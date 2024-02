Los ataques bajistas van más allá de Grifols: los 'cortos' cargan contra otros 4 valores del Ibex

Mientras la bolsa mundial se mueve en el entorno de máximos históricos y ya sube un 3% en el año -según el índice MSCI World-, a la española le está costando seguir el ritmo de estas alzas que sí consiguen otras plazas europeas. El Ibex 35 pierde cerca de un 2%. Y algunos inversores bajistas están intentando ganar con las caídas de ciertos valores. En estas primeras semanas del año se está viendo un aumento claro de las posiciones cortas, sobre todo en Grifols, Enagás, Solaria, Acciona y Bankinter.

Todas estas firmas descienden en bolsa en 2024; en general, el 60% de cotizadas del índice general de la Bolsa de Madrid (IGBM) lo hace. Entre los valores más bajistas del Ibex 35 este año están precisamente tres de las empresas en las que se están fijando quienes invierten en corto: Solaria, Grifols y Acciona. Las dos primeras retroceden más de un 31% y la última desciende un 16%. Los grandes fondos bajistas, aquellos que piden prestadas acciones a otros inversores a cambio de un interés para venderlas e intentar recomprarlas a precios más bajos antes de devolverlas, han incrementado su participación en estas cinco empresas en más de un 0,5 puntos porcentuales del capital este año. Aunque también han registrado aumentos más pequeños en ACS, Meliá Hotels, Grenergy y Técnicas Reunidas.

Hay que tener en cuenta en todo caso que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solo publica las posiciones individuales de fondos que superen el 0,5%. Hay otros muchos grandes inversores que mantienen participaciones más pequeñas cuyos movimientos no se pueden rastrear.

Los movimientos principales

Los bajistas han acaparado el protagonismo este año con el culebrón de Grifols. La farmacéutica especializada en plasma ha estado en la diana de los conocidos también como hedge funds desde que la firma Gotham City publicase un informe demoledor sobre ella. Esta misma entidad reconocía tener una posición a la baja de forma indirecta justo antes de lanzar el informe, a través de General Industrial Partners (GIP), que posteriormente deshizo dejándola en un 0,06%. Mientras no vuelva a superar el 0,5% no es posible conocer si está intentando sacar más rédito del castigo a Grifols. Mientras, la CNMV sigue investigando lo ocurrido.

Pero no ha sido el único fondo que ha aprovechado la caída del 40% que llegó a sufrir Grifols, que desde los mínimos de enero recupera un 27%. El más agresivo ha sido Qube Research & Tech, cuya participación afloró a finales de enero y ha alcanzado esta semana el 1,23%. Grifols es la única empresa española que interesa a este fondo, que estuvo ligado a Credit Suisse. El otro hedge con más de un 0,5% que queda en la farmacéutica es WorldQuant, un vehículo que gestiona para Millennium Management (una de las empresas de gestión de inversiones alternativas más grandes del mundo que también está en Acciona y ACS en España y que en Grifols también ha estado haciendo movimientos este año).

Más allá de Grifols, el otro valor que no consigue quitarse de encima a los cortos es Solaria. La compañía fotovoltaica cae en bolsa prácticamente lo mismo que la farmacéutica este año. La pequeña recuperación que lograba a finales de año estaba ligada "más a un tema de expectativa de bajada de tipos que a la propia evolución del negocio, donde no observamos cambios significativos", valoran desde Renta 4, de ahí que al alejarse la previsión de recortes el peso de su deuda vuelva a pasarle factura. Los movimientos de los bajistas no cesan en estas semanas. Hay cuatro fondos con más de un 0,5% que en total controlan un 3,86%, entre los que destaca Blackrock IM con un 2,05% (ha elevado su participación en 0,83 puntos porcentuales este año).

Lo inversores prefieren acudir, en cambio, a Acciona en lugar de a su filial de renovables en busca de ganar con las caídas. El mencionado Millennium Management ha aparecido este año y ya tiene un 0,6% tras elevar su posición la semana pasada. La acción repuntaba este jueves, pero está cotizando en niveles no vistos desde 2021.

Aunque la gran preferida para invertir a la baja en España sigue siendo Enagás. Ya hay casi un 5% del capital en posiciones bajistas de peso, después de que tres de los seis hedge con participaciones hayan aumentado su apuesta. El último en hacerlo ha sido DME Capital (al 0,91%) este mismo miércoles, tras aparecer por primera vez este año.

En la banca, solo Bankinter y Unicaja están ahora en el radar. El primero tiene detrás a tres grandes bajistas, y dos de ellos han aumentado su posición esta misma semana. Los dos son muy conocidos. Uno es el fondo de pensiones canadiense, Canada Pension Plan Investment Board, y el otro es uno de los hedge más activos en la bolsa española: Marshall Wace (ver gráfico). Solo Bankinter y Santander arrastran pérdidas en el parqué este año, que han dejado al primero cotizando por debajo de su valor en libros. En Unicaja, solo está presente Capital Fund Management, que apareció por primera vez en los registros a finales de diciembre.