas prevén descensos del beneficio. El consenso de mercado que recoge FactSet pronostica caídas tanto en el ebitda como el neto de Telefónica Deutschland este año y los dos siguientes; en el caso del ebitda, éste subirá un 1% en 2024, según las previsiones, para caer a un ritmo del 6% anual en 2025 y 2026.

Como se ha señalado, nada tiene que ver la opa de la teleco con la lanzada por Iberdrola. La operación de Telefónica responde fundamentalmente a cuestiones operativas, al ofrecer una ventana de salida a los accionistas y simplificar la estructura del grupo, reforzando su presencia en el mercado alemán; el impacto favorable de la operación vendría más por la vía de la eficiencia y la agilidad que por lo que pueda aportar al grupo en términos de ebitda o beneficio neto.