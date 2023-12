Ángel Pérez (Transcendent): "A partir de 2024 una directiva europea evitará que las empresas se llamen 'verdes' sin serlo"

Hace seis años, Ángel Pérez Agenjo dejó un puesto de responsabilidad den la farmacéutica Lilly, en la que llevaba trabajando 20 años y en la que fue director de Marketing, Transformación y Operaciones para Europa, Australia y Canadá. Lo hizo para montar Transcendent, consultora especializada en sostenibilidad que ayuda a empresas grandes y medianas a desarrollar estrategias ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Entre sus clientes, varias cotizadas del Ibex 35, como Amadeus, además de empresas como Neinor, Iberia, Ebro Foods o Barceló. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Montó Transcendent en 2017, cuando aquí nadie hablaba de sostenibilidad. ¿Vio venir todo lo que se venía encima con esto de la ESG?

Aquí, la sostenibilidad todavía se veía como un centro de coste más que como una oportunidad de negocio, y pensamos que, con un lenguaje de comité de dirección y con un cierto rigor, había un hueco para hacer una consultoría que solo se dedicase a hacer estrategia de sostenibilidad y de impacto.

Tienen 20 consultores, ¿dónde reclutan este talento especializado?

Tratamos de encontrar perfiles de consultores que vengan de consultoría estratégica de las big Four que quieran hacer algo con su día a día que merezca la pena desde un punto de vista vital. Más del 90% de nuestros consultores vienen de ellas.

"Las empresas deberán tener mucho cuidado con las declaraciones que hacen, porque pueden volverse en su contra"

¿Y de qué forma compiten con esas cuatro grandes?

Nuestro valor añadido es la elaboración de estrategias de sostenibilidad y de proyectos de medición y la gestión del impacto. Por ponerte un ejemplo, para Neinor creamos, hace más de un año, una herramienta para medir el impacto que generan sus nuevas promociones. ¿Qué sucede en un barrio, con cada promoción, en cuanto a seguridad, al acceso a servicios principales?¿Cómo baja el índice de siniestralidad? Ahí entra el concepto de impacto neto. Y esto, a su vez, tiene relación con un cambio normativo que está a punto de llegar: la Green Claims Directive, una directiva de la UE de la que ya hay un borrador y que está ya lista para que se transponga, que supondrá el principio del fin del greenwashing [ecopostureo]. III Foro ESG: Aún quedan 10 años para que los ratings de crédito incluyan el ESG.

¿Qué implica esta directiva?

Que hay cosas que las empresas ya no van a poder decir. O justificas cuál es el ciclo de vida de tu producto, o no vas a poder afirmar "yo soy sostenible". Las empresas deberán tener mucho cuidado con las declaraciones que realizan, porque pueden volverse en su contra. Recuerdo que, el año pasado, una gestora se anunciaba en los autobuses de Madrid con el eslogan "somos sostenibles". Esto no va a valer. La directiva establece qué puedes decir en función de lo que realmente haces. Fuera de la UE, a HSBC le han obligado a retirar una campaña que tenía en las calles de Londres porque este banco afirmaba ser verde sin serlo tanto [según publicó The Guardian, el regulador británico de la publicidad recriminó a HSBC que sus anuncios enfatizaban su inversión climática sin mecionar las emisiones de CO2 que genera el conjunto de sus inversiones].

A Iberia le han medido el impacto de sus rutas en Latinoamérica; a Ebro le han elaboradosu plan de descarbonización

¿Qué servicios presta Transcendent a Amadeus, uno de sus clientes del Ibex, a Iberia o a Ebro?

Para Amadeus hemos desarrollado una estrategia global de Sostenibilidad Social. Desde la creación de una oficina de ESG, la compañía quería darle empuje a toda la parte social, y hemos realizado para ellos un ejercicio de modernización de su estrategia en este sentido, incluyendo todo lo que tiene que ver con la plantilla pero también hacia fuera, por ejemplo haciendo los billetes más accesibles. Para Iberia hemos creado una herramienta que mide el impacto, más allá del económico, que tienen sus rutas en Latinoamérica: su efecto en los proveedores locales, el empleo directo e indirecto que generan o la reducción en las emisiones de CO2 en función de la modernización de la flota y de los Sustainable Aviation Fuels (SAF).

¿Y para el fabricante de pasta y arroz Ebro Foods?

Hemos medido la huella de carbono de todas sus fábricas y elaborado un plan de descarbonización. De media, el 75% de la huella de carbono de las empresas procede del llamado alcance 3, esto es, de las emisiones que generas a lo largo de tu cadena de valor. Esto incluye el transporte y los proveedores, y es lo más difícil de medir. No es lo mismo si el arroz lo compro en Tailandia que si procede de Valencia. Nosotros hemos hecho esa medición y modelización, ¿qué pasa si cambio de proveedor? ¿Y si instalo paneles solares? Después establecemos cómo se quiere hacer esa reducción de emisiones, validando ese objetivo por parte de un tercero, que es SBTI (Science Based Targets Initiative).

¿También ayudan a las empresas a mejorar sus puntuaciones en los índices y rankings ESG?

Sí, es otro de los servicios que ofrecemos. Esto ya es algo fundamental, porque hay inversores que utilizan estos ratings para tomar decisiones. Este ha sido un cambio muy interesante: hasta hace poco, a los directores financieros no les importaba la sostenibilidad y ahora les importa muchísimo. Porque los inversores lo están pidiendo, y surgen preguntas como ¿qué temas de sostenibilidad incorporamos a los road shows? De hecho, en muchas compañías el director de sostenibilidad ya reporta a finanzas, cosa que antes no pasaba, porque esta área estaba incorporada en Comunicación, o en Recursos Humanos. Incluso empiezan a aparecer los controllers de sostenibilidad. Son tantos los datos en ESG que, más allá del informe tengas que elaborar, necesitas gestionarlos.