¡Judas no me hará cambiar el plan de trading!

Dejamos atrás una semana en la que las bolsas europeas han experimentado un cambio significativo al perder niveles de soporte clave de corto plazo, generando un contexto que sugiere una posible corrección más pronunciada en lugar de una consolidación. Este cambio de dinámica lo veo como algo positivo ya que invita a explorar las posibles oportunidades que podrían surgir en medio de más caídas.

En este sentido, un descenso adicional del 5% en los índices del Viejo Continente, que lleve al Ibex 35 a la zona de los 9.400/9.450 puntos y al EuroStoxx 50 al entorno de los 4.200 puntos, nos permitiría obtener de nuevo una ecuación rentabilidad-riesgo muy atractiva ya que eso dejaría los mínimos de octubre pasado a apenas un 5% de distancia.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

Recuerden que en esos mínimos es donde está la bandera roja, stop o línea divisoria que separa un contexto alcista de uno potencialmente bajista a medio plazo y mientras no se pierdan no veo conveniente disminuir la exposición a bolsa del 60%, que es la que actualmente recomendamos en Ecotrader después de haberla bajado en este comienzo de 2024 unos 15 puntos porcentuales.

Mientras tanto, en contraste con la situación europea, al otro lado del Atlántico el Nasdaq 100 ha seguido el guión que me temía la semana pasada, desarrollando una subida que ha establecido nuevos máximos históricos que marcan una divergencia con respecto al resto de bolsas mundiales que merece una atención especial ya que podríamos estar delante de una alza vulnerable o, como coloquialmente suelo llamar, una 'subida Judas'. Que Europa no haya logrado seguir el mismo camino que el Nasdaq 100 es una discrepancia que me plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y la robustez de la actual subida en los mercados estadounidenses.

Esta divergencia refuerza la importancia de seguir siendo pacientes y no cambiar el plan de trading ya que, operativamente, parece sensato esperar una corrección en el Nasdaq 100 antes de considerar nuevas posiciones. Un retroceso del orden del 8-10% desde los máximos que establezca dentro del alza que nació en octubre, sigue siendo a mi entender lo más conveniente. A día de hoy sería partidario de esperar a una caída a los 15.500 antes de comprar de nuevo tecnología con una orientación de medio / largo plazo. Si sigue subiendo pues disfruten de las posiciones que tengan.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100