Airtificial: "Nuestro gran valor es que no tenemos competidor directo"

Inteligencia artificial, movilidad y sostenibilidad son tres conceptos absolutamente en boga, y la conjugación de estos tres se convierte en el mayor reclamo. Airtificial, la empresa que nacía en 2018 tras la fusión de Inypsa y Carbures, que ofrece soluciones tecnológicas para la industria de la automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales, así lo refleja, con una subida anual que supera el 150% y que la sitúa como la más alcista de la bolsa española. Con presencia en 14 países, Guillermo Fernández de Peñaranda Bonet, director general de la compañía, subraya que el objetivo principal es seguir creciendo para estabilizar balances.

El pasado agosto, Airtificial incrementó su volumen de negociación más del 800%. ¿Cree que la IA es un catalizador para estas potentes subidas?

Yo creo que responde a las perspectivas que tenemos en la compañía. La IA tiene un papel importante en esta subida, y está dentro del plan estratégico, que también ha tenido muy buena acogida. Pero además de eso, ayuda la estrategia que venimos publicando todo el año con nuestras intenciones de diversificar producto, crecer internacionalmente, o reforzar nuestra presencia en países como India o China.

¿Cuáles son las empresas comparables más claras?

Ese es el gran valor que tenemos, que si juntamos los tres principales sectores donde estamos, no tenemos ningún competidor. De ahí la importancia de la transversalidad. Gracias a la experiencia que tenemos en la automatización de procesos, accedemos a la automoción y el desarrollo de proyectos para la aviación. Combinando conocimientos y capacidades de ambos grupos, somos capaces de dar soluciones que a día de hoy nadie es competitivo para hacer.

En 2022 alcanzaron récord de facturación y la compañía registra una gran mejora del ebitda, al igual que en los últimos años...

En datos semestrales, hemos registrado un crecimiento tres puntos superior al que logramos el año pasado, que fue del 14% en los primeros seis meses de 2022. Una subida de ingresos que, como mínimo, debería suponer una mejora del ebitda en la misma dimensión. Hemos llevado a cabo muchas mejoras operativas, que se han transformado en una subida por encima del 50% del ebitda. Hemos mejorado el beneficio bruto a base de incremento del mercado y de mejora operativa. El resultado bruto operativo del semestre pasado fue de 2,5 millones de euros, cuando en todo el año pasado dimos una cifra de 3,5 millones de euros.

¿Cómo está estructurada la deuda?

Tenemos una deuda estructural que su gran mayoría es deuda pública. Tenemos un porcentaje de deuda privada, pero no llegará al 10%. Y también deuda con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que nos consideró una empresa estratégica e invirtió en nosotros en los momentos de dificultad del Covid.

¿Está en mente la retribución al accionista?

No es algo que se plantee, porque por temas de deuda no podemos. Una de las condiciones que puso la SEPI en empresas estratégicas como nosotros fue no hacer reparto de beneficios, por lo tanto, de momento no está previsto que lo hagamos.

¿Qué porcentaje de las ventas dedican al capex?

No somos una empresa excesivamente demandante de capex, pero nuestra parte de activos se dedica más a i+D. En el pasado se hicieron más inversiones de capex, tenemos tres fabricas fuertes que están en pleno funcionamiento que no requieren ya grandes inversiones, aunque se va invirtiendo un porcentaje dependiendo de las necesidades que vayamos teniendo.

¿Hay fondos en el capital de Airtificial?

Tenemos cuatro grandes grupos de accionistas privados, que tienen más del 50%, pero fondos de inversión no están en la cartera.

¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo?

Nuestro objetivo es el crecimiento. Tenemos que seguir creciendo para estabilizar todos nuestros balances y nuestra empresa. Para ello, estamos haciendo una transversalización de cara a buscar proyectos que nos hagan únicos y también para ser capaces de sacar lo mejor dentro de nuestros propios recursos.