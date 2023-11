Cuentas remuneradas o depósitos: ¿qué compensa más?

Se puede conseguir más rentabilidad con una cuenta remunerada que con un depósito, sí, pero hay letra pequeña detrás. En concreto hay dos cuentas remuneradas que destacan sobre el resto. La de Ibercaja y la de Bankinter, que ofrecen rendimientos del 5% el primer año, mientras que con un depósito a este plazo el interés más alto es del 4,06%, que es lo que paga BFF.

Pero hay más matices a tener en cuenta más allá de la pura rentabilidad. El principal es el saldo máximo a remunerar de cada producto. En el caso de estas dos cuentas, ese 5% se aplica sobre los primeros 10.000 euros. Es decir, que en caso de guardar 15.000 euros en cualquiera de estas cuentas, 5.000 euros se quedarían sin remunerar. En los depósitos, ese límite suele ser más elevado. Por ejemplo, en el de BFF, que es el más rentable ahora, aplica el 4,06% a cantidades de hasta 3 millones de euros.



Para conseguir el 5,09% que ofrece Ibercaja el primer año es necesario también domiciliar una nómina de al menos 600 euros, realizar seis o más movimientos al semestre con la tarjeta, recibir seis o más cargos en la cuenta en el mismo periodo y contratar la banca digital de la entidad (gratuita). En el segundo año, la remuneración de esta cuenta se reduce al 3,03%.



En el caso de Bankinter, su cuenta no nómina, dirigida a aquellos que no quieran cambiarla de banco, ofrece un 5%el primer año y hasta un 2% el segundo año. Las condiciones son realizar diez cargos a través de recibo al trimestre y mantener activa una tarjeta, llamada Combo, que consiste en realizar un gasto mínimo de 3.000 euros en compras con las tarjetas asociadas a la cuenta durante los últimos doce meses. Bankinter exige un requisito más para emitir esa tarjeta sin comisión de emisión ni de mantenimiento:ingresar en la cuenta no nómina una suma mínima de 633 euros durante esos dos primeros meses.



Al margen de la oferta de Ibercaja y Bankinter, hay otras cuentas remuneradas con rentabilidades de entre el 1,76% y el 2,85% que requieren menos obligaciones (ver gráfico). La tercera con una remuneración más elevada es la cuenta inteligente de Evo Banco, que recientemente ha incrementado del 2,5% al 2,85% su interés, que es lo mismo que paga por su depósito a un año. De esta forma, la propuesta de la entidad es que si sus clientes superan el saldo máximo a remunerar en la cuenta (30.000 euros) tengan la opción de recurrir al depósito a un año, en el que se pueden beneficiar de ese 2,85% hasta el millón de euros.