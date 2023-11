Alberto Matellán (Mapfre Inversión): "El inversor español no se cree la sostenibilidad, mientras que el francés la exige"

Su cargo es el de Economista jefe de Mapfre Inversión, pero desde hace ya muchos meses Alberto Matellán está volcado en liderar la integración de La Financière Responsable (LFR) en el grupo. Mapfre anunció en febrero de este año la adquisición de otro 26% del capital de esta pequeña boutique francesa enfocada a la inversión sostenible, en la que ya desde 2017 (antes del boom de la sostenibilidad) poseía un 25%. LFR no llega a los 600 millones de euros bajo gestión, y tiene 4 fondos, pero, como explica Matellán a elEconomista.es, su tamaño no es lo importante. "Es chiquitita, muy de nicho, muy independiente. Lo que buscamos con ellos no es volumen". En concreto, les ha servido poner una pica en Francia, además de hacerse con una avanzada metodología para sus fondos de inversión en base a criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo, por su acrónimo anglosajón). La entrevista se realiza coincidiendo, precisamente, con la primera visita del equipo de gestión de inversiones de la gestora gala a las oficinas centrales de Mapfre en Majadahonda (Comunidad de Madrid), para empezar a trabajar conjuntamente con el equipo local. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

¿Cómo ha sido este proceso desde que entraron en el capital de LFR hace seis años?

En 2017 empezamos a trabajar juntos, pero no fue hasta el verano de 2022 cuando me fui a Francia para ejecutar el resto de la compra, alcanzar ese 51% para tomar el control y, a partir de ahí, ir integrándola. Es una empresa muy pequeña, con algo más de 500 millones de euros bajo gestión y un equipo de 15 personas. Las integraciones siempre cuestan, pero nos interesa mucho que ésta se haga con buena letra, porque queremos que LFR, con su know how en sostenibilidad, alimente a todo el grupo. Al mismo tiempo, queremos abrir mercado en Francia. El mercado de fondos francés es complicadísimo, muy diferente al español. Le puede interesar: El uso de términos como 'ESG' o 'sostenible' en los fondos alimenta el greenwashing.

¿En qué medida será importante Francia para Mapfre?

A nivel de ingresos, la aportación de este país será, por ahora, pequeña. Pero lo que nos interesa es la parte cualitativa. Mapfre ya tiene negocio de reaseguro en Francia, pero es muy pequeño. Y carecía de negocio financiero, que ahora va a empezar a tener. A partir de 2024 intentaremos crecer más en la venta de fondos en este mercado. Cuando digo crecer más, ese crecimiento es importante para nosotros como negocio, pero es muy reducido en comparación con el conjunto del grupo. Estamos hablando de que Mapfre tiene unos 25.000 millones en ingresos, aproximadamente. El que hemos dado es sólo un pequeño primer paso, pero un primer paso en Francia ya es, en sí mismo, un gran paso, por la complejidad de este mercado.

¿Por qué es tan complejo?

En primer lugar, si no eres francés, el regulador galo es durísimo. En segundo lugar, es un mercado tremendamente fragmentado en comparación con el español. Allí, hay varios miles de gestores patrimoniales, además de mucha distribución bancaria y aseguradora. También son muy numerosas las pequeñas gestoras independientes, que en España se cuentan casi con los dedos de las dos manos. Por otro lado, en Francia las plataformas de fondos tipo Allfunds, por ejemplo, funcionan sólo para el institucional; el minorista siempre compra fondos a través de intermediarios. A todo esto se añade una competencia importante: el Gobierno francés incentiva ciertas formas de ahorro que son muy atractivas para el inversor de rango medio-bajo. Como, por ejemplo, la Livret A, una cuenta de ahorro a la vista que te da ahora mismo un 3%.

"La Net Zero Insurance Alliance tiene un problema de cálculo, por eso la abandonamos; pero no descartamos volver si surge una alianza renovada que consideremos que funciona"

Si es tan difícil este mercado ¿por qué quisieron entrar?

Porque creemos que hay una oportunidad muy grande para Mapfre. El inversor institucional francés va por delante de nosotros en ESG. Allí, casi todos los clientes, tanto minoristas como institucionales, se toma la inversión sostenible mucho más en serio que aquí. No estoy menospreciando a España, ni mucho menos, pero aquí mi experiencia me dice que el cliente no se la cree... para nada. Y en Francia no es que lo crean o no, es que te exigen que se lo demuestres. Me refiero a los institucionales, pero también al retail. Los minoristas van siempre a través de un gestor patrimonial, y éstos trabajan mucho la sostenibilidad.

En mayo de 2023, Mapfre anunció que abandonaba la Net Zero Insurance Alliance (NZIA). ¿Por qué ha sufrido una desbandada de firmantes esta iniciativa en ESG promovida por Naciones Unidas?

Lo primero, posiblemente el equipo de sostenibilidad respondería esta pregunta mucho mejor que yo. Sólo te puedo hablar de la parte de la inversión. Lo cierto es que había varios problemas por los que esta iniciativa recibía muchas críticas. La iniciativa Net Zero tiene un problema de cálculo. A nosotros, para realizar inversiones, se nos exige, con toda lógica, que tracemos una serie de escenarios climáticos, y que nuestras carteras vayan reduciendo las emisiones de carbono de forma que los escenarios cumplan con unos estándares de aumento futuro de las temperaturas. El problema es que, cuando nos ponemos a hacer esos cálculos [relativos a los posibles escenarios climáticos], los resultados presentan unas variaciones inmensas en función de qué fuentes de datos utilicemos. Como inversores, veíamos que estos cálculos no eran sólidos.

¿Se plantearían volver si las condiciones cambiasen?

Si surge una alianza Net Zero renovada que pensemos que sí funciona correctamente y que todo el sector vea que funcione, por qué no. Pienso que el hecho de abandonar un movimiento como este, si está bien justificado, no supone un problema, siempre y cuando no afecte a nuestro compromiso original, que es el de hacer las cosas bien.

Antes ha señalado que el patrimonio gestionado por LFR es de menos de 600 millones. El volumen de fondos de Mapfre, excluida LFR, ¿a cuánto asciende?

En torno a 10.000 millones, aproximadamente.

Los fondos ESG de una y otra 'casa' van a mantener sus nombres originales o se van a integrar?

La idea es ir, poco a poco, integrando todo. En 2017 [cuando Mapfre entró por primera vez en LFR] el boom de la inversión sostenible apenas era tal boom. En aquel momento Mapfre -que, como sabes, es propietario de activos, por tanto tiene inversión para sus propios activos, y también fondos para terceros- se planteó que quería hacer inversión responsable en ambas patas, es decir, tanto en nuestra propia inversión como en los fondos para clientes. En aquel momento se planteó la estrategia de empezar por nuestra cuenta, pero ese es un camino largo y pesado, así que empezamos a ver también qué había en el mercado. En la actualidad -y ahora doy un salto a 2023-, lo que tenemos es un equipo en Madrid que realiza inversión en general (dentro de la cual se están implementando todas las técnicas de inversión responsable), y otro equipo en Francia, hiperespecializado, que, como te decía, va a alimentar a todo el grupo.