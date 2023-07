Europa apunta a seguir consolidando una jornada más

Las bolsas europeas no terminan de arrancar su ataque a resistencias y ya son varias jornadas las que acumulan dentro de este rango lateral en el que se encuentran. Hoy los futuros apuntan a una nueva sesión de consolidación en la renta variable europea.

Esto, mientras se van sucediendo las presentaciones de los resultados corporativos y a la espera de que los dos grandes bancos centrales tomen sus decisiones de tipos esta semana, en las que se espera sendas subidas de 25 puntos básicos.

Desde el punto de vista técnico, no hay cambios. "El EuroStoxx 50 se mueve con toda tranquilidad por debajo de la resistencia clave de los 4.415 puntos, en lo que tiene visos de ser una pausa previa a mayores alzas y una simple consolidación de parte del fuerte rebote que vimos la semana pasada y que llevó a la referencia europea del soporte clave de los 4.200 a la resistencia de los 4.415 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Un ajuste hasta los 4.330 puntos sería del todo normal, o incluso los 4.270 puntos, que mientras no se pierdan a corto plazo no habrá ningún atisbo de debilidad y es cuestión de tiempo que esa resistencia de los 4.415 sea superada", añade.

"En los 4.200 y los 4.115 puntos se encuentran la base y el techo del canal que viene acotando la consolidación durante los últimos tres meses y mientras sigamos dentro de este rango no habrá novedades destacables desde el punto de vista técnico y el verano se mantendrá del todo tranquilo; si se supera, el objetivo es que se acabe dirigiendo a los 4.600 puntos mientras que si se pierden los 4.200, todo apuntaría a caídas hacia los 4.000", concluye Cabrero.

La Fed y el BCE no van a sorprender a nadie

Está prácticamente telegrafiado que tanto la Fed como el BCE van a subir esta semana 25 puntos básicos los tipos de interés de referencia y el mercado lleva semanas posicionado en este sentido. Hoy los futuros de los bonos cotizan con ventas en la que puede ser la última subida de la Fed y la penúltima de los europeos.

"Estamos muy cerca de llegar al techo de los tipos; los banqueros centrales deben proceder con precaución extrema pero con el respaldo de los datos de inflación que hemos visto en las últimas semanas", apuntan desde Oanda. Estos días han salido encuestas PMIs peores de lo previsto y esto apunta definitivamente a un deterioro importante del entorno macro.

El trigo ya está en máximos de seis meses

En los últimos días hemos presenciado cómo los precios del trigo se han disparado después de que Rusia haya roto el pacto de permitir las exportaciones de este cereal por el Mar Negro. En el día de ayer los rusos atacaron un puerto en el río Danubio, por donde pasan barcos cargados de trigo, cuyos precios se han vuelto a incrementar hasta máximos no vistos desde hace cinco meses.

El ataque, según informan desde Bloomberg, fue a través de un dron y se llevó a cabo sobre un granero. Según indican expertos de Rabobank, "es un problema importante y vamos a ver más subidas en el precio del trigo, con lo que eso significa a nivel global".

