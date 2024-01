Para Reyes Magos pido un repóquer de ases en 2024

Este año 2023, los inversores han recibido un regalo adelantado de Reyes Magos, con el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones Industrial exhibiendo una resiliencia extraordinaria al recuperar los máximos de 2021, que era la hipótesis que desde el minuto uno de este año hemos defendido desde Ecotrader, el portal premium de inversión de elEconomista, algo de lo cual me siento especialmente orgulloso.

Este triunfante trío de ases ha infundido un palpable optimismo en los mercados financieros, alimentando las expectativas de un 2024 prometedor. No obstante, a pesar de la celebración, para completar el codiciado repóquer de ases, que es lo que he pedido en mi carta a los Reyes Magos, aún necesitamos que dos cartas clave se unan a la fiesta: el Nasdaq Composite y el Russell 2000. Estos índices deben recuperar sus máximos del 2021, lo que representa un margen de subida del 8% y 20%, respectivamente, desde los niveles actuales.

Análisis técnico estratégico de las bolsas de Wall Street

Precisamente, este margen de subida es la que me invitará a aprovechar una eventual corrección en los índices para recomendar comprar de nuevo bolsa norteamericana. En este sentido, como siempre les indico, para que una corrección sea digna de destacar y apetecible para ser aprovechada, debemos esperar a que, durante este 2024, los índices sufran una caída que los aleje al menos un 10% desde un eventual máximo que hayan establecido.

Este enfoque estratégico es el que defenderé durante los próximos meses y solamente se cancelaría si una caída perdiera los mínimos que marcaron las bolsas el pasado mes de octubre, que es donde de forma general se encuentra el soporte que en ningún caso puede perderse si queremos seguir confiando en alzas sostenibles a medio / largo plazo. Por tanto, tengan claro que no les recomendaré bajar de un modo significativo la exposición a bolsa orientada a medio / largo plazo mientras los principales índices mundiales no pierdan esos mínimos de octubre pasado, salvo que detectara alguna pauta bajista lo suficientemente amplia que me hiciera cambiar de análisis.

En el ámbito europeo, la atención se centra en el EuroStoxx 50, que comenzará este 2024 enfrentándose a una resistencia muy significativa como son los máximos del techo de Lehman Brothers en los 4.570/4.630 puntos. Superar esta barrera podría desencadenar un impulso adicional en las bolsas del Viejo Continente que, agárrense, podría ser similar al recorrido del 20% del Russell, ya que el EuroStoxx 50 pondría en su punto de mira los altos de la burbuja puntocom en torno a los 5.500 puntos. Operativamente, que se bata esa resistencia de los 4.570/4.630 puntos reforzaría mi estrategia de esperar una próxima consolidación para aumentar / comprar bolsa europea.