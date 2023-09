Hellofresh da una alegría a Bestinver al rozar su acción los 30 euros

Algunos inversores comenzaban a dudar de la capacidad de recuperación de Hellofresh, tras haber cerrado el año pasado con una caída de casi el 70%. Pero la firma de entrega de comida a domicilio está mostrando una mayor fortaleza de lo que muchos hubieran esperado, como lo demuestra la subida del 44% que lleva en el año, lo que ha impulsado a su acción a rozar los 30 euros en bolsa en la sesión de ayer.

Y esta revalorización supone más que un alivio para la cartera internacional de Bestinver, que incluye a la compañía como uno de sus principales valores en sus fondos emblemáticos, el Bestinfond, con un peso del 2,59% y el Bestinver Internacional, donde acapara un 2,84%, con datos de finales del segundo trimestre.

"Para nosotros, vale entre 60 y 120 euros", aseguraba Tomás Pintó, el responsable de la cartera de renta variable internacional de la gestora de Acciona cuando la compañía cotizaba a 24 euros, en una entrevista con elEconomista.es, donde consideraba que no iba a ser una trampa de valor para los fondos. "Hellofresh no ha funcionado bien y no ha genera un flujo de caja libre normalizado porque ha invertido para doblar su capacidad, lo que les ha obligado a incurrir en gastos extra. Y luego lanzaron una nueva línea, el 'ready to eat', que crece al 100. Generaba 100 millones de ventas y ahora ya genera 1.000 millones, en tres años. Y al haber duplicado su capacidad pueden hacer 2.000 millones en este segmento. Han hecho muchas cosas, pero no deja de ser consumo discrecional", indicaba.

Y en ese rango de valoración de Pintó, la compañía superaría sus máximos de agosto de 2021, cuando alcanzó los 96 euros. La valoración de Bestinver también supera al consenso de analistas que recoge Bloomberg, que la sitúa en los 31,42 euros, una cifra que está cerca de alcanzar si continúa su racha alcista. La firma que más valor le otorga considera que su acción debe valor 70 euros.