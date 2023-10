Marcus Poppe (DWS): "La acción de un valor bien gestionado dará más rentabilidad que un bono"

En un entorno de tipos de interés elevados y donde la economía parece estar resistiendo mejor de lo esperado, el que haya recortes inminentes será sinónimo de que la economía está sufriendo una desaceleración, o al menos así lo cree Marcus Poppe, responsable de renta variable europea en DWS.

¿Vamos a ver más subidas de tipos del BCE en este ciclo?

Habrá otra subida adicional. El problema principal sigue siendo que persista la inflación. Durante unos años había razones estructurales de por qué debíamos tener una inflación persistente a la baja. Ahora, lo que se dice es que existen muchas razones por las que tener una inflación mayor. Yo, como gestor, me centraría más en modelos de negocio que tienen un buen poder de fijación de precios y no demasiado en si se produce una subida más o no. Sé que es relevante para el mercado, pero en el largo plazo no estoy seguro de que sea tan útil.

¿Hasta cuándo se mantendrán los tipos en este nivel?

Hay expectativas de que el BCE mantenga los tipos en este nivel durante el año que viene. La Fed será la primera en bajarlos. Obviamente dependerá de la evolución de los precios de las materias primas y de la inflación subyacente. Si seguimos viendo presiones por el lado de los costes, no sería optimista en cuanto a un recorte inminente. Lo cierto es que si entramos en un ciclo de recortes significará que la economía tiene problemas. Hasta el momento, el actual ciclo de subidas no ha dañado realmente la economía, aunque no haya habido uno tan rápido en los últimos 40 años. Habrá que ver cuáles son las secuelas.

Con las fuertes alzas de las principales bolsas en 2023, ¿habrá subidas adicionales o cerrarán el año en los niveles actuales?

Hay que diferenciar entre mercado europeo y americano. El ambiente en el europeo es realmente malo. La opinión generalizada sobre Europa es que estamos en un escenario de estanflación. El mercado europeo está extremadamente barato, sobre todo en relación con el estadounidense. El S&P y al Nasdaq están con multiplicadores de beneficios que rondan las 20 veces, frente a las 12 veces, por ejemplo, del Dax. Lo que necesitamos para que los mercados europeos superen al americano es un impulso relativo de los beneficios y yo diría que en ese aspecto no vamos a ver grandes diferencias. En los próximos meses creo que no veremos mayores subidas, es difícil que en una visión de 12 meses los índices superen estos objetivos a doble dígito.

A principios del ejercicio, el comportamiento del mercado europeo superaba al estadounidense, pero ahora es al contrario. ¿Por qué?

El ambiente en el mercado europeo tocó fondo el año pasado, con la crisis energética. Luego vimos cómo bajaban los precios de la gasolina y que no había parones de electricidad. Ahí el mercado se dio cuenta de que las cosas no estaban bien, pero tampoco se estaban desmoronando. A eso se añadió la temporada de resultados del primer trimestre, que fue bastante sólida y mejor de lo esperado. Todo ello llevó a un rendimiento superior del mercado europeo, porque venía de un nivel muy bajo. En cambio, durante el verano, cuando la gran tecnología volvió con fuerza y el impulso de los beneficios fue relativamente negativo en Europa la situación cambió. Las tecnológicas de EEUU comenzaron a registrar mejores cifras y los PMI del país mostraban fortaleza, mientras los de Europa bajaban. A eso se suma que la composición del mercado americano es diferente al europeo. El de EEUU está más dominado por empresas tecnológicas y, por tanto, en términos de industria, la balanza se inclina ligeramente a su favor. Cuando hay temores cíclicos, Europa siempre tiende a obtener peores resultados. Ahora estamos ahí.

¿Qué sectores europeos destacaría como oportunidad de inversión?

Nos gustan los bancos europeos. También las empresas de software. Los servicios públicos lo pasaron mal, pero ahora, después de este movimiento a la baja, parecen interesantes. El sector de las telecomunicaciones tampoco pinta mal.

¿Las altas rentabilidades de los bonos suponen un riesgo para la renta variable?

Los bonos han vuelto a ser una competencia muy razonable. En los últimos casi 15 años los cupones que se ganaban eran muy bajos, pero ahora se obtiene un 4-5%. Por lo tanto, dependiendo del apetito de riesgo, sí es, en ese sentido, un riesgo para la renta variable porque limita el atractivo de las acciones. Sin embargo, en el largo plazo, estoy plenamente convencido de que poseer una acción de una empresa bien gestionada te da un rendimiento mayor que cualquier bono.

¿Cómo ve el comienzo del próximo ejercicio?

El consumidor está aguantando bastante bien y la demanda subyacente se ha mantenido mejor de lo esperado. Tampoco estamos viendo reducción de plantillas, que sería lo que ocurriría en otras situaciones, y eso está siendo un gran impulsor. Si tienes empleo, puedes consumir y puedes mantener la economía. Esto es lo que muchos dicen que es estructuralmente diferente en comparación a lo que se ha visto en la última década. Por tanto, creo que no habrá razones para que tengamos un susto repentino en la economía. Evidentemente, siempre puede haber algún cisne negro, por eso se les llama así, porque son muy difíciles de prever. Ese sería, además, el punto más cauteloso para el mercado. Y con los tipos de interés altos, como dijo Buffett, "sólo cuando baja la marea descubres quién ha estado nadando desnudo" y no sabemos qué secuelas provocará este entorno en determinados sectores. Otro punto clave es China. Si la realidad china mejora y los consumidores se mantienen fuertes, no creo que tengamos que recortar significativamente las expectativas de beneficio que se esperan para Europa.