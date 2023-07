Las bolsas apuntan a un rebote en el día del BCE

Si ayer fue la Reserva Federal la que subió los tipos de interés, hoy el turno le llega al BCE, que antes de irse de vacaciones hará lo mismo salvo sorpresa. Tras los ligeros descensos de ayer, que no cambian nada la situación técnica de las bolsas, hoy los futuros apuntan a un fuerte rebote en la apertura, que acercaría esa zona de resistencias.

Aunque Powell dejó abierta la puerta a una nueva subida, el mercado ha comprado que la de ayer fue la última, pero que no será hasta mediados del año que viene cuando comience a deshacer el camino andado. Y esto, en plena presentación de resultados semestrales.

En la sesión de ayer el EuroStoxx 50 consolidó hasta la zona de los 4.310 puntos, lo cual habilitó que corrigiera la mitad de todo el último ascenso que lo llevó de los 4.200 a los 4.415 puntos, de la base al techo del canal. "Si las cesiones tuvieran continuidad consodero que no hay que preocuparse mientras no caiga por debajo de los 4.270 puntos, y si sucede me temo que de nuevo podríamos ver que el EuroStoxx 50 pone a prueba su soporte de los 4.200 puntos, que es el que debe perder para recomendar la reducción de la exposición a bolsa europea para evitar una posible caída al suelo de Credit Suisse en los 4.000 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"En cuanto termine esta consolidación, sigo entendiendo que veremos la superación de los 4.415 puntos y eso abriría la puerta a que el EuroStoxx 50 se acabe dirigiendo al techo de Lehman Brothers en la zona de los 4.600 puntos", concluye Cabrero.

¿La penúltima del BCE?

Si en el caso de la Reserva Federal (Fed) el mercado no espera más subidas de tipos, para el Banco Central Europeo (BCE) sí lo hace. Al menos, una más aparte de la prevista para hoy. El euro se ha ido apreciando durante los últimos meses y supera ya la zona de los 1,10 dólares. Hay que recordar que en noviembre las dos divisas se encontraban a la par.

También el mercado de bonos se está posicionando ante este panorama. Si no hay sorpresas, hoy los futuros apuntan a compras por parte de los inversores con el bund alemán en el entorno del 2,5%.

El petróleo alcanza máximos de abril

Durante la jornada de ayer se publicaron los datos semanales de inventarios de petróleo en Estados Unidos. Este dato es clave para saber si la principal economía del mundo está en déficit o superávit y ya acumula varias semanas con descensos. El precio del crudo viene recuperando en las últimas semanas y el Brent ya cotiza por encima de los 83 dólares por barril, máximos no vistos desde el mes de abril.