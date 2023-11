Merlin roza ya las tres mejores recomendaciones del Ibex 35

Hace algo más de dos semanas, a finales de octubre, las acciones de Merlin Properties se desplomaban perdiendo la cota de los 8 euros por acción y acercándose a los actuales mínimos del ejercicio en los 7,49 euros, de los que se quedaba a tan solo un 0,4% de distancia. Por el momento, ese seguirá siendo su suelo anual, ya que, desde los mínimos del mes pasado, la socimi logra remontar su valor casi un 12%. Con este ascenso, sus pérdidas bursátiles en el ejercicio se reducen ya a tan solo un 4%, frente al más del 14% que llegaba a perder hace menos de un mes.

Este notorio impulso en tan poco tiempo le ha valido a la firma inmobiliaria para que los expertos depositen sobre ella una mayor confianza. De hecho, su recomendación de compra mejora y le vale para situarse como la cuarta mejor recomendación del Ibex 35. Así se comprueba en La Liga Ibex -la combinada elaborada por elEconomista.es con las medias de las recomendaciones de Bloomberg y FactSet-, en la que logra su mejor posición desde agosto de 2022.

En noviembre, hasta ocho casas de análisis han revisado sus recomendaciones sobre el valor, reafirmando en seis casos los consejos de compra que ya otorgaban (solo una recomendaba mantener y otra deshacer posiciones). De hecho, en la casi quincena que acumula este mes Jefferies iniciaba su cobertura sobre la socimi y se unía al consejo mayoritario de compra. Con todo, el porcentaje de aquellos que recomiendan comprar sus acciones (81%) no era tan elevado desde junio del año pasado.

Este optimismo de los analistas para con su cotización también se percibe en su precio objetivo. Según el consenso de expertos que recoge FactSet, su valoración actual es de las más elevadas desde el verano pasado, viendo a sus acciones en los 11,15 euros durante los próximos meses. Este precio justo le otorga a Merlin Properties un potencial alcista del 33%. No obstante, los hay aún más optimistas y se encuentran precios objetivos que superan los 12 euros por acción. Banco Santander Equity Research ofrece la valoración más elevada, de 13,39 euros, que le dejan a la socimi un recorrido alcista del 59% de cara a los próximos 12 meses vista. Con este precio, además, su cotización lograría marcar máximos históricos en bolsa.

A nivel operativo, la compañía hará públicos este mismo jueves los resultados del tercer trimestre del año. En ellos, los expertos esperan que la compañía registre un beneficio neto de 117 millones de euros, frente a las pérdidas que sufrió en el trimestre anterior. Estas ganancias serían, además, un 56% superiores a las logradas en el mismo trimestre del año anterior.

"Desde mediados de 2022, los propietarios españoles han podido transmitir la alta inflación a sus inquilinos gracias a sus arrendamientos indexados, pero como la inflación nominal española ha bajado materialmente (2,3% en julio) por delante de otras economías de Europa occidental, esperamos que contribución de la indexación para comenzar a desacelerar el crecimiento del alquiler LFL [like for like] para las carteras españolas. Tanto Merlin como de Colonial ya han advertido que la indexación capturada en el primer semestre del año no se repetirá en el segundo", explican desde Barclays. El equipo de análisis de la firma de inversión añade, además, que "si las perspectivas económicas se mantuvieran estables en España, creemos que Merlin Properties tiene más potencial para reducir su tasa de desocupación de oficinas, debido a su nivel actual relativamente más elevado".

Los potenciales inversores tienen, además, hasta antes de este viernes tiempo para adquirir sus acciones con derecho a percibir el dividendo que los expertos esperan que la compañía reparta el próximo 27 de noviembre. El monto de este pago se sitúa en los 0,23 euros por acción que, sobre precios actuales, ofrecen una rentabilidad del 2,8%. Consulte aquí el calendario de dividendos.

En los siguientes resultados, correspondientes al año y segundo semestre del ejercicio, Merlin Properties revisará su NAV (valor neto de los activos). Actualmente, valora su cartera en los 15,36 euros por acción, un valor inferior al que la propia compañía ofrecía a cierre de 2022 en los 15,67 euros por acción. Sobre el precio actual, sus acciones se adquieren con un descuento del 45%.