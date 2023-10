Ernesto Barceló (Gestamp): "El acuerdo con Tata Steel es un hito más en nuestra estrategia hacia el coche 'net zero"

Gestamp ha anunciado en la mañana de este martes un acuerdo con Tata Steel UK, el mayor fabricante de acero del Reino Unido, para que ésta le suministre acero reciclado con las que fabricar sus piezas. Esta colaboración aumentará el uso de acero bajo en emisiones en los productos de Gestamp "sin afectar a la calidad" ni a la resistencia, según ha señalado la compañía española en un comunicado. La alianza supone un nuevo hito que se suma a los que ya ha anunciado la compañía dentro de su Plan Estratégico 2023-2027, como la que mantiene con ArcelorMittal también para el suministro de acero reciclado. Visite elEconomista ESG, el portal 'verde' de 'elEconomista.es'.

Esta nueva colaboración "refuerza nuestro modelo de economía circular y es un hito más en nuestra estrategia de circularidad para contribuir a la descarbonización de los materiales a lo largo de la cadena de suministro hacia el coche net zero", ha explicado a elEconomista.es Ernesto Barceló, Chief ESG Officer de Gestamp. Precisamente Barceló celebra estos días su primer aniversario al frente del área de Sostenibilidad de la compañía fabricante de componentes metálicos para los principales fabricantes de vehículos.

Gracias a este tipo de acuerdos, "la chatarra ya no es chatarra, sino materia prima secundaria", explica Barceló

Barceló, ingeniero industrial que inició su carrera especializándose en Calidad, explica a elEconomista.es que el acero reciclado es clave para que la industria de la automoción cumpla con sus objetivos de descarbonización. La producción de acero tradicional es, por sí misma, contaminante (el acero no es sino el resultado de combinar el hierro con el carbono, con lo que se genera CO2). El acero reciclado ofrece una alternativa verde: la chatarra procedente de vehículos antiguos se mete en un horno eléctrico, se funde y se obtiene, de nuevo, acero, pero de bajas emisiones. "La chatarra ya no es chatarra, sino materia prima secundaria", explica Barceló. En el caso del acuerdo que hoy se ha anunciado, la chatarra sobrante del proceso de producción de Gestamp se enviará a Tata para su uso en la fabricación de acero. Le puede interesar: BME lanza sus índices 'Ibex ESG'.

Aunque ese acero lo fabriquen terceros -como Tata o Arcelor-, Gestamp, como el resto de fabricantes, necesita que esta materia prima sea lo más verde posible, ya que las emisiones que genera su producción se las tiene que computar dentro de lo que se denomina alcance 3 (que son las emisiones que provienen de la cadena de valor de una compañía). Lea también: Gestamp logra un resultado récord de 162 millones en el primer semestre.

¿No existen otros materiales más ecológicos que el acero que sean adecuados para fabricar automóviles? "A día de hoy, no", afirma Barceló, que tiene claro que "los metales van a seguir en el centro de la economía circular". "Los Fórmula Uno son de fibra de carbono. ¿Por qué los coches de calle no? Pues porque la fibra de carbono se recicla muy mal. En cambio, el acero lo reciclo inmediatamente. Y el acero de más alta calidad se reconvierte en otro acero de más alta calidad, de forma que nos aseguramos de que no estamos extrayendo de las minas más carbón del estrictamente necesario", explica.

"Los ingenieros estamos disfrutando como niños, porque en el coche eléctrico no hay nada escrito"

Gestamp es lo que se denomina un proveedor de automoción Tier 1, es decir, desarrolla componentes completamente terminados para facilitarlos directamente al fabricante de vehículos. Según anunció en su Capital Markets Day del pasado mes de junio, la compañía estima que más de la mitad de sus ingresos procederán del vehículo eléctrico en 2027. Esta empresa desarrolla piezas, como puede ser el chasis, que son muy distintas para un coche eléctrico que para uno de combustión. Y Barceló no oculta que está disfrutando muchísimo al involucrarse en su diseño: "Los ingenieros estamos disfrutando como niños porque aquí no hay nada escrito. El fabricante de coches no te dice que lo quiere de tal o cual forma".

Gestamp cuenta con tres gamas principales de productos: una son las partes visibles de la carrocería (lo que se conoce como body-in-white); otra, el chasis, y en tercer lugar los mecanismos. "Los mecanismos incluyen la apertura eléctrica del portón, una cosa preciosa, o la puerta deslizante. En un vehículo eléctrico, el mecanismo tiene que consumir muchísimo menos, porque no quiero que la batería de mi coche me baje la autonomía si abro muchas veces las puertas. Esto que me obliga a redefinir mis mecanismos", resume Barceló. El chasis también es distinto si el vehículo es eléctrico: "Si yo tengo un motor en la parte delantera o, por el contrario, llevo un pequeño motor en cada rueda, la estructura es completamente diferente, lo que modifica muchísimo la manera en la que trabajamos, porque la repartición de los pesos y elementos que tengo que poner son muy distintos". Respecto al body-in-white, "nos encontramos con un elemento nuevo que, para nosotros, casi ha creado una categoría aparte: la caja de la batería. Todo el mundo habla de las baterías, del litio, y nosotros ahí no estamos, pero ese litio tiene que estar dentro de una cajita, completamente estanca al agua, que la hacemos de acero estampado, de aluminio…".

La clave de los acuerdos que ha sellado Gestamp, incluido este último con Tata, está en la circularidad. El acero que suministra Tata Steel para automoción ya incluye un 17% de material reciclado. Gracias a la chatarra proporcionada por Gestamp, ese porcentaje subirá al 30%. "Alianzas como esta (y las que están por venir) benefician a nuestros clientes en su camino hacia la neutralidad gracias al uso de chatarra de alta calidad como materia prima secundaria", añade Ernesto Barceló.