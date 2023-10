Aerolíneas y hoteleras recuperarán el pago de dividendos en 2024

Las compañías del sector turístico europeo están tardando en recuperar la normalidad en la que vivían antes de que apareciese el Covid-19. Tratando de regresar poco a poco a nivel operativo a lo registrado antes de la pandemia, para volver a ver la retribución con dividendos de estas compañías -suspendida a raíz de la crisis sanitaria- habría que esperar hasta el próximo ejercicio, según las estimaciones de Bloomberg.

La semana pasada, la aerolínea EasyJet presentaba los resultados de su último trimestre de este ejercicio, en el que registraba ganancias antes de impuestos de entre 650-670 millones de libras. Ante este beneficio, la firma anunciaba que volvía a distribuir dividendo con un payout -el porcentaje del beneficio que se destina al pago de dividendos- del 10% y, según declaraban desde la propia compañía "se espera que la ratio de reparto de dividendo del ejercicio fiscal 2024 aumente hasta el 20%".

Por el momento, la aerolínea inglesa va a ser la única capaz de distribuir un pago con cargo a 2023, ya que, según las estimaciones del consenso de analistas que recoge Bloomberg, habrá que esperar hasta 2024 para que se unan a ella otras aerolíneas como IAG y Lufthansa. Para el resto de compañías del sector, el mercado no proyecta por el momento que en el medio plazo haya dividendos.

El holding hispano-británico propietario de Iberia y Vueling celebraba en junio su junta de accionistas en la que informaba que, tras batir sus expectativas en el transcurso del año, las ganancias en 2023 se situarían en una horquilla entre los 1.800 y 2.300 millones de euros, pero no ponía fecha a la vuelta de su dividendo. Con unas ganancias que los expertos estiman de 2.000 millones en 2024, estos prevén un dividendo con cargo al próximo ejercicio de 0,035 euros por acción, con un payout cercano al 4%.

Sobre precios actuales, este pago, que será único en 2024, renta algo más de un 2%. Con cargo a 2025, las previsiones apuntan a un dividendo de 0,09 euros por acción que se distribuirá en dos pagos de 0,045 euros cada uno. La rentabilidad actual de este dividendo supera el 5%.

En el parqué nacional, las acciones de IAG aguantan en positivo, con un avance del 19%. Es, junto con EasyJet y Ryanair, la única aerolínea que se revaloriza en 2023. El sector europeo se ha visto afectado estas últimas semanas por el incremento de precios del petróleo -a raíz del conflicto entre Israel y Gaza- y por el atentado terrorista en Bruselas que ha obligado a países como Francia a evacuar sus aeropuertos.

</p></p><p><p>Los expertos esperan, no obstante, que estas caídas sean transitorias. Para IAG fijan el precio objetivo medio en los 2,49 euros -que deja a sus títulos aún lejos de recuperar los<b> niveles prepandemia en bolsa</b>- y dan una recomendación mayoritaria de compra. Con todo, las acciones de la aerolínea tienen uno de los potenciales alcistas más elevados de todo el Ibex 35, del 50% de cara a los próximos meses.</p></p><p><p>Hasta un 5% de rendimiento ofrece a sus inversores el pago de 0,35 euros por acción -también será una única entrega- que el mercado estima para Lufthansa en 2024. Con cargo a 2025, <b>se espera un dividendo de 0,45 euros</b> por acción, cuya rentabilidad alcanza el 6,5%. La rentabilidad de su acción alcanza esta cota, sin embargo, con sus acciones en mínimos del año y cotizando en niveles de hace un año. Sin embargo, lo cierto es que los expertos esperan que durante los próximos meses su subida en bolsa le lleve a recuperar los niveles previos a la pandemia, con los 11,30 euros que fijan como precio objetivo medio. Este precio justo le <b>otorga un potencial alcista </b>en el parqué alemán del 62% y los analistas recomiendan tomar posiciones.</p></p><p><p>Más allá de las aerolíneas, las previsiones también apuntan a que las <a href="https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12464158/09/23/las-reservas-hoteleras-crecen-un-11-en-el-cuarto-trimestre.html">principales hoteleras europeas</a> recuperarán la distribución de dividendos en 2024. La española <a href="https://www.eleconomista.es/empresa/SOL-MELIA">Meliá Hotels</a> es una de ellas. Según las previsiones, con cargo a los beneficios que obtenga en 2024, la hotelera repartirá un dividendo de 0,05 euros por acción que, en los niveles actuales, <b>rentan un 1% a sus accionistas</b>. A comienzos del ejercicio, en una entrevista concedida a este diario, Gabriel Escarrer, CEO de la compañía, explicaba que para que volviese el dividendo "primero tiene que venir un aumento del ebitda de una forma considerable y, segundo, llevar la deuda financiera neta a los niveles de 2019, en 592 millones, a partir de 2024 o 2025".</p></p><p><p>Para este ejercicio, las estimaciones apuntan a que el beneficio bruto en 2023, de 474 millones, se quedará a tan solo 4 millones del de 2019, aunque la deuda aún seguirá elevada en el entorno de 2.500 millones de euros. No obstante, este año la hotelera marcará récords de ingresos por habitación, de casi 106 euros por habitación disponible.</p></p><p><h2>Intercontinental y Accor, dividendos del 1% y 3%</h2></p><p><p>Dentro del sector hotelero, la española Meliá no será la única en repartir dividendo en 2024. Junto a ella, también lo harán la inglesa Intercontinental y la francesa Accor. Para la firma británica, el consenso de expertos que recoge <i>Bloomberg </i>proyecta un <b>pago de 0,87 libras por acción </b>sobre el beneficio de 2024 que, sobre precios actuales -la compañía ronda actualmente máximos históricos, que marcó a finales de septiembre en las 62,98 libras por acción- sobre un 1,4%.</p></p><p><p>En el ejercicio, esta hotelera se revaloriza casi un 30%, aunque para el consenso de analistas cotiza sin potencial. Por su parte, para la <a href="https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12428969/09/23/las-hoteleras-lowcost-miran-a-espana-en-pleno-auge-del-segmento-del-lujo.html">cadena francesa Accor</a>, los expertos prevén que realice <b>un único pago de 0,95 euros</b> con cargo al próximo ejercicio. Actualmente, dicho monto ofrece un rendimiento de 3%. La firma gala acumula ganancias en el parqué superiores incluso que la inglesa, del 34%. Sin embargo, con una valoración en máximos de 2020, los analistas aún ven para ella un potencial alcista del 29% para los próximos meses.</p></p><p><p><img src="https://s03.s3c.es/imag/_v0/2310x1524/b/e/8/201023_IntercontinentalWEB.gif" /></p>