El endurecimiento en las políticas monetarias de los bancos centrales golpeó a un tipo de compañía que históricamente ha sido una importante fuente de rentabilidad en bolsa. Se trata de las empresas de pequeña capitalización, que por definición son más sensibles a los tipos de interés, porque suelen estar más endeudadas para crecer, y a la evolución de la economía. Sólo en 2022, el año en el que oficialmente comenzaron las subidas de tipos, el MSCI Small Cap se desplomó un 20% en su peor ejercicio desde 2008. El año pasado tampoco empezaron con buen pie, pero hubo un punto de inflexión a partir de octubre, coincidiendo con el cambio de mensaje de los bancos centrales acerca de que los tipos habían tocado techo. Este es precisamente el principal catalizador que juega a su favor ahora, y que podría hacer que las small caps salgan de su letargo en este 2024 a medida que bajen los tipos. Una forma de tomar posiciones ya es a través de fondos especializados en estas compañías que han demostrado consistencia con sus rentabilidades.

"Nos adentramos en un periodo que estará caracterizado por recortes de los tipos de interés en lugar de subidas en muchos mercados geográficos, incluida Europa. Esta situación debería ser positiva para la renta variable en general, pero sobre todo para las compañías más pequeñas, que tienden a obtener mejores resultados que las grandes en un entorno de tipos de interés a la baja", señala Álvaro Antón, head de abrd en Iberia. Esta opinión es compartida por muchas otras gestoras. "Tras un periodo en el que las small caps han tenido un bajo rendimiento, estas empresas parecen preparadas para un posible repunte", dicen también en AXA IM.

Incluso la encuesta que realiza Bank of America entre gestores reflejó este sentimiento en enero, cuando, por primera vez desde junio de 2021, estos profesionales esperan que las empresas de pequeña capitalización se comporten mejor que las grandes en los próximos doce meses. Ya en febrero, un informe de este mismo banco de inversión recoge algunos de los factores que respaldan a estas compañías, como por ejemplo que cotizan con un descuento histórico del 30% frente a las de mayor capitalización o la recuperación de sus beneficios. "El aumento de las fusiones y adquisiciones en el sector sanitario también es positivo para uno de los mayores sectores de pequeña capitalización. Y una ventaja añadida: las small caps suelen obtener mejores resultados en años electorales", apuntan.

A pesar de que las small caps han vuelto a arrancar el año con caídas (el MSCI Small Caps cede alrededor de un 1,6%), la historia demuestra que a largo plazo tienden a ser más rentables que las de mayor capitalización: "han superado a las grandes en un 70% de las ocasiones en periodos consecutivos de tres años desde el 2000", señalan en Capital Group. Aunque las acciones de pequeña capitalización tienden a asociarse con Estados Unidos, por ser la categoría más grande en esta clase de activos, desde esta gestora indican que están encontrando un número cada vez mayor de oportunidades en todo el mundo, "en mercados que normalmente no se considerarían paraísos para pequeñas empresas innovadoras en crecimiento, como Japón, los países nórdicos de Suecia y Noruega, países del sur de Europa como Grecia, y en importantes mercados asiáticos, en particular la India".

Cuáles son los mejores fondos de 'small caps'

Los fondos especializados en small caps habitualmente invierten en compañías de una determinada zona geográfica, aunque también hay algunos con una estrategia global. Si se analiza el comportamiento a largo plazo de aquellos que se centran únicamente en las pequeñas compañías americanas y europeas, la conclusión es que en los últimos años ha salido más rentable estar en los fondos de small caps americanos. Según datos de Morningstar, estos productos obtienen una rentabilidad anualizada del 9,17% a cinco años, casi 3,5 puntos más que los fondos de small caps europeas. A diez años esta diferencia todavía es mayor. En este periodo, los vehículos que eligen a las cotizadas americanas se revalorizan de media un 10,5% al año, frente al 6,38% de los fondos de small caps europeas.

elEconomista.es ha realizado una selección de aquellos fondos de small caps americanas y europeas con mejor comportamiento en el último lustro, que son accesibles para el inversor particular (ver gráfico). En este tiempo, el fondo más rentable es T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund, con una rentabilidad anualizada del 12,87% a cinco años. Se trata de un fondo de gestión activa, con una cartera muy diversificada, de entre 150 y 200 empresas con una capitalización inferior a los 18.000 millones de dólares en Estados Unidos. "Tenemos una orientación de estilo core que mantiene una amplia exposición a acciones growth y value", explican en la gestora. Está calificado con cinco estrellas Morningstar, la máxima posible (esta nota mide la rentabilidad ajustada al riesgo de un determinado fondo respecto a su categoría utilizando datos de rentabilidad de los últimos tres años, el 10% de los mejores fondos recibe esas cinco estrellas).

Quien compre este fondo ganará exposición sobre todo al sector de servicios industriales, que supone un 20,52% de la cartera; seguido del de la tecnología de la información (15,66%) y salud (14,48%). Son los tres con un mayor peso. En cuanto a sus principales posiciones aparece un conglomerado industrial llamado Teledyne Technologies, la empresa especializada en la producción de productos químicos Element Solutions; y también Vulcan Materials, que pertenece al sector de la construcción, un Reit llamado Apple Hospitality y Waste Connections, que alquila vende y da servicio a compactadores de basura.

Los dos siguientes fondos más rentables también invierten en small caps americanas, y como el anterior consiguen rentabilidades de doble dígito anualizadas en un periodo de cinco años, aunque en ambos casos no logran las cinco estrellas Morningstar (ver gráfico). Se trata de FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund, de la gestora Franklin Templeton y de Indosuez Funds America Small&Mid Caps PE, de CA (Credit Agricole). El primero invierte en acciones empresas estadounidenses pequeñas y muy pequeñas que sean de menor tamaño que la compañía más grande incluida en el índice Russell 2000 más actualizado. El requisito es que a ojos de sus gestores estén infravaloradas. Y en cinco años su estrategia ha servido para obtener una rentabilidad anualizada del 11,98%. En este caso, los dos sectores con mayor peso son el industrial y el de tecnologías de la información, que representan más del 20% de la cartera. Indosuez Funds America Small&Mid Caps PE acumula, por su parte, un retorno anualizado del 10,29%.

Pero si lo que se busca es posicionarse en small caps europeas, el fondo más rentable de los últimos años ha sido Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund, con un alza anualizada del 9,2% a cinco años. Este vehículo tiene como objetivo superar al índice MSCI Europe Small Cap a largo plazo. En los últimos años ha batido sistemáticamente a su categoría. El sector con mayor presencia en su cartera es el industrial, según datos de Morningstar, que pesa un 32%; seguido del de servicios financieros, tecnología, consumo cíclico y servicios de comunicación. Sus principales posiciones pertenecen a alguno de ellos. Por ejemplo, dentro del de servicios financieros apuesta por una gestora independiente especializada que se llama Van Lanschot Kempen y por IG Group Holdings. Dentro del industrial, Mersen y KSB Group (líder mundial en la fabricación de bombas y válvulas para casi todas las aplicaciones que impliquen el transporte de fluidos) son las que más pondera.

Con una rentabilidad muy similar al anterior fondo está también Alken Small Cap Europe R, que se revaloriza casi un 9% al año en los últimos cinco. En tres, el rendimiento anualizado es todavía más alto, del 13,3%. Aunque el industrial también es el sector que más pesa (27,69%), en segundo lugar se encuentra el de la energía (23,66%) y en tercero el de materiales básicos (13,77%). La empresa con mayor protagonismo en el fondo, en la que está más del 7% de la cartera es Energean (británica), que se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos. A esta la siguen la alemana K+S, una de las mayores productoras de potasa para su uso en fertilizantes; las francesa Vallourec e Ipsos y la italiana BFF Bank, que en España comercializa algunos de los depósitos más rentables mediante la Cuenta Facto.

En ese listado de fondos más rentables también hay hueco para uno de una gestora española: Magallanes Microcaps Europe supera el 8% de rentabilidad anualizada a cinco años. La filosofía de inversión de esta gestora consiste comprar empresas baratas bajo los principios de la inversión en valor, entendiendo ésta como la disciplina de comprar negocios que cotizan por debajo de su valor real y esperar el tiempo necesario para que gran parte de ese valor sea realizado. Sus principales posiciones son Cementir Holding, Atalaya Mining, Ibersol, International Petroleum y Sonaecom.