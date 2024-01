¿Nike, Amazon o ETFs? La mejor vía para comprar en bolsa el sector de consumo discrecional

En el mundo financiero, la toma de decisiones de inversión no puede limitarse únicamente al análisis individual de un activo; es esencial considerar el contexto más amplio en el que este opera. Una parte fundamental de este enfoque contextual es el análisis técnico de la evolución del sectorial al que pertenece.

Imaginen el mercado como un ecosistema interconectado, donde cada activo es una pieza clave que contribuye al equilibrio general. El desempeño de un activo no puede entenderse completamente sin comprender las dinámicas de su sectorial subyacente. Aquí radica la importancia de realizar un análisis técnico del sector antes de decidir recomendar la compra de un determinado título.

El análisis sectorial proporciona una visión que permite identificar las tendencias y patrones que afectan a todos los participantes de un mismo sector. Esto no solo revela la salud general de la industria, sino que también ayuda a entender las condiciones del sector, pudiéndose evaluar mejor los riesgos y oportunidades específicos que enfrenta un activo en particular.

Por ejemplo, una empresa puede mostrar un aspecto técnico alcista tras confirmar un determinado patrón que invite a su compra, pero si su sector se enfrenta a desafíos bajistas o todavía no ha logrado romper resistencias análogas, podría estar advirtiéndonos de que algo no marcha bien. El análisis técnico del sector también facilita la identificación de puntos de entrada y salida estratégicos.

A partir de hoy y en próximas semanas mi intención es analizar los 11 sectores en los que se dividen los componentes del S&P 500, según la actividad económica que cada uno realiza, tratando de identificar los niveles de entrada en cada uno de ellos, así como las compañías más atractivas dentro de sus componentes.

Estos son los 11 sectores:

Consumo Discrecional Consumo Básico Energía Financiero Salud Industria Tecnología de la Información Materiales Inmobiliario Servicios de Comunicación Servicios Públicos

El primero de ellos sería el Consumo Discrecional, que es un sector que está compuesto por empresas cuya demanda fluctúa dependiendo de la situación económica general. Habitualmente, estas compañías experimentan un crecimiento cuando mejora la economía y el gasto del consumidor acelera.

Las mejores oportunidades

Consumo Discrecional incluye el comercio minorista, proveedores de servicios al consumidor, hoteles, cadenas de restaurantes, fabricantes de automóviles y similares.

Algunas compañías en este sector son: McDonald's, General Motors, Home Depot, Hilton, Nike e incluso empresas como Amazon y Netflix también se encuentran aquí, y no en el sector de tecnología de la Información.

Los ETFs más populares del sector de Consumor Discrecional son:

Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)

Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR)

Si analizo técnicamente el XLY puedo observar como semanas atrás llegó a confirmar un amplio patrón de giro alcista en forma de cabeza y hombros invertido que plantea que la actual caída en su cotización podría ser una magnífica oportunidad para buscar ventanas de compra entre estas compañías siempre y cuando no pierda los mínimos que estableció a finales de octubre en los 147 dólares.

Análisis técnico del Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)

Hasta ese soporte, que es la referencia de stop a utilizar, todavía hay un margen de caída del 15%, de ahí que aún considero precipitado comprar en busca de alzas en próximos meses hacia primeros objetivos en los altos de 2021 en torno a los 213 dólares. El recorrido hasta ahí es a día de hoy del 23%. Por tanto, la ecuación rentabilidad riesgo actual no es excesivamente buena, ya que sería asumir un riesgo del 15 para ir a ganar un 23%, pero sería mucho mejor si, como espero, el XLY sigue corrigiendo la subida de las últimas semanas y desanda la mitad o dos terceras partes de la misma, algo que sucedería si cae a los 165 y los 160 dólares.

A nivel de títulos, el mejor ejemplo que he encontrado para darse cuenta de la importancia que tiene el vigilar la evolución del sectorial, es Nike. Si parto de la idea de que al sectorial XLY todavía le podría restar una caída entre un 4 y un 7%, entonces me temo que las acciones de Nike no se van a conformar con corregir un 61,80/66% de toda la anterior subida, algo que ha sucedido a corto tras alcanzar la zona de los 100 dólares, que a priori hubiera visto como una oportunidad muy buena para comprar la multinacional estadounidense Nike, dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de equipamiento deportivo.

Por tanto, operativamente considero que para comprar o aumentar Nike lo óptimo es tener paciencia y esperar a una caída hacia la zona de los 95 dólares, manejando un stop en los mínimos de octubre en los 88 dólares.

Análisis técnico de Nike

Algo similar sucede con Amazon. Las últimas caídas han servido para que el título se haya aproximado a la zona de soporte de los 141 dólares, que es un ajuste del 38,20% de la última gran subida. Si atiendo al recorrido bajista que espero en el sectorial, entonces me temo que Amazon podría caer a la zona de los 133-137 dólares antes de retomar su tendencia alcista en busca de sus altos históricos en los 188 dólares. En los 133-137 dólares pueden situar sus órdenes de compra.

Análisis técnico de Amazon