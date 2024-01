El EuroStoxx 50 sueña con alzas del 20% adicionales

Dejamos atrás una semana en la que lo más destacable ha sido ver como el EuroStoxx 50 ha vuelto a atacar la zona de resistencia clave desde el punto de vista técnico de los 4.572/4.625 puntos. En la cota de los 4.572 puntos se ubica el techo de Lehman Brothers, mientras que en los 4.625 se encuentra una resistencia creciente derivada de la unión de los máximos de 2015 y 2022.

La buena noticia es que la superación de este rango de resistencia plantearía un contexto alcista hacia los máximos históricos del selectivo, alcanzados en el año 2000, alrededor de los 5.522 puntos, ofreciendo un potencial alcista adicional del 20%.

Desde una perspectiva operativa, la ruptura de este rango de los 4.572/4.625 puntos sería una noticia alentadora, fortaleciendo mi idea de considerar compras en la bolsa europea en cuanto se forme una corrección mínimamente significativa, para lo cual lo ideal sería esperar a una caída que aleje los índices entre un 8 y un 10% de su anterior máximo, con la mira puesta entonces en los objetivos de los máximos del año 2000. O se espera esa corrección o al menos les sugiero esperar a que el EuroStoxx 50 busque apoyo en la directriz alcista derivada de la unión de los mínimos de 2022 y 2023, que actualmente aparece por la zona de los 4.200 puntos, pero que si consumiera más tiempo para alcanzarla podría discurrir por los 4.380 puntos.

Análisis técnico estratégico del EuroStoxx 50

Que los índices estadounidenses hayan logrado marcar esta semana nuevos altos históricos es de todo menos algo bajista ya que los mantiene en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Ahora bien, que por el momento estos nuevos máximos en EEUU no estén secundados por las bolsas europeas es una posible divergencia potencialmente bajista que debe ser vigilada y que invita a no lanzar las campanas al vuelo. El titular sería que es hora más de disfrutar que de comprar y si compra que sea con stop agresivo.

Sigo en mis trece de que no hay que tener prisa por comprar de un modo contundente hasta que las bolsas norteamericanas digirieran la subida que iniciaron a finales de octubre pasado, algo que todavía no ha ocurrido. Lo que no tengo ni idea es de si antes el Nasdaq 100 acaba subiendo un 5 o un 10% adicional. De hecho, no me sorprendería que las alzas tuvieran continuidad hasta que el Nasdaq Composite alcance los altos históricos del año 2021, que se encuentran a un 5% de distancia y que son los deberes pendientes que aún tiene. Luego ya les hablaré de los deberes que tiene el Russell 2000 hacia sus altos de 2021, que están a un 20% de distancia.

En este sentido, sería una magnífica oportunidad de compra si el Nasdaq Composite corrige posiciones sin antes haber alcanzado sus altos de 2021 en los 16.235 puntos, máxime si esa caída busca apoyo en la directriz alcista que les muestro en el chart. Si eso sucede podríamos comprar tecnología con una ecuación rentabilidad riesgo mucho más atractiva que la actual.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq Composite