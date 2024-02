En lo que llevamos de 2024, las energías limpias lo hacen peor en bolsa que las sucias: el S&P Global Clean Energy, que recoge a un centenar de cotizadas de todo el mundo vinculadas a las energías renovables, se deja algo más de un 6%, mientras que el S&P Global Oil, su homólogo para las petroleras y gasistas, pierde un tímido 0,5%. El Clean Energy vivió un mal año 2023, en el que se dejó un 21% (frente a un repunte del 0,4% en el Global Oil), y ahora prosigue sus descensos. Después de este retroceso, el mercado le ve un recorrido del 22%, por encima del 17% que calcula para el Global Oil. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

2023 fue un año especialmente difícil para las compañías de renovables. Los elevados tipos de interés sembraron temores en torno a su rentabilidad, ya amenazada por cuellos de botella en las cadenas de suministro y por la presión inflacionista sobre los costes. Según explica Fabiana Fedeli, CIO de renta variable, multiactivos y sostenibilidad en M&G Investments, a esto se sumó que "muchos países parecieron titubear sobre sus compromisos de descarbonización (sobre todo Alemania y el Reino Unido)", mientras que en Estados Unidos se anularon proyectos de eólica marina. Más adelante, al disminuir la preocupación en torno a los tipos de interés y la inflación, se produjo una recuperación; de ahí el rally de fin de año que vivió el Clean Energy. El nuevo 'susto' de Orsted: suspende el dividendo hasta 'por lo menos' 2025.

M&G: "El cambio estructural propiciado por la transición energética no ha perdido fuerza"

Desde el momento actual, explica Fabiana Fedeli, las perspectivas son positivas: "Aunque ciertos proyectos y empresas necesitarán tiempo para recuperarse, el cambio estructural propiciado por la transición energética no ha perdido fuerza [...]. El hecho de que la COP28 cerrara con un acuerdo sin precedentes sobre la reducción de combustibles fósiles representa un sorprendente paso adelante". Por otro lado, "los datos sobre renovables muestran un rápido aumento en todo el mundo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que en 2024 se añadirán 450 GW de capacidad de renovables a nivel global, un nivel récord tras el aumento de 440 GW estimada por la entidad para 2023 (un 25% más que el año previo)", explica esta experta. Sólo en China se proyectan 140.000 millones de dólares en inversiones que añadirán 230 GW (la estimación para 2023 en el gigante asiático es de 180 GW), y según Wood Mackenzie, Estados Unidos y Europa añadirán 40 y 75 GW de capacidad, respectivamente. Para poner estos datos en contexto, la capacidad global de renovables en 2022 era de 3.372 GW.

En opinión de Mike Rae, gestor también en M&G Investments, "la oportunidad más atractiva para el segmento de la tecnología limpia tal vez radique en sus valoraciones. Por primera vez en varios años, las valoraciones de la renta variable en su conjunto se han reajustado hasta un nivel atractivo", explica. Actualmente, el S&P Clean Energy cotiza a 26 veces sus beneficios, frente a una media de 35 veces en los últimos tres años, lo que implica un descuento superior al 25%.

Dentro del centenar de empresas que cotizan en el S&P Global Clean Energy, las que presentan mayores potenciales alcistas están localizadas, principalmente, en China y en Estados Unidos. Casi por 5 tendría que multiplicar su precio la norteamericana Gevo, especializada en el desarrollo de combustibles renovables. La siguen 2 fabricantes de semiconductores: la china TCL Zhonghuan y la suiza Meyer Burger, que más que tendrían que duplicar sus valoraciones actuales para alcanzar los precios objetivos que les da la media de analistas que recoge Bloomberg. Entre los recorridos al alza más pronunciados encontramos también a las chinas Jinlei Technology, Windey Energy, Ming Yang y Daqo New Energy, las estadounidenses FTC Solar y Sunnova y la tailandesa Energy Absolute.

Por otro lado, en este índice mundial de renovables también cotizan las españolas Solaria, Acciona Energía e Iberdrola, cuyos potenciales rondan el 44%, el 40% y el 15%, respectivamente. Tras un duro año bursátil de 2023, Solaria y Acciona Energía vuelven a colocarse entre los valores más bajistas del Ibex 35 en 2024. Le puede interesar: Crece el interés por Solaria.

"La transición energética es un largo tema estructural que seguirá presentando obstáculos, no será lineal, y traerá ganadores y perdedores", señala Natalia Luna, analista senior de inversión temática en Columbia Threadneedle. En palabras de esta experta, "el viaje" de las renovables "va a estar lleno de baches, y las ventas masivas de acciones de energías limpias en 2023 fue uno de esos baches". Su visión sigue siendo favorable: "Nuestra tesis de inversión en cuanto al sector energético en la transición ecológica no ha cambiado. Seguimos viendo un crecimiento positivo y fuerte, aunque no sin obstáculos en términos de lentitud en la obtención de permisos, desafíos en la cadena de suministro y crecientes cuellos de botella".