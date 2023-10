Compañías que aún tienen potencial pese al rebote en bolsa de los últimos meses

El Foro de Empresas que aportan valor al accionista se ha hecho mayor de edad esta semana tras celebrar su decimoctava edición, en la que, bajo la temática de Compañías que están en valoraciones históricas, congregó en una misma mesa a representantes de Rovi, Ferrovial, Acerinox, Indra y Atrys Health para comentar sus fortalezas y los retos que el entorno actual propone para sus negocios.

Antes de eso, abrieron la jornada José Vicente Marco, director territorial de Madrid y Noroeste de Ibercaja, y Domingo García-Coto, director del Servicio de estudios de BME. Todo ello, moderado por Joaquín Gómez, director adjunto del elEconomista.es, que precisamente apuntaba a que, en un momento en el que la renta fija puede aportar al inversor cierta rentabilidad con seguridad, sigue siendo clave seleccionar bien las compañías para lograr batir una inflación todavía persistente y las rentabilidades que aseguran ahora las Letras del Tesoro.

Mientras Marco destacaba la "capacidad de adaptación para aprovechar las oportunidades que el mercado brinda" de estas compañías pese a un entorno con varios shocks recientes como la pandemia o la guerra de Ucrania, desde BME, García-Coto aludía al "buen momento por el que está pasando la bolsa española al cotizar con descuento por PER y por precio/valor en libros frente a su media histórica y ofrecer una rentabilidad por dividendo del 4%, a lo que habría que añadir las recompras de acciones". Por último, recordaba que ahora España "es uno de los lugares con más empresas dispuestas a salir a bolsa próximamente, lo que les permite internacionalizarse y generar más valor para sus accionistas".

Rovi

Tras un 2022 duro para Rovi en el que los inversores recogieron las fuertes ganancias cosechadas en los dos años anteriores al calor del acuerdo con Moderna para finalizar y distribuir las vacunas contra el Covid, este curso está protagonizando una gran recuperación en bolsa. Tanto, que se sitúa como el valor más alcista del Ibex 35, con un rebote cercano al 50%. Beatriz de Zavala, analista de Relación con Inversores de la farmacéutica, explicaba que cuando un inversor compra ahora Rovi, está comprando mucho más que el acuerdo con Moderna, que sigue vigente y les ha dado "mucha visibilidad internacional". "Hay tres catalizadores más a parte de este acuerdo, como son el negocio de heparinas (Rovi nació como un fabricante de este producto básico para la medicina), Okedi, que es nuestro tratamiento contra la esquizofrenia y que tendrá un crecimiento de ventas exponencial en los próximos años y, por último, el incremento de capacidades de fabricación a terceros".

Precisamente Zavala explicaba que esta parte del negocio de fabricación a terceros, en la que ya llevan casi 30 años siendo referencia en innovación, "se ha incrementado mucho a partir del acuerdo con Moderna, que se une a una base estable de clientes que esperamos aumente cuando podamos sumar capacidad, ya que este mercado tiene una gran demanda y no tanta oferta para satisfacerla".

Además de este crecimiento orgánico e inorgánico previsto, un atractivo adicional de la compañía es la política de dividendo con un payout de en torno el 35% a lo que hay que unir las recompras. "No hay una política fija y varía en función de las operaciones posibles y de los múltiplos que se nos exijan", concluía Zavala.

Atrys Health

Una de las premisas con las que nacieron estas jornadas hace ya más de cinco años fue la de acercar nuevas ideas de inversión a los lectores de elEconomista.es. Saliendo del Ibex 35 también hay firmas interesantes, como es el caso de Atrys Health, dedicada a dar servicios de diagnóstico y consulta a los centros médicos y hospitales. Su presidente, Santiago de Torres, era un médico que percibió una oportunidad cuando vio que había radiólogos en India realizando informes para los hospitales estadounidenses. Con particularidades, ha llevado ese negocio al mercado en castellano, uniendo las capacidades en Latinoamérica con las necesidades en España, algo que llamó la atención de su homólogo indio, que incluso se presentó en Barcelona para conocer a De Torres.

La compañía está en pleno crecimiento, habiendo adquirido ya 17 empresas desde 2016, cuando se fundó. Este año está sufriendo en el parqué, con la salida, sobre todo, de pequeños y medianos inversores que han recogido las ganancias cosechadas en los años anteriores, en los que la empresa pasó de valer los 4 euros por acción de 2020 a más 11 a mediados de 2021. "Vemos una penalización por la subida de tipos al contar con un endeudamiento importante y por eso estamos valorando la venta de algunos activos no estratégicos que nos permitan reducir el pasivo", explica su presidente. "Nos guste o no, el negocio de la salud va a ser cada vez más grande. Nosotros vemos que hay un gran déficit de médicos y podemos ayudar a hacer este mercado más eficiente, gracias a la introducción de la inteligencia artificial, que nos permitirá incrementar la capacidad y crecer a doble dígito en los próximos años", concluía Santiago de Torres.

Indra

El caso de Indra es particular porque en los últimos años, más allá de la evolución de su negocio, que ha sido claramente positiva, como se puede ver en sus cuentas, lo que alejó a los inversores fue un tema de buen gobierno con las disputas en su Consejo de Administración que se saldaron con varias salidas y un cambio de consejero delegado. Una vez se han solucionado todos estos problemas, el mercado ha vuelto a poner en valor sus fundamentales, llevando a sus títulos a cotizar en máximos no vistos desde 2014, por encima de los 14 euros y a sus valoraciones a superar los 15,3 euros.

Tanto los últimos movimientos corporativos con la adquisición de ITP como el interés de otros grandes accionistas, como los Escribano, reflejan el buen momento por el que está pasando Indra, que más allá de su negocio tecnológico, tiene en su pata del sector Defensa uno de los grandes atractivos. Borja García, su director financiero, señela que "después de solucionar todos los obstáculos internos que había, se ha reducido casi a 0 la deuda neta evitando los problemas de las subidas de tipos". "El plan estratégico es ilusionante pero no podemos evitar señalar el cambio de paradigma sobre la importancia del gasto en Defensa; el mercado ahora entiende la compañía y se lo está reconociendo", agrega.

Y, pese a los fuertes ascensos de los últimos meses, García recuerda que "todavía ofrecen un descuento de entre el 20 y el 30% con respecto a sus comparables". La rentabilidad por dividendo ronda el 2% con un payout del 25%, que puede ir subiendo a futuro si se cumplen las condiciones, tal y como explica el directivo. Hay que recordar que entre 2016 y 2021 no se remuneró al accionista. Ahora recibe una recomendación de compra.

Acerinox

El fuerte rebote de los precios de las materias primas fue un catalizador claro para Acerinox los últimos años. Con la normalización de los niveles y el incremento de los inventarios que se acumularon en las cadenas de distribución, 2023 no está siendo un año fácil para Acerinox y la percepción que los inversores tienen sobre la misma. De hecho, este año cotiza plana y, pese a esto, sus valoraciones siguen siendo altas. Tanto, que ahora ofrece un potencial al alza de más del 40% de cara a los próximos 12 meses.

Su director financiero, Miguel Ferrandis, cree que el mercado no entiende que Acerinox es un fabricante de acero inoxidable estadounidense que cotiza en España. "El mercado estadounidense está muy fuerte y no es el europeo, que sí está siendo penalizado en precios por los precios energéticos y el exceso de inventarios", explica el experto. "Toda la industria europea está cotizando a valoraciones muy bajas, con ev/ebitdas de 2 o 4 veces mientras que en EEUU se sitúan en torno a las 8 veces", arguye. "No nos quitamos el estigma de la incertidumbre en Europa y las tensiones geopolíticas", añade.

Lo que es la compañía, viene de hacer sus dos mejores años de la historia en beneficios. "Estamos haciendo las cosas bien, somos resilientes, con una rentabilidad por dividendo del 7%, ROEs del 15% y ROCEs del 20% y, sin embargo, el mercado no nos reconoce este valor", se lamenta Ferrandis.

"El inversor puede estar tranquilo con el dividendo y si la acción está baja puede haber recompras de acciones; no nos solemos desviar mucho en nuestras estimaciones de resultados, aunque es difícil acertar 100% debido a la ciclicidad propia del negocio", concluye el directivo.

Ferrovial

Ferrovial ha sido indiscutíblemente uno de los protagonistas de la bolsa española en lo que va de año. Y no solo por su decisión de mover la sede a Países Bajos con el objetivo final de cotizar en Wall Street sino porque el mercado le ha reconocido el acierto estratégico en el parqué. En lo que va de año se anota más de un 15%, alcanzando máximos históricos por encima de los 30 euros por acción. Los analistas también han tenido que ir revisando al alza sus valoraciones, también en zona de máximos desde que es cotizada.

Silvia Ruiz, Head of Investors Relations de la compañía explicaba que "después de un año 2022 complicado, el inicio del 23 fue bueno para todos apoyados por la recuperación macro y gracias también a los buenos datos de tráfico que se han ido publicando. Pero sí es cierto que tras el anuncio el tono incluso ha mejorado y se ve que la base accionarial ha comprado nuestros argumentos, que no son otros que la propia diversificación actual de la compañía, con un 80% del valor en Norteamérica, donde solo teníamos un 13% del accionariado".

"Es difícil saber cuándo se va a cerrar esta diferencia y para ello ir entrando en los distintos índices de Wall Street es clave, así como explicar bien allí nuestro negocio y darle visibilidad", continúa la directiva. "En todo caso, Ferrovial sigue siendo un valor con unos buenos fundamentales y con una cartera de proyectos a largo plazo que poco a poco irán reportando los dividendos, que al final es lo que el inversor ve en la cuenta de resultados de la matriz", expone Ruiz.

Sobre el dividendo, la directora reconoce que "no hay una política fija pero si miras la historia de Ferrovial siempre ha remunerado bien a sus accionistas y no permite que se diluyan pese a que lo hace en formato scrip", concluye.