Los diez mejores valores europeos que vigilar ante un 2024 turbulento

Sin perder de vista los últimos pasos del 2023, los expertos ya están evaluando qué compañías pueden desenvolverse mejor en bolsa en un 2024 marcado por un bajo crecimiento económico, en el mejor de los casos, y unos tipos de interés altos aunque ya se barajen los primeros recortes por parte de los bancos centrales a mitad de año. En este escenario, el consenso de mercado selecciona diez valores europeos ante este turbulento escenario: Ryanair, Puma, Airbus, Prosus, Prudential, Inditex, Nokia, Evolution, LVMH (Louis Vuitton) y JD Sport.

Estas diez compañías despuntan dentro del Stoxx 600 para los expertos que aglutina FactSet por tener un consejo de compra y haberlo mantenido durante todo el 2023. Cuentan también con recorrido por delante en el mercado y un descuento sobre sí mismos si se compara con el PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción). Además, las previsiones del mercado sugieren que cerrarán el 2024 con un beneficio bruto de explotación (ebitda) superior al esperado para el ejercicio en curso y registran un nivel de solvencia elevado en un entorno en el que las duras condiciones de financiación pueden poner en aprietos a las compañías más apalancadas.

El 2024 tampoco va a ser un escenario fácil después de los vaivenes de los últimos once meses, con conatos de crisis de entidades financieras o la creciente tensión geopolítica. Sin embargo, un horizonte con tipos de interés más bajos hace pensar a los expertos en una mejora de las condiciones en la recta final del año que viene. "Creemos que la rentabilidad futura del mercado en general será probablemente de un solo dígito, lo que hace que la selección de valores sea más crítica para la rentabilidad de las acciones", sintetizó el director de inversiones en renta variable para Federated Hermes, Stephen Auth.

Así, en esta cartera de diez valores todas cuentan con el espaldarazo de ser las mejores de sus respectivos sectores en la eurozona aunque no todas destaquen por igual en todas las categorías. De hecho, son Ryanair, Prudential, Prosus y Airbus las que más aparecen en los puestos más altos de cada ranking.

Ryanair

Los semestres fiscales de Ryanair ya reflejan unos ingresos por pasajero y milla disponible en la línea de los periodos previos al coronavirus. Y la extensión del buen tiempo hasta octubre prolongó la temporada estival de las aerolíneas, según el experto de Bloomberg, Conroy Gaynor, quien lo vincula a unos ingresos adicionales no esperados antes del verano. La acción de la compañía así lo refleja, con un alza que roza el 40% en el año, contando el impulso visto en noviembre.

Pero el reciente rally puede continuar, según los expertos, que auguran un potencial del 35% hasta los 23,7 euros que se sitúan por encima de sus máximos históricos (sobre los 19 euros por acción). Ryanair cuenta con el mejor consejo de compra del ramo y está entre las diez mejores recomendaciones de compra del Stoxx 600. Por otra parte, cotiza con prima respecto al promedio de las aerolíneas europeas aunque en el 2023 agudizará su descuento sobre sí misma un 16%, casi lo mismo que aumentará su beneficio bruto de explotación, según FactSet. Se espera un nuevo récord para su ejercicio de 2025 (el año fiscal de Ryanair para 2024) de 3.860 millones de euros.

Prosus

El fondo de inversión global Prosus, con gran participación en el negocio tecnológico, conseguirá desprenderse de las pérdidas al cierre del 2023 por lo que comenzaría a acumular caja de cara a los próximos doce meses. La compañía se vio arrastrada por su participación en Tencent (superior al 26%), gigante tecnológico chino enfocado en las redes sociales y la publicidad y que reflejó sobre el parqué la incertidumbre del consumo chino. De ahí que las perspectivas en Prosus mejoran si lo hace la actividad industrial y tecnológica de las cotizadas chinas.

Ahora, la compañía ofrece un potencial superior al 27% que invitan a pensar en recuperar los máximos históricos anotados a primeros de año. Por otra parte, ninguna de las firmas de análisis que la siguen aconseja cerrar posiciones. "Prosus es uno de los mayores inversores en tecnología a nivel mundial y, por lo tanto, una vía para entrar en el sector ya que, además de la posición en Tencent, tienen un 27% en Delivery Hero y un 6% en Trip.com", explican en JP Morgan.

Prudential

La aseguradora es otro de los ejemplos de valores europeos con exposición al mercado asiático. La caída de la actividad en China y Hong Kong de los últimos años redujo la firma de seguros y la actividad en Prudential. Por ello, Prudential es el segundo valor con más potencial de la lista al alcanzar un 53% de recorrido por delante hasta los 17 euros por acción, 14,85 libras (la compañía cotiza en el parqué británico).

Además, es la compañía que más rédito le sacará al cambio del año, según los expertos, ya que conseguirá unos ingresos operacionales un 25% por encima del esperado para el 2023. Eso acerca a la compañía a unos ratios de deuda neta ente beneficio operativo inferior a las 0,5 veces.

Airbus

Airbus es otro de los ejemplos de recuperación, aunque se queda rezagado en beneficio operativo durante los nueve primeros meses del año respecto al ejercicio anterior al ganar 2,712 millones de euros, un 24% menos. La compañía justifica el mal desempeño de lo que va de año a los problemas en la cadena de suministro, aunque eso no impidió a la fabricante de aeronaves mantener sus guías para el 2023 sin cambios.

"Nosotros seguimos positivos en el valor, donde más allá de la incertidumbre ligada a los problemas de la cadena de suministro, la demanda sigue mostrando una gran fortaleza", explicaron desde Banco Sabadell. El consenso de mercado considera que en el año que viene alcanzará un ebitda de 10.000 millones de euros, récord para la compañía. La mejora de los beneficios contribuye a su vez a que la compañía se abarate con un PER por debajo de las 20 veces, tres veces más bata que Boeing, su competencia norteamericana.

Puma

Existe cierto consenso en que las textiles registrarán un buen 2024, principalmente aquellas que tienen una línea deportiva predominante. La analista de Citi, Monique Pollar, considera que la cantidad de eventos esponsorizados por Puma el año que viene (como la UEFA, la Copa África o los Juegos Olímpicos de París) darán un impulso a las ventas de la compañía durante los próximos doce meses.

Puma sigue confiando en la buena marcha de su negocio europeo, como enfatizó en la presentación de resultados del mes pasado, y esperan que el mercado chino compense la debilidad de las ventas en Estados Unidos. Lo cierto es que el consenso de mercado que recoge Factset destaca el descuento que presenta la compañía sobre sí misma así como el crecimiento de beneficios que se espera para el año que viene, del 20%, aunque su crecimiento orgánico estará por debajo del de otras firmas competidoras.

JD Sports

Las ventas de la británica JD Sports aumentaron un 3% por encima de lo esperado por el mercado, según los expertos, que levantaron ligeramente las expectativas del ejercicio próximo. Las firmas que reúne FactSet esperan un beneficio bruto de explotación que alcanzará los 2000 millones de euros.

Su venta predominante por internet y su negocio digital permite que se comporte más como una tecnológica, de ahí que su PER se sitúe en la mitad del ratio de Puma o Inditex. La compañía ofrece un potencial del 58,7% (el mayor del grupo) hasta su precio objetivo de 2,5 euros. Y es que, a pesar de que en el año avanza un 8%, cede más de un 25% desde los máximos del año alcanzados en el primer trimestre.

Inditex

Inditex mantendrá un crecimiento orgánico por encima de la media del sector con el paso al 2024, según los expertos, y con unos ingresos que crecerán un 15% frente al 13% que subirán sus costes de actividad. De hecho, la mayoría de las firmas que recoge FactSet descuentan que en 2024 Inditex cerrará el ejercicio con un ebitda superior a los 10.000 millones de euros.

La mejora de los beneficios también permitirá aumentar la caja de la compañía que traspasará los 13.000 millones al cierre del año que viene con las previsiones del mercado. Este exceso de liquidez protege a la compañía de cualquier imprevisto que pudiera provocar el 2024. No obstante, cabe recordar que el dinero en efectivo también es un activo para una compañía y que en tiempos de inflación elevada ese dinero pierde valor si está inmovilizado.

Nokia

El negocio de las operadoras de telefonía y telecomunicaciones cae de media un 9% en 2023, según el analista de Banco Sabadell, Álvaro del Pozo, quien destacó la "fuerte debilidad de las condiciones del mercado" en la presentación de los resultados de Nokia.

Ahora bien, la compañía puso en marcha un plan de ahorro de costes de 400 millones de euros (en aumento hasta 2026) que pasa por la reducción de un 16% de su plantilla. La compañía pretende con esta maniobra aumentar su margen operativo hasta un 14% entre 2024 y 2026. El precio objetivo de Nokia está en los 4,5 euros que supone un potencial del 35%.

LVMH

El sector del lujo europeo demostró resiliencia en un entorno de inflación elevada, cuando la teoría diría que lo primero que descartan los consumidores en tiempos adversos es aquello que no es esencial. Pero el exceso de ahorro tras la pandemia permitió a compañías como Louis Vuitton anotar su particular rally en 2023. Pero el mismo tocó a su fin en verano con la confirmación de que el consumidor chino (como la economía) no estaba mostrando la recuperación que se predijo a primeros de año.

No obstante, LVMH no ha perdido su consejo de compra en todo este periodo y aunque su precio objetivo se ha reducido hasta los 849, euros, aún tendría un potencial del 21%, según FactSet. De confirmarse, supondría recuperar los máximos alcanzados este año y que dejarían a tan solo otro alza del 7% los máximos históricos de Louis Vuitton.

Evolution

La compañía que cierra la lista de la favorita de los expertos es Evolution, compañía enfocada a los juegos de azar. Los expertos destacan su holgada solvencia y sus amplios márgenes que se mantendrán en la zona del 60% en los próximos ejercicios. La compañía cerrará el 2024 con un beneficio bruto de 1.500 millones de euros (17.460 coronas suecas) que rozarían un aumento del 20%.