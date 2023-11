Estados Unidos no esquivará la recesión en 2024 pero sí la eurozona según los expertos de DWS

El aterrizaje suave de la economía estadounidense en el 2024 no estará exento de una recesión, según los expertos de DWS. El país afrontará dos trimestres consecutivos de contracción económica que dejará su huella en el beneficio esperado en las compañías cotizadas de Wall Street mientras que la eurozona esquivaría la recesión en los próximos doce meses.

La expectativa de unos tipos de interés a la baja a partir de la segunda mitad del año ha dado una sensación de seguridad al mercado que no estaría considerando una inflación todavía en cifras elevadas en un contexto de escaso o nulo crecimiento. "Es cierto que vemos los tipos de interés en Estados Unidos en el 4,5% [serían 100 puntos básicos menos que en la actualidad] o 4,75% al cierre del 2024, pero eso no elimina la posibilidad de que asistamos a una recesión ya desde este mismo trimestre", apuntó el jefe de inversiones globales de DWS Group, Bjorn Jesch. De hecho, no descartan el riesgo de que el aterrizaje suave pueda transformarse en uno más duro, en el peor de los escenarios, si las cifras macroeconómicas arrojan peores cifras de lo esperado.

Desde DWS prevén que la recesión que se verá en Estados Unidos no se dará en la eurozona, donde se espera un crecimiento para los próximos doce meses en el 0,7%. Sin embargo, tras el paso atrás de la economía estadounidense llegaría una pronta recuperación que dejaría el crecimiento de EEUU en el 0,8% en el conjunto del próximo ejercicio que se verá beneficiada del primer recorte de tipos que llegaría tras la reunión de junio de la Reserva Federal, según sus estimaciones.

"El mercado laboral europeo no mostrará una debilidad particular en los próximos meses y el consumo privado contribuirá a la economía. Pero unos tipos de interés altos afectarán a la inversión y a la construcción", explicaron desde la firma de inversión que sitúa los tipos de interés del Banco Central Europeo en el 3,25% al cierre del año que viene, cuando la tasa de facilidad de depósito se sitúa en el 4% en la actualidad.

Por otra parte, desde la firma consideran que los beneficios por acción de Wall Street sufrirán el impacto de la recesión o el escaso crecimiento de las economías más fuertes a ambos lados del Atlántico ya que se muestran más pesimistas que el consenso de mercado. Desde DWS consideran que el beneficio por acción del S&P 500 se situará en los 10 dólares, frente a los 11 de la media de expertos, mientras que en el caso del EuroStoxx 50 (referencia del parqué del Viejo Continente) el indicador se quedará en los cuatro euros frente a los 5 del consenso.

"Situamos el beneficio por acción en términos globales un 3% por debajo del consenso mientras estimamos que los mercados emergentes crecerán un 8% mientras que los emergentes lo harán de media un 11%", explicó el jefe de inversiones globales de DWS Group, Bjorn Jesch. A su vez, el retorno esperado para el accionista en 2024 rondaría el 6%, según los expertos de la firma, que estaría en la línea de lo obtenido en lo que va de ejercicio a escala global. "Vemos buenas valoraciones en Europa mientras esperamos un crecimiento moderado en Estados Unidos aunque no con una expansión en múltiples áreas como se esperaba con anterioridad", señaló Jesch.

Tampoco será un mal año para la renta fija, según la firma, que destacó el buen momento de la deuda soberana que han mostrado los bonos gubernamentales históricamente con los primeros recortes de bancos centrales. Así, esperan que ante un periodo de escaso crecimiento e inflación todavía elevada los bonos alemanes a diez años ofrecerán un retorno a doce meses del 2,7% y del 2,5% en el caso de la deuda a dos años. En el caso del bono estadounidense a diez años, la estimación de DWS estaría en el 4,2% mientras que los títulos a dos años ofrecerían un 3,95%.