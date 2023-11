El Gobierno valenciano gana a BME una batalla legal por el edificio de la Bolsa de Valencia

Jarro de agua fría judicial para Bolsas y Mercados (BME) y su dueño, el grupo suizo Six. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha rechazado el recurso que presentó contra el acuerdo de la Generalitat Valenciana por el que se aprobó la reversión al patrimonio público de la que había sido la sede la Bolsa de Valencia desde 1990, un antiguo palacio en el centro de la ciudad que ocupaba desde entonces, y que le obligó a abandonarlo.

El tribunal avala la decisión del Consell valenciano, tomada a finales de 2020, al considerar que existen motivos para esa reversión al patrimonio público ya que considera que como argumenta la Administración el uso del inmueble no estaba siendo el que se había acordado en el convenio de cesión gratuita en 1990, que era la de albergar un mercado de valores.

La sentencia recoge un informe del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que acredita que "en la actualidad en el mercado de valores de Valencia no se produce negociación alguna, sirviendo únicamente como puerta de acceso a un mercado continuo nacional cuya gestión no depende directamente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia sino de una filial de ésta en la que ostenta una participación minoritaria, de tal suerte que el complejo inmobiliario cedido por la Generalitat no está afecto a la negociación de activos financieros".

Pero además, el tribunal considera que la sociedad actora, esto es la Sociedad rectora de la Bolsa de Valores de Valencia con la que se firmó el convenio "ha desaparecido de la relación contractual desde el momento en que se trata de una compañía que no es autónoma sino distinta, dependiente y subordinada a la Sociedad Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros S.A. que es su socio único, titular de la totalidad de sus acciones".

Precisamente la Generalitat consideraba que con la entrada de una multinacional de servicios financieros como Six Group, que se hizo con BME, no tenía sentido una cesión gratuita de una propiedad pública a una sociedad con beneficios millonarios que además no mantenía el compromiso inicial del convenio.

Para el tribunal, tras las operaciones societarias "la mercantil que realiza sus actividades en el local cedido ya no es la demandante sino una sociedad diferente a aquella con la que la Administración contrató".

Pese al fallo a favor de la Generalitat Valenciano, la propia sentencia del TSJ recoge que no es firme y contra ella aún cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Cambio de función

Como publicó elEconomista.es, la Generalitat tomo posesión en 2021 del Palau de los Boïl d´Arenós, el histórico inmueble que perteneció en origen a la familia Boïl y Vives de Cañamás, barones de Bétera. Desde entonces alberga la sede del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Por su parte BME trasladó la sede de Bolsa de Valencia muy cerca, a la calle Pintor Sorolla 23, en un edificio que ya ocupa una de sus filiales, la firma fintech Openfinance.