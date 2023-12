Sonsoles Santamaría (Tressis): "Bajar el 'ticket' mínimo en capital privado penaliza la rentabilidad"

El binomio siempre utilizado para analizar las inversiones tradicionales (rentabilidad/riesgo) ha cambiado: "Ahora es un trinomio: rentabilidad, riesgo e impacto", afirma Sonsoles Santamaría, directora general de Negocio en Tressis Sociedad de Valores. Ese tercer factor, el impacto, "va a tener muchísima presencia a la hora de observar y seleccionar inversiones", advierte. La gestora de fondos del grupo, Tressis Gestión, acaba de lanzar su primer fondo de capital riesgo de impacto social, el AYO Impact On People I, FCR. El vehículo cuenta con el asesoramiento de AYO Social Ventures, que les ayudará a seleccionar los proyectos en los que invertir. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

En Tressis tenían "mucho interés" en lanzar un producto de impacto social y cuando conocieron a Juan José Nieto, fundador de AYO, "la sintonía fue inmediata", explica Santamaría. Ahora están en la fase de levantar capital, y prevén un primer cierre en torno a febrero. En las reuniones que ya han mantenido con fundaciones, inversores particulares y family offices, "estamos teniendo muy buen feedback", explica la directora de Negocio de Tressis. "En la inversión de impacto en capital riesgo no hay tantos fondos en la parte social, la mayoría apuntan a lo ambiental. Y también son muy escasos los que tienen su foco principal en España. Creo que esto lo hace muy atractivo", añade. El AYO Impact On People I, FCR invertirá principalmente en proyectos en España; la idea es que aquí hay mucho campo para realizar este tipo de inversión, que con frecuencia se va a países remotos, en Asia o Latinoamérica. III Foro ESG de elEconomista.es: La bajada de tipos apoyará a la financiación sostenible.

El objetivo es captar unos 30 millones de euros para inyectar capital en 25 o 30 empresas en fases iniciales, cuyas actividades promuevan el bienestar social, principalmente en los ámbitos de la educación y la sanidad. Santamaría alude, por ejemplo, a empresas del sector educativo dirigidas a los colectivos más vulnerables, en los que los jóvenes tienden a abandonar los estudios; "se trataría de ayudarles a que los continúen"; o, en sanidad, empresas que ofrecen a las personas mayores modelos de fisioterapia más avanzada. No es altruismo, sino "negocios con vocación de ser rentables", apostilla. La rentabilidad objetivo del fondo oscilará entre un 10 y un 12% de TIR, con un plazo objetivo de diez años. Se trata de un producto artículo 9 según el Reglamento europeo de Divulgación de la Comisión Europea, lo que implica el máximo nivel de pureza en ESG. Le puede interesar: Dónde ponen el foco los fondos españoles más sostenibles.

Inversión de 100.000 euros

La inversión mínima exigida es de 100.000 euros, pese al reciente cambio normativo que permite que los particulares inviertan en capital riesgo por un mínimo de 10.000 euros. "El capital privado es un producto complejo por su iliquidez. Es muy importante que el inversor entienda que una vez que entre en el fondo debe mantener su inversión durante 10 años, no va a poder rescatarla (o, si la rescata porque tiene una emergencia, las penalizaciones son elevadísimas). Al reducir el ticket a 10.000 euros, de alguna forma le restas importancia a esa complejidad", explica Sonsoles Santamaría, que añade que, además, esa bajada del ticket va contra la rentabilidad financiera del cliente: "En los fondos de capital riesgo, la TIR (Tasa Interna de Retorno) que obtiene el inversor es interesante por los capital calls". En estos vehículos, generalmente no se desembolsa todo el capital al comienzo, sino que se realizan desembolsos sucesivos (llamadas de capital) a petición del gestor. "Ese desembolso gradual a lo largo de 5 años es lo que hace que la TIR sea atractiva", enfatiza Santamaría. Lea también: La gran banca privada renuncia a rebajar los fondos de capital riesgo a 10.000 euros.

Los fondos que han optado por reducir el ticket, señala, suelen pedir esos 10.000 euros de una sola vez, con lo que penalizan la TIR, "porque pides todo el dinero sin poder invertirlo, con lo cual lo tienes parado, sin tener la oportunidad de abordar las inversiones que deseas realizar, ya que tienes previsto llevarlas a cabo a lo largo de 5 años; no nos parece una buena práctica", añade.

Respecto a las comisiones, a la clase de 100.000 euros se le aplica un 2,5%, y a la de 500.000, un 2,35%. El fondo también tiene una comisión de éxito del 20%, de la que un 30% está ligado a KPI (key performance indicators o indicadores clave de desempeño) de impacto; de no alcanzarse esos objetivos, el 30% de ese 20% de comisión de éxito se destinaría, previo concurso, a una fundación que apoye a colectivos vulnerables.

Relacionados