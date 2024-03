Las cinco razones que colocan a España por encima de Alemania, Francia e Italia para invertir, según Natixis

La economía española es en este momento en único gran motor de la zona euro que está impulsando de una forma apreciable el PIB del conjunto del área monetaria. Es cierto que hay otros países, como Portugal, Grecia o Chipre, que crecen igual o incluso con mayor intensidad, pero su escaso peso en la economía del euro les impide ser uno de los motores. Por eso, los expertos están poniendo el foco en España, cuyo crecimiento está resistiendo mejor de lo esperado (un avance trimestral del 0,6% del PIB en el cuarto trimestre) a la vez que crea empleo y mantiene un superávit exterior vital para seguir reduciendo la deuda externa neta.

Con todo lo anterior, el economista jefe de Natixis, Patrick Artus publicó esta semana un escueto informe en el que asegura que los inversores que están apostando por España en detrimento de Alemania, Francia o Italia no se está equivocando. Este economista ofrece varias razones para argumentar su preferencia por España, unas razones que a su vez están permitiendo que la deuda española cotice con un spread cada vez más pequeño respecto a la deuda alemana.

Aunque Arthus no entra a debatir las políticas monetarias del Banco Central Europeo, lo cierto es que algunas de las medidas adoptadas desde la crisis del covid (el escudo para proteger la deuda de la periferia) han ayudado de forma notable a que los tipos de interés de los países más endeudados se acerque a los de los países que presentan una situación fiscal más sólida. No obstante, también es cierto que en los últimos meses, la situación fiscal de Alemania, por ejemplo, se ha deteriorado, mientras que la de España, al menos, parece no haber empeorado más gracias a una serie de factores que el economista de Natixis pone de manifiesto en su artículo.

"Los tipos de interés a largo plazo de España se están acercando poco a poco a los de Alemania desde 2022. Creemos que la visión positiva que los inversores tienen de España frente a Francia, Alemania o Italia es razonable", explica este economista en el informe.

España crece con más fuerza

"España está creciendo más rápido que los otros tres países principales de la eurozona", explica Artus en la nota. El PIB de España está sorprendiendo por su fortaleza, creciendo a una velocidad mucho más alta que la Eurozona, lo que está permitiendo que el ratio de deuda pública sobre PIB caiga con relativa intensidad, al igual que el endeudamiento externo neto, lo que reduce la vulnerabilidad del país a un shocks externo.

Además, el experto de Natixis señala que "España tiene una exposición mucho menor al comercio global que Alemania". Esto fue una desventaja en el pasado, pero ahora que el comercio internacional sufre una intensa desaceleración y fragmentación, los motores internos de la economía (consumo e inversión) cobran más importancia para mantener el avance del PIB. Si hay algún país en la zona euro en el que el consumo (público y privado) está acostumbrado a tirar de la economía, ese es España.

España es competitiva

"La competitividad de costes de España es positiva", asegura Artus. Pese al crecimiento del PIB y de la inflación, los costes laborales unitarios (lo que cuesta producir cada unidad de producto) se han mantenido a raya en los últimos años. Es más, algunos indicadores señalan que España ha ganado competitividad respecto a países clave como la propia Alemania.

Por otro lado, el bajo peso de la industria y la especialización de esta en ramas que están resistiendo mejor está provocando una situación casi inédita: "La producción manufacturera no está cayendo en España, mientras que cae en el resto de Europa", asegura Artus.

"La balanza comercial está casi equilibrada y la balanza por cuenta corriente tiene superávit", comenta el experto. Este es quizá el punto más destacable o meritorio, puesto que España era en 2007-2008 el país con el mayor déficit por cuenta corriente del mundo (respecto al PIB), mientras que ahora arroja importantes superávits, gracias al incremento de competitividad del tejido productivo nacional y, sobre todo, a un cambio en la estructura de la economía española, que depende en menor medida del crédito externo para crecer, al menos en lo que al sector privado se refiere.

Las energías renovables suman

Por último, Natixis destaca que "España ha desarrollado significativamente las energías renovables (el 50,4% de la electricidad generada en 2023 provino de fuentes de energía renovables, frente al 42,2% en 2022); Si incluimos la electricidad de generación nuclear, en 2023 España produjo el 70,7% de su electricidad a partir de fuentes no fósiles". Este mix energético permite que España dependa menos de Rusia, además allana el camino hacia el futuro al que ahora se dirige todo el mundo.

Este relato deja claro por qué los inversores están apostando por España: "Conclusión: los inversores tienen razón al preferir España sobre otros países importantes de la Eurozona. España no tiene el problema del modelo económico mercantilista (basado en las exportaciones) de Alemania, dada la disminución del comercio mundial de bienes; no tiene el problema de la desindustrialización de Francia o Italia; presenta una competitividad de costes mucho más favorable que Alemania, Francia o Italia; tiene una balanza comercial casi equilibrada en lo que a bienes se refiere y un superávit por cuenta corriente, mientras que Francia tiene un déficit en ambos; Por último, ha dado grandes pasos en la transición energética", sentencia este experto.