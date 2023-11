La bajada de tipos apoyará la recuperación de la financiación sostenible en 2024

Durante la primera mesa del III Foro ESG celebrado por elEconomista.es, bajo el título de "Sostenibilidad, un camino sin vuelta", se han debatido algunos de los temas más candentes dentro de este segmento de la inversión, como el regulatorio, pieza clave a la hora de abordar el futuro que puede tener el ESG en Europa y en el mundo, o el momento actual de mercado, con los tipos de interés que han elevado ampliamente los costes de financiación para las empresas.

En esta primera mesa, representantes de Adif, BBVA, Banco Sabadell, Iberdrola y el Observatorio español de la Financiación Sostenible han abordado el tema de la financiación a través de préstamos o bonos sostenibles y cómo afectan estos criterios a la hora de que los gestores de bolsa o renta fija elijan unos u otros activos para sus carteras.

No se puede entender la situación de la financiación verde sin su relación con el mercado de renta fija global, que ha dado un giro de 180 grados en los últimos dos años. Isabel Abellán, directora de Sostenibilidad de Banca Corporativa en Sabadell apunta que "ahora sí se anticipan bajadas de tipos quizás en el segundo semestre del año que viene, por lo que creo que ya hemos visto el mayor coste de financiación, a menos que ocurra algo inesperado". Miguel Castillo, responsable de financiación corporativa Iberia de BBVA, añade que "se han visto fuertes caídas en los volúmenes de crédito, reflejando que las compañías están siendo precavidas, sin embarcarse en grandes aventuras de inversión o adquisiciones; tenemos la esperanza de que 2024 sea mucho mejor en este sentido". "El acceso a la financiación no ha estado cerrado pero ha sido difícil emitir. Antes de 2021 el 75% de los costes financieros se debían al perfil del emisor y el resto a los tipos de interés y ahora es al contrario, el factor sostenible ha perdido peso en lo que es el coste de financiación", explica Juan Romero, presidente del Observatorio español de Financiación Sostenible. "Nosotros tenemos un objetivo de mover unos 300.000 millones de euros entre verde, social y medioambiental y qué duda cabe que esto acaba influyendo en el interés, pero no creemos que las compañías se metan en esto por el ahorro, sino porque son estrategias transversales de las compañías", explica Castillo.

La regulación

Todos los ponentes se han mostrado de acuerdo en que la regulación está en un momento de transición en torno a la taxonomía ESG, pero no tanto en las consecuencias que esto tenga en el futuro. Abellán recuerda en este sentido que "hay aspectos que se están quedando fuera de la taxonomía pero que claramente son verdes y sostenibles y ahí está el gran reto de los financiadores de captar toda esa complejidad. Debe haber un equilibrio entre la regulación y la realidad".

Jesús Martínez, director de Financiación y Tesorería de Iberdrola, recuerda que la Comisión Europea comenzó con estos estudios hace cinco años y dentro de las normas de ese mercado, hasta ahora autorregulado, los emisores tenían que convencer al mercado desde el punto de vista financiero y sostenible y luego era el inversor el que decidía y establecía las diferencias". "Es un tema difícil porque la regulación es compleja y el mercado creo que se autorregulará para que haya más participantes, pero tampoco puede ser que todo el mundo haga lo que haga sea sostenible". "Creo que esto no tiene retorno y las empresas que no sean de verdad sostenibles no van a perdurar", concluye.

Manuel Fresno, director general Financiero y de Control de Gestión de Adif, indica al respecto que "esto abre el debate de si vamos hacia un mercado pequeño de emisores sobresalientes o un mercado más amplio, autorregulado, con un universo mayor, que es lo que preferimos nosotros y no acaba de de terminar de definirse". "Echamos de menos los bonos ligados a KPIs, que todavía brillan por su ausencia y creo que podrían ser una gran palanca de crecimiento", concluye.

Iberdrola

Iberdrola ha sido una de las pioneras en España en cuanto a la sostenibilidad y, en consecuencia, a la financiación sostenible. Jesús Martínez, su director de Financiación y Tesorería, explica en este sentido que "precisamente este perfil de sostenibilidad ha sido lo que ha permitido a Iberdrola seguir emitiendo en buenas condiciones y gestionar los tipos con emisiones, financiación y una gestión cauta de derivados para poder emitir en otras regiones, de forma que los tipos no repercutan tanto en nuestra cuenta de resultados". "De hecho, los spreads se han mantenido en niveles anteriores a la subida de tipos", agrega. "El mercado para nosotros nunca se ha cerrado y ahora va a mejorar", advierte Martínez. El mérito de que Iberdrola siempre haya conseguido tener menores costes de financiación que sus competidores, según Martínez, reside en que Iberdrola lleva ya 20 años desarrollando una estrategia de sostenibilidad y medioambiental, pero sin renunciar a la S [de Social] ni a la G [de Gobernanza]. "Todo esto nos permite seguir invirtiendo en renovables y líneas de distribución pero manteniendo ratios de apalancamiento adecuados y un rating compatible con la volatilidad del mercado". "No es fácil medir cuánto es el ahorro de este tipo de financiación, pero quizás estemos hablando de entre 10 o 15 puntos básicos", expone Martínez. "Llevamos mucho tiempo defendiendo esta estrategia y va calando como un goteo en el spread de crédito para cualquier tipo de operación de financiación", matiza. Hay que recordar que Iberdrola tiene el 85% de su deuda a tipo fijo sin incluir Brasil, donde el negocio es capaz de repercutir el impacto de la inflación.

Adif

Cuando se piensa en financiación verde se tiende a hablar de compañías cotizadas, pero estas no son las únicas que acuden a este mercado y prueba de ello es Adif, que ha llegado a ser el tercer mayor emisor español y que cuenta actualmente con unos 4.000 millones de euros en circulación, siendo la primera empresa pública española en acceder a este mercado, hace ya seis años. "Nuestra vocación sostenible es clara y demostrada y se ajusta, por tanto, a nuestro plan estratégico", explica Manuel Fresno, director general Financiero y de Control de Gestión de Adif.

Fresno arguye que "cuando las circunstancias financieras se complican, te da un mayor acceso a los capitales, pero difícil medir la ventaja en precio. En 2021 pudimos hacer una emisión muy exitosa cuando nadie estaba emitiendo con una ratio de demanda de 5, 6 o 7 veces la oferta". Al igual que los demás ponentes, Fresno indica que el ESG no es una cosa exclusiva del departamento financiero y ahora cuando vamos a un roadshow para colocar un bono, ya no solo hay un analista de crédito en frente si no que tenemos un ingeniero medioambiental que te hace preguntas de sostenibilidad, con unas métricas y unos ratings que antes no valorábamos". En este sentido Sustainalytics, que es uno de los principales calificadores de ESG a nivel mundial, calificó a Adif como la mejor empresa del sector a nivel mundial en criterios ESG. "Nuestro objetivo sigue intacto y vamos a seguir acudiendo al mercado de financiación ver para completar el desarrollo de la red de alta velocidad en España, que es la segunda más grande del mundo, solo superada por la china", concluye el directivo de la empresa pública nacional.

Banco Sabadell

Desde Banco Sabadell, Abellán defiende que la estrategia ESG tiene que ser algo transversal que aglutine todos los departamentos de la compañía y no solo el financiero. "Hemos integrado el ESG en nuestra política de riesgos, son vasos comunicantes con el resto de la estrategia ya que una compañía más sostenible tiene menos riesgo de crédito y menos riesgo de obsolescencia". De cara a encontrar financiación, Abellán cree que "ya no es solo un tema de precio, de conseguir reducir tus costes de financiación frente al mercado, sino que tenderá a ser una cuestión binaria, en la que de tu sostenibilidad pueda depender encontrar financiación o no encontrarla". "Sí es cierto que cuando el mercado de crédito se ha contraído, los bonos verdes han sido más resilientes ya que ha mantenido unos niveles de demanda muy altos incluso en los peores momentos de mercado, donde pasaba en tres, cuatro o cinco veces la oferta", concluye.

BBVA

Miguel Campillo, responsable de financiación corporativa de BBVA, explica que el mercado de la financiación sostenible "se inventó en Europa, pero ahora estamos viendo cada vez un mayor interés desde otras regiones como pueden ser Estados Unidos y Asia". "En México y el resto de Latinoamérica todavía es algo que solo están haciendo las grandes compañías y, por tanto, los volúmenes todavía son menores. Queda que suceda lo que sucede en España y que se extienda también a empresas que sean medianas con incluso pequeñas", agrega Campillo. "Hay dos tipos de financiación, la del uso finalista para un proyecto o la que está simplemente ligada a la sostenibilidad del emisor aunque no haya un proyecto finalista, que representa todavía un 80% del total", expone. "Dentro de esto, vemos que las compañías se comprometen con sus propios indicadores frente a ligar a un rating de sostenibilidad y esto es un cambio", concluye.

Observatorio español de Financiación Sostenible

Aunque desde el Observatorio español de la Financiación Sostenible se valora positivamente el nuevo marco regulatorio sobre la taxonomía ESG en Europa, su presidente muestra dudas sobre sus efectos. Julián Romero apunta que "lo que pretende esta regulación es que sea el primer estándar oficial de todo el mundo pues hasta ahora los mercados se han autorregulado alrededor de unos principios básicos y, ahora que se pretende ser mucho más ambiciosos en ellos y darle un mayor sentido de integridad para reducir el riesgo de greenwashing, el estándar seguirá siendo voluntario". "Cada emisor tiene que demostrar lo que va a financiar de forma alineada con la taxonomía europea", agrega. "Dentro de un año, que es lo que tardará en entrar en vigor, sigue habiendo dudas pues menos del 10% de los bonos emitidos hasta ahora pasarían ese filtro y hay preocupación sobre si se va a fragmentar el mercado; hay una gran incógnita". "Obviamente hay otros muchos beneficios una vez que te adhieres, pero todavía va a tener que luchar contra el marco actual que es el que está funcionando", advierte Romero.

"Sobre los nuevos productos, el nacimiento de los bonos y los préstamos sostenibles cambiaron el foco del universo de potenciales emisores, de proyectos tangibles a , de alguna manera, compromisos futuros, por lo que creo que lo que va a pasar es que el desarrollo de estas dos fórmulas va a vivir en paralelo, de forma que no se queden atrás aquellos proyectos que tienen que ver con la transición ecológica de los emisores, que deben poder seguir financiando sus transformaciones aunque vayan en contra del marco nuevo", concluye.

Para ver toda la jornada completa, aquí:

Vídeo Daylimotion