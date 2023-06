La Junta subasta su participación en Ayesa por un mínimo de 5,6 millones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado las actuaciones necesarias para la enajenación mediante subasta del 22% del accionariado que la Agencia IDEA posee en el capital social de Ayesa Advanced Technologies, SA (Ayesa AT), empresa perteneciente al Grupo Ayesa. Dentro del Grupo Ayesa, tanto la facturación como la plantilla de la empresa Ayesa AT rondan el 15%, por lo que la participación de la Junta de Andalucía (en torno al 3,3% del capital del Grupo Ayesa) resulta muy minoritaria y nada eficaz, ya que no tiene capacidad de decisión alguna. El precio mínimo de venta es de 5.619.000 euros

La participación de la Junta en Ayesa AT tiene su origen en la creación de la ya extinta Sociedad Andaluza para el Desarrollo de Informática y la Electrónica (Sadiel) en 1984 por parte del Gobierno andaluz para la gestión de sus sistemas informáticos. En el año 2000 se decidió abrir al sector privado tanto su labor como su capital social y, en la actualidad, Ayesa AT sólo cuenta con dos socios: el Grupo Ayesa, con un 78%, y Soprea, con el 22%.

El precio de salida de 5.619.000 euros, permitirá, al mismo tiempo que se libera a la empresa de la participación pública, rentabilizar el patrimonio de la Junta de Andalucía. La subasta estará supeditada al derecho de adquisición preferente reconocido en los Estatutos de la propia empresa.

Trade

La operación, además, se enmarca en el proceso de integración de la Agencia IDEA dentro de Andalucía Trade, tras la Agencia Andaluza del Conocimiento y Extenda. IDEA se integrará de manera progresiva, conforme vaya cerrando su proceso de liquidación y la Subvención Global de Andalucía 2014-2020.

Andalucía Trade tiene como objetivo ser un instrumento de apoyo a las empresas ágil, eficaz y que aportará garantía jurídica, seguridad y certidumbre. Supone una novedad en el sector instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, por cuanto se erige en interlocutor preferente con el tejido productivo andaluz, promoviendo políticas de dinamización del desarrollo y la innovación empresarial para todos los sectores económicos, asumiendo y ampliando las funciones que hasta ahora tenían las entidades que se integran en esta agencia empresarial.