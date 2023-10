Mediolanum Funds: "La Fed puede bajar los tipos de manera agresiva si las cosas se tuercen"

Mediolanum International Funds cumple este año su vigésimoquinto aniversario. La gestora del banco privado Mediolanum, con sede en Dublín, se ha especializado en mandatos de gestión a terceras firmas, en las que ya delega 46.000 millones de euros, razón por la que considera que la diversificación de las carteras mediante fondos multigestionados es la mejor manera de afrontar a largo plazo un horizonte lleno de incertidumbres en los mercados, tantas que no se puede descartar que la FED aplique una bajada agresiva de tipos en caso de que fuera necesario aplicar estímulos de manera rápida.

¿Qué impacto puede tener el conflicto de Oriente Medio en los mercados en los próximos meses?

Es una cuestión difícil. Obviamente, puede traer incertidumbre a los mercados si los acontecimientos se agravan. Tampoco quiero hacer predicciones de alcance geopolítico sobre la situación, pero la clave está en cómo va a reaccionar Irán. Nadie quiere apresurarse a acusarles directamente de estar detrás de los ataques de Hamás, aunque exista la sospecha de que un ataque de la envergadura como el perpetrado no se ha podido realizar sin algún tipo de colaboración por parte de los iraníes. Pero no lo podemos afirmar con rotundidad y habrá que ver si la reacción de Israel se circunscribe a Gaza o va más allá. A nadie le interesa que el conflicto se extienda por la región.

¿Hasta qué punto la geopolítica se ha convertido en un factor clave para la toma de decisiones en la asignación de activos en las carteras?

Es cierto que entre la guerra de Ucrania y Rusia, la situación en Oriente Medio, las elecciones de Estados Unidos del próximo año y el equilibrio con China, entre otros, la geopolítica ha cobrado más importancia ahora. Y estos eventos interfieren de alguna manera en las inversiones. Pero si tienes una visión de largo plazo y estás lo suficientemente bien diversificado en renta variable, por ejemplo, por regiones y diferentes sectores, expuesto al crecimiento económico global, tu cartera se podrá beneficiar de manera razonable. Pero es muy difícil anticipar qué va a ocurrir. Muy pocos esperaban la invasión de Ucrania por Rusia y nadie podía predecir el ataque de Hamás a Israel, ni siquiera su servicio secreto, uno de los mejores del mundo, y apoyado por Estados Unidos. Así que imagine la dificultad para el resto. Por eso es tan importante la diversificación en las carteras, y por eso la multigestión, contar con distintas firmas para cada clase de activos, es una buena herramienta para aplicarla, porque te permite tener exposición a diferentes fuentes de crecimiento.

Si los acontecimientos se agravaran, ¿cómo podría terminar afectando al petróleo y, por ende, a la inflación?

Sí, el principal afectado sería el petróleo, aunque de momento, pese a la volatilidad de estos días, se mantiene sin cambios significativos, pero un incremento importante de su precio afectaría a la inflación y a la confianza de los consumidores y podría provocar una desaceleración de la economía. Pero por el momento no percibimos una mayor presión inflacionaria a nivel global. Si la inflación se viera muy afectada, los bancos centrales podrían verse forzados a actuar. Pero generalmente están más centrados en la evolución de la inflación subyacente, por lo que los precios de la energía no tendrían un impacto directo. Hay que tener en cuenta que Arabia Saudí podría elevar su producción e introducir más barriles en el mercado y de esta manera reemplazar una parte de la producción de Irán, por ejemplo, lo que sería una posible solución para que el precio del petróleo no se elevara por encima de los 90 dólares.

¿Podría obligar a los bancos centrales a cambiar sus políticas monetarias cuando todo el mundo piensa que ya se ha llegado al pico de las subidas de los tipos de interés?

Probablemente. Cuando todos los inversores piensan que nos encontramos ya muy cerca del final del proceso de subidas de tipos, los bancos centrales podrían llevar a cabo una o dos subidas más si lo vieran necesario, teniendo en cuenta la incertidumbre que eso conllevaría. Pero también podrían optar por mantener la pausa que han establecido ahora para ver cómo evolucionan los acontecimientos y saber si es necesario seguir apretando más o si ya han hecho lo suficiente.

¿Pero podría verse forzada la Fed a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo del que estiman los analistas?

Podría ser, porque además los últimos datos siguen mostrando fortaleza en la economía norteamericana. La inflación se está reduciendo pero el crecimiento económico se mantiene fuerte. El número de empleos no agrícolas está siendo muy robusto, lo que indica que la economía de Estados Unidos se mantiene resiliente al enfriamiento que busca la Fed. Y esto podría llevar a que el supervisor se vea obligado a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo. Pero no hay que perder de vista que, igual que han realizado una de las mayores subidas del precio del dinero en las últimas décadas en poco tiempo, de la misma manera tienen la capacidad de volver a bajar los tipos de manera muy agresiva si las cosas se tuercen. Y si consideraran que la economía necesita ser estimulada, podrían reducir 200 puntos básicos muy rápidamente para dejar los tipos en el 3%

Con este escenario, ¿cómo están posicionando las carteras para final de año y ya principios de 2024?

Después de lo que ha ocurrido en Oriente Medio, estamos invertidos totalmente en renta variable y mantenemos una ligera sobreponderación en duración en renta fija. Todavía nos preguntamos en qué momento entraremos en recesión, que podría ocurrir el próximo año, pero esperamos que la bolsa suba los próximos meses.

Este año puede ser ya el tercero en que el bono americano a diez años provoque pérdidas por precio al inversor. ¿Qué se le puede decir a un inversor conservador?

La renta fija permite obtener rendimiento para las carteras después de mucho tiempo, pero hay que estar diversificados en crédito. Y si la FED comienza a bajar tipos, aunque sea 100 puntos básicos, se puede ganar con los bonos por precio [al moverse de manera inversa a la rentabilidad], lo que compensaría un entorno más complicado para la renta variable.