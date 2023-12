En las últimas semanas, los mercados financieros han experimentado un ascenso fascinante, alcanzando niveles de sobrecompra que, en circunstancias normales, podrían suscitar preocupaciones entre los inversores y que, en el caso del Ibex 35, hacía veinte años que no se veía.

Sin embargo, es crucial comprender que la sobrecompra no siempre es sinónimo de un inminente e importante declive, sino más bien una señal de que el mercado necesita una pausa para consolidar ganancias, tras la cual entiendo que la fiesta alcista tendrá continuidad.

En este sentido, no me cansaré de repetir que dudo que pueda haber un techo sostenible en la renta variable y caídas sostenibles en el tiempo hasta que Wall Street no recupere los altos históricos que estableció a finales de 2021, que muy probablemente acabarán siendo superados.

Una consolidación en las bolsas del Viejo Continente podría ser similar a la que desarrollan los índices norteamericanos desde hace una semana, por lo que es probable que en el peor de los casos podríamos ver un proceso lateral con ligera pendiente bajista, pero dudo que veamos una corrección intensa que permita comprar a los que en su momento tuvieron miedo y no confiaron en la posibilidad de ver un nuevo movimiento alcista.

Análisis técnico estratégico de las bolsas del Nasdaq 100

El mercado no funciona así y ahora tocará armarse de paciencia antes de asistir a una próxima corrección como la que vimos durante los meses de agosto, septiembre y octubre pasados, que llevó a las bolsas mundiales a retroceder desde el máximo que establecieron en julio alrededor de un 10-12%, algo que fue una excelente oportunidad para comprar.

Después de esta consolidación considero muy probable que el EuroStoxx 50 se dirija a atacar la zona de resistencia de largo plazo que representa el entorno de los 4.630 puntos, que son los máximos pre-Lehman Brothers del año 2007 y la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y 2021. La superación de esta zona de resistencia abriría la puerta a un contexto alcista hacia los altos de la burbuja puntocom del año 2000 en torno a los 5.500 puntos, lo que supondría un margen de subida adicional del 20%, pero todo a su debido tiempo.

Análisis técnico estratégico del EuroStoxx 50

Piensen que para favorecer esa hipótesis alcista necesito ver como el EuroStoxx 50 rompe esa resistencia y al otro lado del Atlántico los tres magníficos, esto es, el Nasdaq 100, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial, logran situase en subida libre absoluta, para lo cual deberían superar los altos de 2021.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35