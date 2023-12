Lagarde revoluciona las expectativas del mercado para los tipos: primer recorte para marzo y seis para todo el año 

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha conseguido no arruinar la fiesta de los mercados, ni desinflar las expectativas de recortes de tipos de interés. Es más, se han acelerado y claramente han comenzado a descontar el primer recorte para el próximo mes de marzo y llegar a seis bajas para lo que resta de 2024. Y todo ello asegurando que en el Consejo de Gobierno no se han discutido el tema de recortes. La mayoría de expertos contemplan bajadas, pero a partir de junio de 2024.

Salir después del campeón en un concurso de baile es más complicado. Pero Lagarde ha repetido la jugada que hizo ayer Jerome Powell, presidente de la Fed, llevar la contraria al mercado sin que se note. La Fed y el BCE tenían una difícil papeleta calmar al mercado. Los pulsos de los mercados y los bancos centrales siempre suelen terminar mal, con pérdidas para inversores en bolsa y renta fija. Pero Lagarde ha conseguido que siga la fiesta con parecidos pasos que Powell. Ha girado para llevar la contraria a las expectativas del mercado sin parecerlo.

"No hemos discutido nada sobre recortes de tipos", ha dicho. Estas palabras deberían haber provocado un terremoto financiero. No ha sido así, pese a que el tono ha sido más hawkish que el emitido ayer por la Reserva Federal de EEUU, con su presidente, Jerome Powell, reconociendo que los recortes de tipos se mencionaron.

El modelo OIS (Overnight Indexed Swap) de derivados financieros, la guía de los inversores en tipos de interés, ha comenzado a descontar la primera bajada de tipos para el mes de marzo, antes de la reunión se anticipaba que fuera entre abril y mayo, y abrir la puerta a seis bajadas para todo 2024.

Los swaps financieros solo marcan los movimientos hasta el próximo mes de octubre y para esa fecha se descuenta 5,4 bajadas. Los seis recortes hasta hoy estaban reservados a la Fed. Los futuros del euríbor a tres meses, otra forma que tienen los inversores de anticipar los pasos de los tipos, con vencimiento en diciembre de 2024, apunta a que el índice terminará en el 2,48%.

Ahora mismo, el euríbor está replicando los movimientos de la tasa de depósitos del BCE, con lo que los niveles del futuro de diciembre encajan con seis bajadas de tipos.

"Con los tipos de interés presumiblemente en niveles máximos, la atención del mercado se ha desplazado firmemente hacia el próximo ciclo de recortes y creemos que los riesgos siguen estando sesgados hacia recortes de tipos más tardíos en comparación con las expectativas actuales del mercado", explica Konstantin Veit, gestor de carteras de PIMCO.

La primera señal del BCE para animar la perspectiva de recorte de tipos estuvo en la reducción de las previsiones de inflación. La nueva estimación para 2024 se sitúa en el 2,7% desde la anterior perspectiva del 3,2%. Para este año reduce la previsión dos décimas al 5,4%. "Al observar una disminución significativa de la inflación, el BCE abrió hoy la puerta a recortes de tipos el próximo año. Sin embargo, el BCE evitó respaldar las expectativas del mercado de un primer movimiento ya en marzo de 2024", comenta Holger Schmieding, economista jefe de Berenberg. La firma apunta al primer recorte para junio de 2024.

El ritmo que ha llevado Lagarde en la rueda de prensa ha sido tan parecido a Powell que hasta se atrevió a descartar una recesión para el conjunto de la zona euro. "No tenemos una recesión dentro de nuestro escenario base", señaló la presidenta y añadió: "Nuestro mandato no es causar una recesión, es alcanzar nuestro objetivo de inflación, aunque sepamos que para ello vamos a tener que reducir la demanda, algo que ya se está produciendo". El escenario de no recesión es algo que siempre gusta y más si la teoría del aterrizaje suave también se acerca a Europa.

"Ningún recorte de tipos parece ser inminente, esperamos que el primer recorte de tipos se produzca en junio de 2024", explica Piet Haines Christiansen de Danske Bank.