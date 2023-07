El negocio de las gestoras extranjeras se resiente otra vez en España

El año pasado supuso un alto en el camino en la historia de crecimiento que durante años han dibujado las gestoras extranjeras en España. A las históricas salidas de dinero que se produjeron en 2022, de 13.000 millones de euros, se unió el mal comportamiento del mercado, que hizo que en su conjunto los fondos extranjeros perdieran 42.000 millones de euros en nuestro país. En el primer trimestre de este año se rompió la racha de reembolsos, al calor del buen comportamiento de las bolsas, pero en el segundo ha vuelto a salir dinero, unos 1.500 millones de euros, según los últimos datos publicados por Inverco.

Entre las mayores gestoras extranjeras por activos bajo gestión en el mercado español que han facilitado datos a esta asociación, solo tres consiguen atraer dinero en este periodo. La firma que más suscripciones netas ha logrado entre abril y mayo ha sido BlackRock, que suma 828 millones de euros y se consolida en primera posición en términos absolutos, con más de 41.000 millones de euros. Una cifra que entre las gestoras españolas solo superan las tres grandes, Caixabank AM, Santander AM y BBVA AM.

La otra gestora con más entradas de dinero en el segundo semestre ha sido Pictet, que ha obtenido más de 350 millones, y el grueso se debe a las suscripciones de los inversores institucionales, al igual que en BlackRock. Morgan Stanley también ha logrado entradas de 31 millones de euros.

Por el contrario, la firma extranjera con más reembolsos en nuestro país en este periodo de tiempo ha sido Robeco, de donde se han marchado 929 millones.

Antes de estas salidas, Robeco era la sexta en España en cuanto a activos bajo gestión, y ahora ha pasado a ser la novena. Los cinco primeros se mantienen sin cambios. Ahí están BlackRock, Amundi, JP Morgan, DWS e Invesco. El sexto lugar lo ocupa Fidelity, el séptimo Pictet y el octavo BNP Paribas AM.