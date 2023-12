Venezuela recrudece el conflicto con Guyana por el Esequibo y da un ultimátum a Exxon y otros productores de petróleo

Venezuela sigue aumentado la escalada del conflicto surgido por la soberanía territorial respecto a la región del Esequibo, vasta extensión de tamaño mayor al de Portugal con importantes recursos minerales que el país se disputa desde hace más de un siglo con Guyana, de la que representa más de dos tercios de terreno. El reciente auge petrolero de Guyana ha motivado al gobierno de Nicolás Maduro a recrudecer el enfrentamiento. Tras ganar el domingo de forma aplastante aunque con escasa participación un referéndum interno sobre el contencioso defendiendo la anexión y designar un representante para el territorio, y después de mandar tropas a la frontera con el mismo, la administración bolivariana ha lanzado un ultimátum a las petroleros internacionales que operan en la región mientras las autoridades de Guyana piden la protección de EEUU.

Según informa este jueves el medio especializado en materias primas Argus Media, el gobierno de Maduro, respaldándose en la victoria obtenida en el referéndum, ha dado un plazo de 90 días a la estadounidense ExxonMobil y otras petroleras que trabajan en las aguas frente a la zona del Esequibo que detengan sus operaciones y se 'pongan al día' con el derecho venezolano. Los recientes descubrimientos petroleros en el pequeño territorio de Guyana han disparado el interés de las principales compañías internacionales y ahora se teme que el régimen chavista inste a sus empresas estatales a explotar la zona.

Funcionarios de Guyana han descrito las amenazas de Maduro como un intento de distraer la atención de una amplia gama de desafíos internos en Venezuela, como las elecciones el año próximo, diciendo que sus inversores del sector petrolero "no tienen nada que temer" de su vecino. Las últimas acciones de Venezuela no han mermado el compromiso de los inversores extranjeros, ha declarado estos días el presidente de Guyana, Irfaan Ali. "La actitud de nuestros inversores, incluida ExxonMobil, no ha cambiado", ha afirmado.

Pese a todo, Guyana está intensificando las medidas de seguridad y comprometiendo al ejército estadounidense para que le ayude a proteger la región del Esequibo. El país ha descrito las intenciones de Venezuela de otorgar licencias de exploración petrolera en el área como una amenaza a su integridad territorial.

Ali y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, hablaron este miércoles y el máximo diplomático estadounidense ofreció "apoyo inquebrantable a la soberanía de Guyana". El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas planea celebrar una reunión a puertas cerradas sobre el tema este viernes, según dos personas familiarizadas con el asunto relatan a Bloomberg. Ambas partes tendrán la oportunidad de hablar ante los 15 miembros del consejo. Sin embargo, no se espera una decisión inmediata. El asunto está siendo analizado actualmente por la Corte Internacional de Justicia, aunque Maduro ha dicho que no reconoce su jurisdicción.

El contencioso supone otra complicación parra EEUU, que recientemente había levantado la mano respecto a las sanciones hacia Venezuela en un intento de que el país caribeño vuelva a producir más petróleo y eso ayuda a controlar los precios en el mercado internacional tras los sucesivos recortes de producción decididos por los países del cártel petrolero de la OPEP+.

Por el momento, Maduro ha seguido ampliando la presencia militar en la frontera con Guyana, ha publicado un nuevo mapa de Venezuela con el territorio ya anexionado y planea imprimir tarjetas de identificación venezolanas para los actuales residentes allí. Aunque el gobierno de Brasil, con Lula da Silva al frente, ha conversado con Caracas, desplegará efectivos militares en su frontera con la región por precaución.

Las tensiones en torno al Esequibo se intensificaron a partir de 2016, cuando ExxonMobil realizó el primero de varios hallazgos de petróleo en el bloque Stabroek, mar adentro. Stabroek se solapa parcialmente con las aguas en disputa. Los socios de ExxonMobil en el proyecto son la empresa independiente estadounidense Hess y la unidad estatal china CNOOC, Nexen. Chevron, que es el único productor de petróleo estadounidense que mantiene asociaciones en Venezuela, está en proceso de adquirir Hess.

Pese a la tensión a la que se está llegando, la mayoría de los expertos creen que es poco probable que haya un conflicto militar en el corto plazo. Aducen que el principal motivo del revolucionario socialista Maduro para realizar una campaña de referéndum patriótico fue distraer a los votantes de su propia impopularidad y del evidente apoyo a la principal candidata de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo año, María Corina Machado.

"Mi sensación es que probablemente sea un engaño", valora Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. "Probablemente sea una iniciativa de Maduro para distraer la atención de las elecciones presidenciales y de la presión de EEUU por una reforma democrática". No obstante, estos expertod admiten que puede haber "escaramuzas" militares que compliquen el escenario.

