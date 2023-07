Las gestoras aconsejan prudencia ante un mercado en modo lateral

Los inversores llegan al verano con la sensación de haberse recuperado de parte de las pérdidas que sufrieron sus carteras el año pasado, gracias al repunte de rentabilidad que han experimentado los bonos desde que los bancos centrales comenzaron a subir los tipos de interés para luchar contra la inflación y el rally con vaivenes que han experimentado las bolsas durante el primer semestre, que ha llevado a los principales índices a revalorizaciones superiores al 15%.

Escudriñar los próximos pasos de los banqueros centrales tras las mayores subidas de tipos de las últimas décadas se ha convertido en el principal factor de análisis de las firmas de inversión, para intentar adivinar cuándo se producirá el punto de inflexión en que consideren que se han normalizado los tipos y evaluar sus consecuencias en la economía. Pero tras la subida de la bolsa del primer semestre y ante la rentabilidad que ya ofrece la renta fija, muchos inversores se preguntan si tiene sentido mantener la exposición o reducirla en los próximos meses.

Para la mayoría de gestoras y firmas de inversión que han participado en la encuesta realizada por elEconomista.es, la opción es clara: es mejor rebajar el nivel de renta variable en cartera hasta un nivel neutral, mientras que para el resto hay opciones de aprovechar todavía cierto recorrido al alza, teniendo en cuenta que los meses de verano son más volátiles por la falta de volumen de negociación. Desde CaixaBank AM advierten de que "resulta complicado hablar de rally cuando los índices bursátiles están al mismo nivel que hace dos años y exactamente a medio camino entre los niveles mínimos y máximos de ese período", razón por la que consideran que "seguiremos durante varios trimestres dentro del mismo rango, pero con rotaciones sectoriales".

"La subida de la bolsa viene explicada por un encarecimiento del mercado en términos de ratio de precios sobre beneficios esperados pagado. Las estimaciones de beneficios para 2024 también son demasiado optimistas, difíciles de cumplir en un escenario de menor crecimiento nominal y presión en salarios", señala Óscar del Diego, director de análisis de Ibercaja Gestión, para quien hay una cierta fatiga de la retórica de la recesión inminente e inevitable, que queda reflejada en ciertos indicadores adelantados que se colocan en zona de sobrecompra.

De la misma opinión se muestran en Sabadell Urquijo Gestión, donde consideran que las cotizaciones de las compañías todavía no están reflejando una caída de los beneficios en los próximos trimestres, por lo que ven prudente reducir la exposición a bolsa de manera táctica "hasta que los mercados se ajusten al nuevo entorno".

Francisco Simón, responsable europeo de estrategia de asset allocation en Santander AM, recuerda que el mercado americano está en la parte alta del rango mientras que el europeo está en una zona más intermedia. "Es importante recordar que en verano los mercados tienden a sufrir más por la falta de liquidez, lo que hace que no sea el mejor momento para mantener bolsa, especialmente si lo comparamos con la renta fija que tiende a tener rentabilidades superiores a las medias durante periodos estivales", señala.

En Acacia Inversión recuerdan que la subida de la bolsa norteamericana se ha focalizado en las grandes tecnológicas y la narrativa de la inteligencia artificial. "Ha habido mucho miedo de los inversores a perderse esta subida, lo que ha llevado a un máximo histórico en la contratación de opciones call, que producen un efecto de profecía autocumplida al reforzar el rally que persiguen. Y una vez que han vencidos estas opciones, el mercado estará más libre para centrarse en el drenaje de la liquidez por parte de los bancos centrales", comentan en la firma vasca, donde reconocen que "por primera vez en mucho tiempo estamos más prudentes".

Josep Bayarri, director de inversiones de Arquia Gestión, no ve argumentos para una corrección. "Puede quedar rally pero de corto recorrido. Vemos un mercado lateral para lo que queda de año, que puede evolucionar para arriba o para abajo según vaya evolucionando el mercado laboral y las presiones inflacionistas", señala.

Víctor Alvargonzález, fundador de la firma de asesoramiento Nextep Finance, cree que el rally va a seguir porque la tendencia a medio plazo es alcista, dado que "estamos más cerca del fin de la subida de tipos, la expectativa de que la inflación pueda seguir bajando y, muy importante, el cambio de ciclo que supondrá la implantación de la inteligencia artificial generativa en las empresas , que generará un incremento de la productividad en todos los sectores, lo que mejorará las cuentas de resultados de muchas compañías cotizadas", subraya.

En ATL consideran que la evolución de los primeros seis meses de mercado no tiene por qué marcar el desarrollo del resto del año. "No vemos motivos claros para disminuir la exposición y nos mantenemos en una posición de neutralidad", afirman. Una posición que comparten en Tressis. "Tras las reuniones de junio de los bancos centrales, principal catalizar de los mercados en estos momentos, no vemos un cambio significativo en el sentimiento que nos haga considerar un escenario diferente durante el inicio del verano, por lo que no estamos realizando cambios relevantes en nuestras carteras", asegura Jorge González, director de análisis de la firma.

En Flossbach von Storch apuestan por que los inversores se focalicen en compañías de calidad y no tratar de anticiparse a caídas del mercado porque "no funciona en la mayoría de los casos", aunque disponer de liquidez permite aprovechar las oportunidades de inversión en estas fases del mercado. No obstante, Ismael García, gestor de inversiones de Mapfre Gestión Patrimonial, considera que es conveniente reducir la exposición a bolsa porque "estamos mejor pagados en renta fija y las valoraciones con respecto a los beneficios a 12 meses no son del todo atractivas".

Este modo de pausa tiene su justificación, según la encuesta, en que el 63% de los participantes no espera que los bancos centrales comiencen a bajar los tipos de interés este año. "Si eso ocurriese, sería una consecuencia de haberse pasado de frenada en la fase de subidas y que la bajada de la inflación es debida a una relevante recesión económica. Entendemos que debería haber una meseta de al menos 6 meses antes de las bajadas de tipos de interés", apunta José Manuel Villamor, responsable de análisis y gestión de carteras de A&G.

En Welzia estiman que los bancos centrales van a pecar de conservadores y, "hasta que no se produzca una clara desaceleración del desempleo, no se producirán bajadas de tipos de interés", por lo que prefieren tomar posiciones en deuda, "un activo que seguirá teniendo un buen perfil rentabilidad/riesgo".

Pilar Cañabate, gestora de carteras de Andbank Wealth Management, también descarta que haya bajadas de tipos de interés este año, pero advierte de que, "al igual que las circunstancias motivaron una subida de tipos de interés inesperada y continuada que nadie esperaba, en esta ocasión de nuevo serán las circunstancias las que marquen el momento de la primera bajada", teniendo en cuenta que a su juicio los bancos centrales prefieren pecar de errar por la vía de políticas monetarias demasiado restrictivas antes que lo contrario.

En este sentido, Silvia García Castaño, directora de inversiones de Lombard Odier en España, señala que los bancos centrales seguirán focalizados en la contención de los precios y los salarios, aunque los costes de la energía y la demanda de bienes se han normalizado.