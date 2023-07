Solo tres analistas sitúan a Applus por debajo de la opa

El viernes pasado por fin cristalizó una oferta sobre Applus después de varias semanas cocinándose. Finalmente fue el fondo estadounidense Apollo el primero en poner un precio sobre la mesa de la catalana, que ha sido de 9,5 euros por acción, lo que valora a la compañía en algo más de 2.100 millones de euros (900 de los cuales son deuda).

A partir de ahora la pelota está en el tejado de los accionistas de Applus, que tendrán que decidir si aceptan o no el precio propuesto. En este sentido, hay que recordar dónde están las valoraciones de los analistas, que se sitúan muy por encima de los 9,5 euros por acción. El consenso que recoge Bloomberg fija el precio objetivo medio en los 10,69 euros, un 8,2% por encima del nivel actual.

Más allá de si 9,5 euros son suficientes para convencer a una parte importante del accionariado (se requiere una aceptación mínima del 75%), el viernes en el mercado cotizó una probabilidad alta de que llegue alguna contraoferta superior por parte de alguno de los fondos que también habían mostrado interés en la compañía, como Apax y el consorcio de TDR con I Squared. Así, el viernes cerró un 4,2% por encima del precio de la oferta y este lunes se ha mantenido prácticamente plana en el entorno de los 9,9 euros

Si atendemos a las valoraciones de los expertos, tan solo hay tres casas de análisis que valoran a Applus por debajo de 9,5 euros, otra que la sitúa exactamente en dicho nivel y el resto que la ven por encima. Asimismo, la mayoría recomienda comprar y ninguno deshacer la posición. "Consideramos que el precio ofrecido por Apollo no valora correctamente la compañía, por lo que recomendamos no acudir a la opa ya que los múltiplos implícitos se sitúan significativamente por debajo de los cuales a los que cotiza el sector, el histórico de operaciones corporativas en el sector y los múltiplos históricos de la propia Applus", explican en Renta 4.

En este contexto, los múltiplos trasladados en la operación son de 6,2 veces Ev/ebitda y 10,8 veces por PER -veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción-. El resto del sector se sitúa en 10,7 ev/ebitda y 20,5 por PER mientras que Applus, históricamente, ha cotizado a 9,5 veces Ev/ebitda y 15,8 veces PER. Por tanto, la acción tendría un recorrido mucho más amplio para cerrar esta diferencia. "No descartamos, por tanto, la posibilidad de que se presenten nuevas ofertas competidoras que se sitúan por encima del precio ofrecido por Apollo en tanto que la oferta no valora correctamente la compañía y tanto I Squared con TDR como apax habrían estado igualmente estudiando lanzar una oferta por Applus", concluyen desde Renta 4.

Recuperación en bolsa

En el parqué, la compañía ya está cotizando en máximos no vistos desde marzo de 2020, cuando su valor se desplomó a causa de la pandemia. Este año ya se revaloriza más de un 50%, siendo su mejor año de la historia.

No descontará el dividendo

Dentro de los términos de la oferta presentada por el fondo Apollo, está la confirmación de que ya cuenta con que la empresa pagará un dividendo de 0,16 euros este mismo jueves (habiendo sido este lunes el último día hábil para obtener el derecho de cobro). Este dividendo ofrece una rentabilidad del 1,6% a precios actuales. El siguiente reparto ya será el año que viene.

