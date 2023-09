En el Oktoberfest hay que 'comprar' las cervezas de Heineken y AB-InBev

El pasado sábado 16 de septiembre dio comienzo en Alemania el que es el festival de cerveza más famoso del mundo: el Oktoberfest. En esta festividad, que nació en Múnich hace más de 200 años, se consumen más de siete millones de litros cada año de esta bebida tan solo en el país germano (la fiesta ya se ha internacionalizado y se celebra en muchas partes del mundo, entre ellas España). Un evento en el que, según Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión y trading eToro, "los asistentes se enfrentarán a una subida media del precio de la cerveza del 6,1% frente a 2022".

Con esta celebración por medio, las previsiones del consenso de mercado que recoge FactSet apuntan al mejor segundo semestre de la historia por ventas de las tres principales cerveceras europeas: AB-InBev, Carlsberg y Heineken.

"Seguimos teniendo una clara preferencia por las acciones de cerveza sobre las bebidas espirituosas y reiteramos nuestra calificación de compra para ABInBev, Heineken y Carlsberg hasta 2024", apuntaba la semana pasada el equipo de análisis de Citi en un informe.

Más de 29.700 millones de euros es lo que espera el consenso de mercado que recoge FactSet que ingrese la belga AB-InBev en el segundo semestre de este ejercicio. De lograrse este nivel de ventas, la cervecera firmaría su mejor segundo semestre de toda su historia.

En el conjunto del ejercicio, los expertos apuntan a ingresos de más de 57.000 millones de euros, una cifra nunca alcanzada por la compañía en toda su historia. La deuda de esta compañía se situará este 2023 en su nivel más bajo desde 2015, en 60.888 millones de euros. Una elevada cifra que, en apenas dos ejercicios, logrará reducir casi un 22%, hasta los 47.800 millones de euros que los expertos estiman para 2025.

Por el momento, AB-InBev es la única de estas tres firmas que sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia a nivel de ebitda. En un seminario con inversores realizado la semana pasada, el CFO de la compañía apuntaba que no veía ninguna razón por la que los márgenes de ebitda del grupo no puedan recuperarse desde el nivel del 33,6% de este ejercicio fiscal al 40% que registró en 2019 (antes de la inflación de las materias primas) durante los siguientes años. El consenso de mercado que recoge FactSet apunta a una recuperación de las ganancias brutas aún más pronto, este mismo ejercicio. La cervecera logrará, según las estimaciones, un ebitda de 19.257 millones de euros, frente a los 19.186 millones que registró en 2019. Por estas ganancias se paga un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 18,9 veces en 2023.

En bolsa, sus títulos se cuelgan el cartel de compra y los analistas fijan el precio objetivo medio en los 53,33 euros por acción, que le otorgan a la cervecera un potencial alcista del 20%, con el que borraría las pérdidas del 5,6% de este 2023.

Cerca de un 30% de recorrido es el que tienen las acciones de Heineken, hasta los 85 euros en los que el mercado fija la valoración media. La firma, con el mejor consejo de compra, es la firma más barata de estas tres, con un PER de 17 veces.

Este segundo semestre del 2023 será a nivel de ingresos, la mejor segunda parte del año para la cervecera, según las previsiones que apuntan a ventas por valor de 16.000 millones de euros. En el conjunto del ejercicio, los ingresos se acercarán a los 31.000 millones, la mayor cifra de ventas de toda su historia. "La guía de crecimiento orgánico del ebit actualizada de Heineken para 2023 implica pasar de un crecimiento del 8% al 20% en el segundo semestre del año después de que el ebit orgánico cayera un 9% en el primero. El temor de los inversores a un profit warning ha sido uno de los principales obstáculos. Pero, creemos que el rango de la guía actualizada está bien soportado", explican desde JP Morgan.

Por su parte, tras rebasar las 1.112 coronas danesas que el mercado fijaba para sus títulos, Carlsberg cotiza sin potencial en bolsa, aunque los expertos recomiendan mantener sus acciones.

A pesar de ello, esto no le va a impedir firmar su mejor segundo semestre de su historia por ventas, al ingresar cerca de 5.000 millones de euros. "Creemos que este descuento es inconsistente con el creciente peso de China dentro del grupo y la reducida exposición a Rusia, que se combinan para impulsar un crecimiento más rápido y confiable en el futuro", opina el equipo de análisis de Barclays. En el conjunto de 2023, sus ingresos rozarán los 10.000 millones de euros (récord de ventas) y por su beneficio bruto (histórico este 2023) se paga un PER un múltiplo de 24 veces.