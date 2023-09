El 'Brent' bate los 95 dólares por primera vez en 10 meses

Desde los mínimos que se han visto este año en el precio del petróleo europeo, los 71,8 dólares del mes de junio, el barril Brent está viviendo un rally alcista que ha impulsado sus precios un 33% en los últimos tres meses.

Ahora el barril acaba de superar los 95 dólares por primera vez desde noviembre del año pasado (cerró la sesión de bolsa europea ayer en los 94,95 dólares), y en los últimos días han aparecido algunas voces que apuntan a que próximamente veremos el barril alcanzando los 100 dólares.

Esta posible subida, impulsada en los últimos meses por el recorte de producción que ha implementado la OPEP+ (el cártel que suma a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus socios externos, como Rusia), y es una fuerza que presiona al alza a la inflación, en un momento en el que bancos centrales como la Reserva Federal estadounidense o el Banco Central Europeo (BCE) pelean por conseguir que la inflación frene su crecimiento hasta el 2% interanual.

Un barril en 100 dólares

Dentro del consenso de analistas que recoge Bloomberg sólo hay dos firmas que esperan que el barril Brent alcance los 100 dólares en los próximos años. Se trata de Société Générale y de Standard Chartered. El primero espera que el barril alcance estos precios en algún momento durante el tercer trimestre del año que viene, mientras que el banco estadounidense lo espera para el último trimestre de 2024, cuando prevén que llegue a alcanzar incluso los 106 dólares por barril.

Al margen de estas dos firmas, esta semana ha sido ING, Bank of America y el CEO de la petrolera Chevron quienes han alertado de la posibilidad de que se superen los 100 dólares en los próximos días. Para los analistas del banco holandés, se trata de un escenario "posible", pero también creen que no se prolongaría demasiado tiempo, ya que consideran que las presiones políticas harían reaccionar a la OPEP, además de que no está en el interés del propio cártel que los precios alcancen estos niveles por la posibilidad de que diese comienzo un proceso de destrucción de demanda.

En cuanto a Bank of America, el responsable global de materias primas, Francisco Blanch, avisa de que "si la OPEP+ mantiene los actuales recortes de oferta hasta finales de año en un contexto de demanda positiva en Asia, creemos que los precios del Brent podrían superar los 100 dólares antes de 2024".

Para Mike Wirth, CEO de Chevron, es "probable" que el crudo europeo alcance los 100 dólares, ya que "los inventarios estrechos y la reducción de oferta están teniendo impacto, y creo que la tendencia apunta a que se tocará ese nivel".

Dos millones de barriles de recorte

El recorte conjunto que está llevando a cabo la OPEP+ desde el pasado mes de junio supera los dos millones de barriles entre todos, un pacto que se ha ampliado hasta diciembre, como mínimo, y que incluye un recorte de oferta de 500.000 barriles diarios por parte de Rusia.

La mayor parte del peso de la reducción lo asume Arabia Saudí, produciendo más de 1 millón de barriles por debajo de su capacidad de producción. Entonces habrá que ver si el cártel decide ampliar el pacto en el tiempo.