Bestinver reafirma su apuesta sobre Grifols e insiste en que Gotham no añade nada nuevo

Bestinver, una de las gestoras value que más peso tiene en Grifols, junto a Azvalor y Cobas, mantiene su tesis de inversión sobre la farmacéutica, que ya pierde un 40% en bolsa desde que la firma de análisis Gotham City Research hiciera público un informe en el que aseguraba que el valor de la compañía podría acercarse a cero.

Durante la habitual presentación trimestral, Ricardo Seixas, responsable de la cartera ibérica, confirmó la convicción de la gestora propiedad de Acciona en la multinacional española. "No hemos visto nada nuevo que no esté en nuestra tesis de inversión, basada en una mejora del beneficio operativo, que es una evidencia, una mejora de los niveles de apalancamiento, y una mejora de la gobernanza", subrayó.

Seixas añadió que "no merece la pena añadir más leña al fuego en algo que está teniendo tanta especulación" en el mercado y no quiso comentar si han aprovechado las caídas de la cotización de Grifols para comprar con descuento, práctica que persiguen especialmente los gestores de estilo valor. La compañía "se ha mantenido en una posición relevante" en el fondo de bolsa española, subrayó, para concluir que los temas por los que Gotham la ha puesto en la palestra en su informe "han hecho que en el pasado no tuviéramos el valor antes".

