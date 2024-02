Bulnes aprovecha el tirón de las tecnológicas para enrocarse entre los mejores fondos de bolsa global

El tirón que está experimentando la tecnología en las primeras semanas del año está ayudando a los fondos que están posicionados en estas compañías. Y entre los más activos de renta variable internacional incluidos en la clasificación de elEconomista.es, se encuentran Bulnes Global y Arquia Banca Lideres del Futuro A, que se colocan en segundo y tercer lugar, respectivamente, con un 13,34% y un 12,73%, respectivamente, por detrás de Invesco Global Focus, que lidera la Liga Global con un 13,68%.

No son los únicos fondos españoles que se encuentran entre los diez mejores. Gestión Boutique VI Fundamental Approach, asesorado por Javier Navarro para Andbank, se sitúa en octavo lugar, con un rendimiento del 9,51%. Este vehículo estaba centrado en renta variable española pero cambió su política de inversión para ampliar su estrategia a compañías globales.

Bulnes Global es otro fondo asesorado, en este caso por Javier Morales para Gescooperativo, que se distribuye en la red de banca privada de las cajas rurales. En 2023 fue el segundo mejor fondo activo español de renta variable internacional, por detrás de Cirene Global. Y las firmas tecnologicas acaparan una parte importante de la cartera. Otro fondo de Gescooperativo que también se encuentra entre los 20 mejores es Rural RV Internacional Estándar.

En el primer cuartil de la Liga Global se encuentran hasta 43 vehículos gestionados o asesorados por firmas españolas, un tercio del total de productos nacionales que están presentes entre los 352 fondos que componen la clasificación de elEconomista.es, de los que 142 superan el 3,80% que gana el MSCI World en el año.

Entre los que no se encuentran en este grupo están Azvalor Internacional y Azvalor Blue Chips, que junto a Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A son los farolillos rojos de la lista, con caídas superiores al 7% en el caso de los fondos de Azvalor AM, y del 9% en el caso del fondo de Andbank. Los fondos de small caps de Bankinter, Mutuafondo y Santander también aparecen entre los que menos rendimiento ofrecen, junto al Magallanes Microcaps Europe o el MyInvestor Value.