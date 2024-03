Europa está barata frente a Estados Unidos: cuál es el mejor valor de cada sector

El atractivo de la bolsa europea frente a la americana no para de crecer y de marcar nuevos hitos. No es novedad que la principal referencia bursátil del Viejo Continente, que agrupa a las 600 firmas más representativas de la región, cuente con un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) mucho más bajo que el norteamericano, donde las compañías tecnológicas, las cuales cotizan a múltiplos más altos por el mayor crecimiento con el que cuenta su negocio, tienen un mayor peso. Pero sí que lo es la brecha que se abre entre ambos ratios, con un abaratamiento de más de ocho puntos del Stoxx 600 frente a la plaza americana.

Aunque históricamente el beneficio de la bolsa europea se haya comprado a precios más asequibles que el de la estadounidense, nunca esta diferencia había sido tan grande como la anotada en las últimas jornadas. Esta brecha entre ambos multiplicadores llegaba a abrirse hasta los 10 puntos, la más grande de la historia. Ahora, con los resultados de gran parte de las compañías de 2023 encima de la mesa y las perspectivas para 2024 más claras, los peres para el conjunto de 2024 que espera el consenso de expertos de Bloomberg para ambos índices son algo más baratos que los que ofrecían hace tan solo una semana, pero la diferencia entre el precio del beneficio del Stoxx 600 y del S&P 500 sigue siendo de las más elevadas desde que hay registros.

Con las últimas actualizaciones del consenso, el Stoxx 600 ofrece un multiplicador de beneficios para 2024 de 12,7 veces y el S&P 500, de 20,9 veces. Si se compara con sus propias medias históricas, el europeo presenta descuento tanto con la de la década (del 20%), como con la de los últimos 20 años (del 16,8%). Sin embargo, este abaratamiento con respecto a sus precios pasados se agota para el índice americano, que actualmente se compra más caro que sus respectivas medias.

Ambos índices han registrado un incremento en la estimación del beneficio por acción en los últimos días, con especial fuerza en el S&P 500, que pasa de los 208 dólares que esperaba el consenso de Bloomberg hace dos semanas para el conjunto de 2024, a los 241,2 dólares actuales, un 15% más. El BPA esperado para el índice americano también es superior al del ejercicio anterior, con un 11,9% más. El BPA del Stoxx 600, por su parte, también registra un impulso en los últimos días, aunque menos potente que el del americano. El beneficio por acción que ahora esperan los expertos para el conjunto del año es de 35,95 euros, un 2% más que el de hace unos días, de 35,18 euros.

La presentación de resultados tiene mucho que ver en este cambio de perspectivas, con unas cuentas que, en general, han batido las expectativas. La sorpresa positiva respecto a los beneficios reportados en el S&P 500 es, de momento, del 7% (con las cuentas de casi todas las compañías ya sobre la mesa). Por sectores, el tecnológico, el gran protagonista del año, es el que registra un mayor crecimiento de ganancias, con un 37%. En clave europea, sin embargo, la temporada de resultados se alargará aún algo más y sólo la mitad de firmas ha rendido cuentas ante el mercado. Con estos datos sobre la mesa, las compañías que ya han presentado sus cuentas del Stoxx 600 sorprenden con unos beneficios un 3,4% superiores a los esperados, sin embargo, estas firmas no logran un mayor crecimiento con respecto a la temporada pasada, con una caída del 13%.

La compañía más barata de cada sector

Dentro del gran abanico de valores que integran el Stoxx 600, hay algunas compañías dignas de mención por ocupar un puesto especial dentro de su respectivo sector, ya que son las que cotizan con multiplicadores más baratos y ostentan, también, recomendación de compra por parte del consenso de expertos. Desde elEconomista.es desgranamos esta selección en ocho de los segmentos más grandes del índice europeo, y las agraciadas dentro de sus respectivas industrias son: Renault, Banco Sabadell, ArcelorMittal, Centrica, Buzzi, Fresenius, JD Sports y Orange. Todas ellas ofrecen peres inferiores a 10 veces para 2024.

Renault no es solo la firma más barata del sector automovilístico, con un PER de 3 veces para 2024, sino también la más asequible si se compara con las otras líderes de sus respectivos sectores (ver gráfico). La francesa gana en torno al 5% en bolsa en el año, y cuenta con un potencial alcista de casi el 31% para los próximos 12 meses.

"Por primera vez en muchos años, Renault ha recuperado la solidez de su balance, con más de 3.000 millones de euros de tesorería neta y ofrece una rentabilidad por dividendo del 5%, que estimamos en más de 2.000 millones de euros en el ejercicio fiscal de 24 meses", indican desde JP Morgan, que mantienen la recomendación de compra sobre los títulos de la compañía. "El mercado seguirá centrado en nuevas pruebas de la combinación de productos y la capacidad de fijación de precios en 2024 que, en nuestra opinión, deberían estar bien equilibrados a la luz de la cartera de productos. Mantenemos sin cambios nuestras estimaciones de beneficios tras la presentación de resultados y reiteramos la recomendación de compra sobre la base de la fuerte contribución de los beneficios". Además, en Renault se suma el ruido corporativo de la fusión con Stellantis.

La representante del sector bancario es una española: Banco Sabadell. La entidad cuenta con un multiplicador de beneficios de 5,15 veces (la más barata también entre los bancos españoles), y recupera de nuevo la recomendación de compra que perdía al inicio del año. El banco se anota ganancias en bolsa de en torno el 10% en 2024, pero los expertos ven a sus títulos un 30% por arriba en los próximos meses. Entre las perspectivas, en Bloomberg Intelligence piensan que "el margen de intereses del banco aún podría crecer en 2024, gracias a una mayor proporción de libros de hipotecas a tipo fijo, lo que resultaría en una prolongada revalorización de los activos. Sabadell prevé un menor coste del riesgo en 2024, que compensará un descenso moderado de los ingresos por comisiones", indican.

En el segmento de recursos básicos, la compañía destacada por los criterios mencionados es ArcelorMittal, otra que forma parte de las filas del Ibex 35. La acerera ofrece un multiplicador del 6,92 veces para este año, lo que la sitúa también como una de las más baratas dentro del índice español. Su recorrido en bolsa no está siendo tan optimista, con una caída de en torno el 6%, pero su previsión de beneficios sí que aguanta fuerte y el consenso ahora espera unas ganancias un 3% superiores para 2024 que el primero de enero, de 3.379 millones.

"El beneficio en el primer trimestre debería mejorar secuencialmente, reflejando una recuperación de los diferenciales del acero en Norteamérica y Europa, que tocaron fondo a principios del cuarto trimestre al ralentizarse el desabastecimiento de los consumidores. La previsión de que la demanda aparente de acero mundial (excluida China) aumente entre un 3% y un 4% en 2024 parece factible", explican desde Bloomberg Intelligence. Desde la firma añaden que, si esto se mantiene, calculamos que el ebitda de consenso para 2024 [para Arcelor] entre 600 y 1.000 millones de dólares podría ser demasiado bajo. "Los precios del acero también podrían tener que hacer frente a los elevados envíos de China si la demanda en ese país sigue siendo moderada, mientras que las importaciones europeas de acero podrían repuntar si se normalizan las tarifas de flete del Mar Rojo", completan.

Centrica es una empresa británica especializada en la distribución de gas natural y electricidad, y es la más barata del sector de las utilities europeo, con un PER de 6,9 veces. La energética cae más de un 9% en bolsa, pero su valoración no sufre deterioro y actualmente ninguna firma de análisis recomienda vender sus títulos. Algo que no sucedía desde septiembre de 2023.

"Seguimos considerando que Centrica está bien posicionada para cumplir sus objetivos, sin depender de los elevados precios de las materias primas, volatilidad o un escenario de transición energética acelerada. Consideramos que la valoración actual es poco exigente, con la compañía cotizando a un ratio inferior de 3 veces ev/ebitda, según nuestras estimaciones", explican desde JP Morgan, que creen que la firma tiene margen para nuevas recompras de acciones, que supondrán también un impulso para su acción. "La última fase del actual programa de 1.000 millones de libras finalizará en torno a julio de 2024, y creemos que la empresa podría anunciar una nueva recompra de acciones".

En el segmento de la construcción, la italiana Buzzi destaca como la más barata, con un multiplicador de beneficios de 7,04 veces para 2024, con recomendación de compra. Las valoraciones de los expertos también son de lo más optimistas para la firma, con el precio objetivo más elevado de su historia (en los 35,9 euros), que supone un recorrido del 47% para sus títulos tras subir un 13% en 2024.

"La rentabilidad de Buzzi Unicem podría mejorar gracias al impulso positivo de EEUU y a su salida de Ucrania, tras la venta de activos allí a CRH. Los aumentos de precios han compensado con creces la inflación de los costes de los insumos este año, apuntalando la expansión de los márgenes. La fortaleza del dólar también podría mitigar los vientos en contra de la inflación, mientras que la reducción de los costes financieros -a medida que disminuye la deuda neta- podría contrarrestar las fluctuaciones negativas de los beneficios a corto plazo", aclaran en BI.

En el ámbito sanitario sobresale Fresenius, una empresa alemana destacada por ser el principal proveedor mundial de productos y servicios para personas con enfermedades renales. La compañía cae cerca de un 8%, pero los expertos siguen recomendando tomar posiciones sobre sus títulos, a los que le dan casi un 50% de potencial. Tras rendir cuentas ante el mercado, desde Barclays consideran que las previsiones del consenso siguen siendo "conservadoras".

"Consideramos que las previsiones son conservadoras, con un importante colchón en la línea de costes corporativos. Vemos un crecimiento orgánico del 5% (frente al 3,6% previsto) en el ejercicio fiscal de 2024, y vemos la perspectiva de otra historia de superación y subida este año", completan en su informe.

La británica JD Sports es la compañía del segmento retail con mejor precio por PER, con un multiplicador de beneficios de 9,09 veces. Pese a que este abaratamiento se debe más a la caída del precio de su acción (anota una corrección del 28% en 2024) que a un impulso en su previsión de beneficios (el consenso espera que gane menos que en 2023), el consejo de tomar posiciones en sus títulos sigue siendo fuerte. De hecho, es la compañía con mejor recomendación del segmento de comercio minorista del Stoxx 600.

En este sentido, desde JP Morgan confían en que 2025 sea un año más fuerte del esperado por el consenso para la británica. "Tras una bajada de beneficios en el ejercicio 2024, debido a la reducción de las ventas y de las expectativas de margen bruto, las nuevas estimaciones para el ejercicio 2025 años y los años posteriores parecen optimistas. Seguimos convencidos de que la estrategia de JD Sports para superar los resultados del mercado a medio y largo plazo, lo que esperamos que ayude a reducir la diferencia de valoración con sus homólogas".

Orange cierra la clasificación de firmas más baratas y con consejo de compra, como la elegida dentro del sector tecnológico y de telecomunicaciones. La firma sube un 3% en bolsa y tiene la valoración más alta desde 2020. Barclays está entre las entidades que elevan el precio objetivo de la francesa para los próximos 14 meses: "Aumentamos nuestra valoración a 14,5 euros/acción frente a los 14 euros/acción anteriores. Aunque las estimaciones del grupo se mantienen prácticamente sin cambios, con mejoras en Francia/España compensadas por el resto de Europa/AME (en particular, debido a unas divisas menos favorables), las mejoras proceden de países con un coste de capital más bajo, por lo que tienen un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa".