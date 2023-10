El uso de términos como 'ESG' o 'sostenible' en los fondos aumenta y dispara el riesgo de 'greenwashing'

La fiebre de la inversión ESG (la que atiende a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno) ha provocado y la presión regulatoria ha provocado que las gestoras hayan tenido que renovar o renombrar, casi contrarreloj, su gama de fondos para adecuarse a las exigencias de los reguladores. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Con este telón de fondo, la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) ha alertado, en un informe publicado el 2 de octubre, del gran crecimiento que se ha producido en el uso de términos como ESG o sostenible en las denominaciones de los fondos de inversión. Y esto, advierte el organismo, deriva a su vez en un mayor riesgo de greenwashing o lavado verde (el uso fraudulento de dichos términos).

Según el análisis realizado por los expertos de la ESMA, el porcentaje de fondos activos domiciliados en la UE que utiliza algún término vinculado a ESG en sus nombres se ha disparado desde el dato cercano al 3% registrado en 2014 hasta rondar el 14% en la actualidad. Los investigadores han analizado un universo de 36.000 fondos que acumulan 16 billones de euros en activos gestionados. Otra de las conclusiones es que los inversores prefieren los productos que incorporan este tipo de palabras en sus nombres.

"La fuerte demanda de productos ESG por parte de los inversores también incentiva el greenwashing entre los gestores de activos. Éstos podrían intentar atraer flujos más altos realizando afirmaciones engañosas, confusas o imprecisas sobre el perfil ESG de sus productos para hacerlos más atractivos para los inversores finales. El riesgo de greenwashing, especialmente en la industria financiera, se está convirtiendo en una preocupación cada vez mayor para los reguladores, tanto en la UE como fuera de ella", se señala en el documento. Lea también: El universo de fondos climáticos crece un 30% en año y medio.

ESMA ya había mostrado anteriormente su preocupación por la posible utilización malintencionada de términos sostenibles en los fondos. El regulador, de hecho, ha lanzado una propuesta preliminar en la que plantea que el uso de este tipo de palabras en el nombre de los fondos implique unos porcentajes mínimos de inversiones sostenibles en las carteras (por ejemplo, los que incluyan el término ESG tendrían que tener al menos un 80% de este tipo de inversiones). El problema es que, incluso a día de hoy, "no existe todavía una definición regulatoria de la UE acerca de qué es un producto de inversión ESG", algo que la ESMA lamenta en su último informe y que ha sido duramente criticado por la industria de fondos.

Para intentar remediar este problema, los proveedores de datos han creados sus propias etiquetas, como pueden ser los fondos designados como ESG, o los Bajos en carbono. "Sin embargo, esas firmas tienen visiones distintas; los tres principales proveedores de datos están de acuerdo sólo en un 20% de los casos en que un fondo es ESG".

El documento también señala que el Reglamento de Divulgación sobre Finanzas Sostenibles, que entró en vigor en marzo de 2021, distinguía entre los fondos artículo 8 (que promueven características ambientales y sociales) y artículo 9 (que tienen un objetivo de inversión sostenible). Estas dos categorías no son etiquetas, pero "algunas gestoras han empezado a referirse a ellas como proxys de las etiquetas", lo que "puede generar confusión entre los inversores sobre si un fondo es ESG o no". Esas denominaciones -artículo 8, artículo 9- sólo determinan el grado de divulgación de cada tipo de producto, pero no fijan umbrales o criterios que debe cumplir un fondo ESG o sostenible. Le puede interesar: Se cumple un año del Big Bang de los fondos sostenibles.

Los analistas de la ESMA aluden a estudios de terceros, fechados en 2017, que evidencian que "algunas gestoras intentan aprovecharse de estilos de inversión de moda modificando los nombres de sus fondos, lo que se traduce en flujos adicionales hacia esos productos, sin que se produzca un cambio claro en su desempeño financiero".