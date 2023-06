Amazon saca más de un billón de dólares en el parqué a Alibaba

Alibaba no ha sido capaz de seguir el ritmo que marca Amazon en bolsa en lo que va de 2023 y eso le cuesta al gigante de comercio electrónico chino capitalizar un billón de dólares menos que su rival estadounidense. Y es que frente a los 1,28 billones de dólares de capital bursátil en los que cerró Amazon el pasado viernes (el lunes fue festivo en Wall Street), Alibaba se sitúa en los 242.959 millones de dólares (0,24 billones).

La diferencia del peso en el parqué entre ambas se ha incrementado gracias a su dispar evolución en bolsa, ya que mientras Amazon sube un 50% desde el primero de enero, su comparable asiática apenas llega al 4% en el mismo periodo. Gran parte del respaldo que recibe la norteamericana por parte de los inversores se debe al avance de las últimas semanas y no precisamente por su negocio principal: el comercio electrónico o e-commerce.

Amazon también se aventuró en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Es conocida su herramienta Amazon Web Services, que está desarrollando, en colaboración con CrowStrike, que se vale de la IA generativa para ayudar a sus clientes a acelerar su almacenamiento y seguridad en la nube. "Esto supone un paso significativo hacia el aprovechamiento de los datos patentados para mantener el liderazgo del mercado", estimó el analista de JP Morgan, Brian Essex. Esto impulsará el beneficio bruto que se espera para el ejercicio en curso de la e-commerce estadounidense hasta rozar los 85.000 millones de dólares, según FactSet. De alcanzarse, supondría superar en un 16% el ebitda anotado en el anterior ejercicio.

Pero en el caso de Alibaba el beneficio bruto de explotación se mantendría en línea de lo anotado en su ejercicio fiscal de 2023 (el ejercicio en curso, el 2024, arrancó en abril). En cuanto a su beneficio neto, la compañía asiática aumentaría el mismo en un 60% hasta superar los 14.000 millones de dólares mientras que Amazon recuperaría un resultado neto positivo (alcanzará los 16.800 millones de dólares, según el consenso de mercado) después de las pérdidas del año anterior al priorizar el crecimiento a los beneficios. Así, en referencia a su PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) es Alibaba la que se postula como favorita, dado que cotiza con un PER de 11 veces. En cambio, Amazon no estaría tan barata al cotizar con un multiplicador superior a las 60 veces.

Los dos gigantes del comercio electrónico cuentan con una recomendación de compra clara, según el consenso de expertos, aunque el margen de mejora que tiene Amazon no alcanza el 10%, según recoge la media de FactSet, que fija su precio objetivo en los 137,2 dólares. En cambio, es Alibaba la que ofrece un potencial cercano al 50% hasta los 137,8 dólares al cambio donde ven a la e-commerce china.