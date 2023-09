'La Cartera' se asegura un 7% de rentabilidad en Banco Santander

La semana en los mercados ha estado protagonizada, sin duda, por las fuertes ventas en renta fija tras los últimos datos de inflación en Europa, peores de lo esperado, y que anticipan que el pulso dentro del BCE lo seguirán ganando los halcones, subiendo los tipos o manteniéndolos altos por más tiempo de lo esperado.

Esto perjudica a una serie de valores, pero beneficia, sobre todo, a la banca, en un momento en el que dentro de La Cartera de elEconomista.es hay dos compañías del sector, como son Caixa y Santander. Precisamente las subidas del precio de la acción de esta última hacen que ya se revalorice un 12% desde que fue abierta la estrategia y, por esto, desde la herramienta de gestión activa que promueve este medio se ha decidido fijar un stop de protección de beneficios en los 3,49 euros, que garantiza una rentabilidad del 7% en el banco cántabro. No obstante, la confianza de que todavía está muy infravalorada en bolsa sigue vigente y el consenso de analistas que recoge Bloomberg le da todavía un 30% más de recorrido en bolsa de cara a los próximos 12 meses, hasta los 4,73 euros donde fija su precio objetivo. Además, esta semana ha anunciado una gran mejora de su primer dividendo a cuenta de los resultados de 2023, que lo ha elevado un 39% con respecto al mismo del año pasado hasta los 0,081 euros que repartirá el próximo 2 de noviembre. Para poder cobrarlo, hay que tener los títulos en cartera a cierre del lunes 30 de octubre. No será este el único dividendo de noviembre ya que Cellnex también remunerará (simbólicamente) a sus accionistas este mes e incluso podría caer uno de Ence, no confirmado todavía, pero esperado por el consenso.

El otro banco dentro de la cartera, CaixaBank, también ha tenido una muy buena semana en bolsa y gracias a eso ha conseguido ponerse en positivo en los últimos días. De hecho, ya se anota un 4,5% y no está lejos del nivel que permitiría poner un stop.