Larry Fink (BlackRock) pide financiación público-privada en su regreso a la COP

Larry Fink, CEO de BlackRock, una de las gestoras de activos más grandes del mundo por patrimonio, ha urgido al resto de participantes en la COP28 -la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que se celebra en Dubai- a repensar las finanzas globales y a dar un giro a "la arquitectura para financiar el mundo en desarrollo", ha afirmado en la mañana de este lunes, en declaraciones que recogió la agencia Bloomberg. Fink sí asiste a la Cumbre de 2023, tras haberse negado a asistir a la del año pasado, la COP27 de Egipto. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

"Nos insto a todos a pensar acerca de la forma de regenerar la arquitectura financiera que nos permita descarbonizar el mundo entero de forma segura, sana y justa", ha afirmado Fink, quien ha destacado las ventajas del llamado blended finance -en español, financiación combinada-, un instrumento que permite movilizar capital tanto del sector privado como del público. "Las oportunidades que vemos en el uso del blended finance son sólo el comienzo"; esto "no es una opción, sino una necesidad; no seremos capaces de movilizar suficiente capital privado si no hacemos financiación combinada", ha reivindicado. La COP28 se celebra en Dubai desde el pasado jueves, 30 de noviembre, hasta el próximo 12 de diciembre. Le puede interesar: Botín, Torres, Galán y Reynés piden a la COP 28 "políticas transformadoras".

El arranque de esta nueva edición de la Conference of the Parties o Conferencia de las Partes (de ahí el acrónimo) ha estado marcado por la polémica. El evento se celebra en un Estado petrolero (uno de los siete Emiratos Árabes Unidos), y el presidente de la COP28, Sultán Al Jaber, dirige la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi. En los últimos días, la controversia ha estallado con fuerza tras publicar el diario británico The Guardian el vídeo de un evento online celebrado a finales de noviembre en el que Al Jaber afirmaba que "no hay ciencia" alguna que afirme que "la eliminación gradual de los combustibles fósiles es lo que va a permitir alcanzar el objetivo de 1,5º de aumento de la temperatura". Este objetivo -limitar el incremento de la temperatura media mundial a 2 °C sobre los niveles preindustriales, esforzándose por no superar los 1,5 °C" se fijó en la COP21 de París (es el llamado Acuerdo de París).

Este lunes, en una rueda de prensa en el marco de la Cumbre, Al Jaber ha declarado que "la ciencia dice que tenemos que llegar a las cero emisiones netas en 2050" y que "debemos reducir las emisiones en un 43% en 2030" para que sea viable ese objetivo de aumento de la temperatura. No ha especificado qué tiene que suceder con los combustibles fósiles.

Precisamente, para el éxito de la COP de Dubai es fundamental que se alcance "un compromiso de eliminación gradual de todos los combustibles fósiles y de sus subdisidios; y que, además, sean los países más contaminantes los que lideren esta ambición", según explicaba recientemente Mar Asunción, responsable de Clima y Energía en WWF España, a elEconomista.es.