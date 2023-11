Jesús González Nieto-Márquez: "El volumen en Latibex es modesto, pero no es importante en este mercado"

Hoy y mañana se celebra en el Palacio de la Bolsa de Madrid el Foro Latibex, la cita anual que organiza BME (Bolsas y Mercados Españoles, parte del grupo SIX) en torno al Latibex, el Mercado de Valores Latinoamericanos en euros. Un mercado que vio la luz en 1999 y que cuenta con tres índices bursátiles: el Latibex All Share (que incluye a todas las compañías que conforman este mercado), el Latibex Top (con las 12 más negociadas) y el Latibex Brasil. Todos ellos registran subidas de entre el 9% y el 13% en el presente ejercicio. El Latibex es un mercado con reducido volumen, pero esa no es su prioridad, según explica a elEconomista.es su director gerente, Jesús González Nieto-Márquez, quien también está al frente de BME Growth y de BME Scaleup. Los paneles que se desarrollarán entre hoy y mañana abordarán cuestiones como las perspectivas de inversión en bolsa latinoamericana o la situación macroeconómica de la región.

¿Qué particularidades tiene el Foro de este año, en su 25 aniversario?

En su formato, es muy similar a los anteriores, pero en esta edición en casi todos los paneles de discusión se cuela el tema de la sostenibilidad, tanto ambiental como de gobierno corporativo y social. Creemos que es un gran reto para todos los mercados de valores, pero particularmente para los latinoamericanos, y para el español, por supuesto.

El mercado Latibex, ¿de cuántas empresas se compone?

Hay 20 empresas, casi todas se reparten entre México y Brasil, hay una de Argentina y una de Perú. En épocas anteriores hemos tenido algunas compañías de Colombia, de Chile, incluso de Panamá, de Costa Rica... pero en este momento estamos centrados en las dos grandes economías, los dos grandes mercados de la región, que son México y Brasil.

"Aunque la negociación es reducida hay liquidez, son los valores más líquidos de la región"

¿Y por sectores?

Brilla sobre todo el energético, con compañías brasileñas de electricidad y la gran empresa de la región, que es Petrobras. Luego es importante también el sector financiero. Tenemos a Banorte, Bradesco, son los dos bancos privados más importantes de la región. Y luego contamos con una miscelánea de temas, algunas acereras, industrias básicas, compañías de distribución, de comercio...

¿Cuánto dinero mueve este mercado?

A nivel de volumen de negociación es un mercado modesto, todos los valores tienen operaciones, pero no se trata de emular o compensar la liquidez de estos valores. Son los valores más grandes de la región, es decir, incluso en comparación con la bolsa española, si tu coges el top 20 de tamaño de la bolsa española, estos valores figurarían por tamaño, por capitalización, en ese top 20, seis de ellos. Algo tan grande como América Móvil, por ejemplo, posiblemente sería el cuarto valor por tamaño, capitalización. La liquidez está en los mercados de origen y nosotros pensamos que es donde tiene que estar. Pero sí que nos permite dar acceso a inversores europeos que no tienen el tamaño ni la estructura para operar directamente en esos mercados de origen -no pueden ir a comprar a Brasil porque comprar y vender acciones en Brasil exige una tramitación administrativa y fiscal compleja que no le merece la pena a un inversor mediano, y por supuesto a uno pequeño, en Europa-. Por lo tanto, fondos pequeños, sociales de inversión, sicavs, etcétera, que quieren identificar un pequeño porfolio de valores latinoamericanos, lo pueden hacer aquí con bastante facilidad.

¿Cuál es el dato de negociación?

Debe de situarse entre los 500.000 y 1.000.000 euros diarios.

¿Y cómo ha evolucionado esa cifra? El negocio de BME necesita volumen...

Insisto, el foco es distinto (...). Nunca ha sido un mercado muy líquido. Eso sí, hemos intentado, y creo que lo hemos conseguido, que todos los valores tengan un market maker, un proveedor de liquidez que permite que cualquier inversor que quiera entrar o salir de un valor lo pueda hacer con facilidad. ¿Por qué? Porque están arbitrando online con el mercado de origen. Estos valores son los más líquidos de allí. Eso sí que está conseguido. Hay dos o tres que son un poquito más líquidos, típicamente Petrobras, Electrobras, Vale, son valores que tienen más movimiento y otros que puntualmente hacen operaciones o no las hacen. Y ha sido siempre así. Al final, para que un mercado sea muy líquido, hace falta que sea el mercado principal, y nosotros no pretendemos serlo. Somos un mercado más satélite.

En cualquier caso, ¿tienen una proyección de cómo deberían evolucionar esos datos de negociación de Latibex?

No. Para mí no es importante. Las empresas que vienen a Latibex no vienen a buscar liquidez. Lo importante es que haya liquidez en el origen, porque además, como te comentaba, está muy bien arbitrado. Hay, además, sociedades de valores, nosotros ahora mismo tenemos tres oficiales, y también las hay extraoficiales. Contamos con BBVA, Auriga y GPM. Auriga y GPM son dos brokers pequeños muy especializados en esto. Lo importante es que haya liquidez allí. Claro que, si, como ha sucedido en alguna ocasión, la liquidez allí no funciona, entonces ya sí que es imposible.

"Andino Inversiones acudió a BME, pero no reunía los requisitos para cotizar" y por eso se marcharon a Euronext

Recientemente, la compañía peruana Andino Inversiones trasladó su estructura a España para iniciar los trámites para cotizar en el Euronext Access, la 'bolsa de las pymes' de París.¿Qué mensaje lanza que esta empresa de Perú 'ignore' a BME como mercado en el que cotizar y se opte por marcharse a otro país?

Esta compañía en algún momento se acercó a BME. Latibex es un mercado que se dirige solamente a aquellas compañías que tienen un market cap inicial superior a 300 millones de euros. Esta compañía es mucho más pequeña. Tampoco llegaba al mínimo de free float exigido para BME Growth [la bolsa de las pymes españolas], de 2 millones de euros. Y finalmente decidió que el único mercado que le permitía cotizar en Europa era Euronex Access. Posteriormente, hace dos meses nosotros hemos abierto el BME Scaleup [un mercado para empresas en fases emergentes, una especie de paso previo a BME Growth], que podría haberle servido a Andino Inversiones, pero bueno, ya lo tenía todo preparado. En el momento en que ellos nos preguntaron, BME Scale no estaba ni siquiera en nuestra cabeza.

¿Para qué tipo de inversor es útil el Latibex?

Es muy buen mercado para el pequeño inversor, el inversor retail, que quiere asomarse a tener una pequeña carterita en la región. Porque su funcionamiento, su acceso, sus costes, son los mismos que el resto de la bolsa española. Es decir, por tu broker habitual tú compras acciones de Petrobras o de América Móvil igual que compras las de Repsol o las de Telefónica. Exactamente igual.

¿Y hay interés del minorista?

Existe un interés limitado, pero lo hay. En España sucede una cosa que es un poco decepcionante. Todos los españoles tenemos algún conocido que vive, o ha vivido, allí. Además, todas las grandes compañías de este país y muchas de las pequeñas tienen allí una parte muy relevante de su negocio, con lo que, en teoría, este debería ser terreno abonado para que la gente invirtiese allí. Pero no es así. España es el segundo inversor en la región, el primero de Europa, pero se trata de inversión directa, esto es, son las compras que realizan por ejemplo Repsol o Santander. No hay inversión de cartera, apenas existen fondos.